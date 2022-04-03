«Зенит» не смог выиграть в Сочи – чемпионская интрига снова жива!

Реванш за осеннее поражение команде Семака взять не удалось.
«Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» в заключительном матче 23-го тура Тинькофф РПЛ. По итогам выходных отрыв зенитовцев от идущего вторым «Динамо» вновь сократился до трех очков
- В воскресной игре команды создали минимум голевых моментов. В концовке «Сочи» мог вырвать победу, но Дуглас Сантос вынес мяч из ворот «Зенита»
- В этом сезоне «Сочи» отобрал у «Зенита» пять очков из шести. В матче первого круга в Петербурге сочинцы были сильнее со счетом 2:1
- «Зенит» в шести последних гостевых матчах чемпионата сумел одержать только одну победу
Тинькофф РПЛ
«Сочи» (Сочи) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0
«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Дркушич, Родригао, Цаллагов, Нобоа (Нобоа, 76), Ангбан, Заика (Маргасов, 69), Юсупов (Мелкадзе, 69), Макарчук, Кассьерра
«Зенит»: Кержаков, Дуглас, Чистяков, Барриос, Круговой (Алип, 87), Кузяев, Клаудиньо, Сутормин (Юли Алберто, 65), Мостовой, Малком (Ерохин, 87), Дзюба (Сергеев, 66)