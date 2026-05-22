«Занять первое место не так сложно, как на этом первом месте удержаться» — председатель правления «Зенита» Зырянов

На прошлой неделе «Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче 30-го тура МИР РПЛ и стал 11-кратным чемпионом России. В пятницу председатель правления «Зенита» Константин Зырянов в эфире программы «Центральный круг» на МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал о подписании нового игрока в команду, конкуренции Соболева и Дурана, а также о своём первом сезоне в новой должности.

— Вот вспоминаем матч, в котором «Краснодар» проигрывает «Динамо». Тогда уже для вас стало все понятно или просто выдохнули?

— Нет, все стало понятно после 30-го тура. Понятно, что «Краснодар» проиграл, а мы вышли после этого матча на первое место. И оставалось только не проиграть в Ростове-на-Дону. Все прекрасно понимали. Но мы не обольщались и все равно ждали игру с «Ростовом» и финальный свисток судьи.

— Сергей Богданович один из самых успешных российских тренеров. Он в интервью говорил о том, что отдал бы все шесть предыдущих чемпионств. Он на эмоциях об этом говорил?

— Ну, вы знаете, я думаю, что он такой человек. И сказал он это не перед, а после матча, все-таки это интервью вышло, когда он сказал, что это сложный был чемпионат и сложное чемпионство. Он бы за это чемпионство отдал бы все шесть предыдущих. Потому что он прекрасно понимал, какое давление испытывает и он, и команда в этот юбилейный сезон

— Это был сложный сезон для вас?

— Для меня он вообще стоит особняком, потому что это мой первый год и сезон в роли руководителя клуба. Тем более, я зашел не с начала сезона, а после пятого‑седьмого тура, если быть точным. Для меня он очень необычный. Конечно же, сложный.

— Расскажите, как вы себя чувствуете на новой должности?

— Уже адаптировался, уже втянулся. Бывают сложности, но ничего, терпим, развиваемся.

— А с какими сложностями вы сталкиваетесь, расскажите?

— Их много, вы знаете, каждый день разные сложности бывают. Поэтому здесь непредсказуемо все.

— Приходится принимать какие-то волевые решения?

— Приходится, не без этого. Вообще руководитель должен принимать и непопулярные решения, которые должны пойти на пользу футбольному клубу.

— А что вам понравилось в "Зените" в сезоне, а что не понравилось?

— Когда команда выигрывает золотые медали, здесь можно говорить, что нравится, что не нравится, но самое главное, мы выиграли золотые медали. И это нам нравится.

— Понятно, что вы сейчас думаете уже о следующем сезоне. Вы думаете о том, какие усиления вам необходимы?

— Конечно, мы думаем об этом. Я вам открою один инсайд, что я час назад подписал одного футболиста в команду. Я не буду называть фамилию.

— Есть такое мнение, что очень сложно найти мотивацию, когда ты сезон за сезоном выигрываешь чемпионство. Правда ли, что сложно мотивировать футболистов?

— Здесь многое зависит, скорее всего, от самих футболистов. Потому что у людей, которые играют за хорошие деньги, за хорошую зарплату, не должна быть какая‑то дополнительная мотивация, их не надо мотивировать. Они должны выходить и выполнять свою работу. Если футболисты высокого уровня, они выполняют свою работу и побеждают в каждом матче, становятся чемпионами. Если футболисты не очень высокого уровня, тогда приходится искать какую‑то другую мотивацию. Но в нашей команде футболисты высокого уровня, потому что они знают, как делать. И прошлый год, который мы не выиграли, я считаю, это исключение из правил.

— Если мы заговорили про мотивацию, действительно, я уверена, что все футболисты в «Зените» мотивированы, кроме, наверное, одного. То ли у него изначально её не было, то ли, может быть, он потерян. Я говорю про Дурана. Что в итоге пошло не так? Почему он не заиграл? Почему вот этой мотивации у него не случилось?

— У него была хорошая мотивация. Ему надо было попасть на чемпионат мира. И это самая главная мотивация. Ну, человек решил, наверное, не ехать на чемпионат мира. Конкурируя с Сашей Соболевым, он ему проиграл. Вернее, Саша Соболев выиграл конкуренцию у Дурана.

— А что случилось с Соболевым? Что такое получилось сделать у Семака или возможно у самого Соболева, что он стал просто бриллиантом?

— Знаете, Саша переосмыслил. И я с ним беседовал, и Сергей Богданович очень много. Мы объясняли с высоты своего игроцкого опыта, как мы поступали в той или иной ситуации. Я Саше рассказывал, как я выступал и какие у меня перепады в игре были. Он прислушивался, кивал головой, говорит: «Да, я прекрасно понимаю». И, конечно, здесь такой интересный факт, что у Саши родился второй ребенок. Это тоже сподвигло его, может быть, больше думать о футболе. И весной Соболев совсем другой футболист был.

— То есть можно сказать, что он в какой‑то момент потерял эту пресловутую мотивацию, но вы с ним поговорили, мотивация нашлась, и вот Саша — совершенно другой игрок?

— Ну, опять мы скатываемся к мотивации. Я не думаю, что здесь слово «мотивация» уместно. Просто у Саши уже подходит такой возраст, когда уже мало лет остается в футболе, и здесь надо уже доказывать практически в каждом матче.

— Завершая беседу, давайте к болельщикам обратимся. Нас смотрит огромное количество болельщиков «Зенита». Я уверена, что вам есть что сказать.

— Конечно, болельщикам «Зенита» я скажу: верьте в нашу команду. Мы постараемся побеждать и играем ради вас. Это не банальные слова. И мы видели, как вы нас встретили на Малой Конюшенной и в аэропорту, как вы переживали за нас весь сезон. Болейте, поддерживайте свой любимый «Зенит».

— Какие планы на следующий сезон?

— Занять первое место не так сложно, как на этом первом месте удержаться. Поэтому мы будем стараться удержаться на этом первом месте.