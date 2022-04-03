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Тинькофф Российская Премьер-Лига

«Зенит» не смог выиграть в Сочи – чемпионская интрига снова жива!

18:54
«Зенит» не смог выиграть в Сочи – чемпионская интрига снова жива!
Фото: © ФК «Зенит»
Реванш за осеннее поражение команде Семака взять не удалось.

  • «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» в заключительном матче 23-го тура Тинькофф РПЛ. По итогам выходных отрыв зенитовцев от идущего вторым «Динамо» вновь сократился до трех очков

  • В воскресной игре команды создали минимум голевых моментов. В концовке «Сочи» мог вырвать победу, но Дуглас Сантос вынес мяч из ворот «Зенита»
  • В этом сезоне «Сочи» отобрал у «Зенита» пять очков из шести. В матче первого круга в Петербурге сочинцы были сильнее со счетом 2:1
  • «Зенит» в шести последних гостевых матчах чемпионата сумел одержать только одну победу

Тинькофф РПЛ

«Сочи» (Сочи) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Дркушич, Родригао, Цаллагов, Нобоа (Нобоа, 76), Ангбан, Заика (Маргасов, 69), Юсупов (Мелкадзе, 69), Макарчук, Кассьерра

«Зенит»: Кержаков, Дуглас, Чистяков, Барриос, Круговой (Алип, 87), Кузяев, Клаудиньо, Сутормин (Юли Алберто, 65), Мостовой, Малком (Ерохин, 87), Дзюба (Сергеев, 66)

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