«Краснодар» - «Динамо»: Гости вышли вперед после очень странного пенальти. Онлайн

После отъезда легионеров «Краснодар» не проигрывает.

После отъезда легионеров «Краснодар» не проигрывает.

Краснодар — Динамо. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 23

«Краснодар» на своем поле принимает московское «Динамо» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ. «Быки» идут на пятом месте, динамовцы — на втором, команды разделяют шесть очков

на своем поле принимает московское в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ. «Быки» идут на пятом месте, динамовцы — на втором, команды разделяют шесть очков Результаты «Краснодара» после расставания с иностранными игроками: две победы и одна ничья

Сегодня с первых минут в составе «Краснодаре» дебютирует нигерийский нападающий Олакунле Олусегун , который в этом сезоне забил 6 голов в 19 матчах за «Краснодар-2»

, который в этом сезоне забил 6 голов в 19 матчах за «Краснодар-2» Права 19-летнего нападающего пренадлежат болгарскому клубу «Ботев», который отдал Олусегуна и еще троих нигерийцев в аренду «Краснадару-2» прошлым летом

На этой неделе РФС разрешил командам РПЛ дозаявлять легионеров из команд, выступающих в ФНЛ

«Краснодар» не может выиграть у «Динамо» на протяжении шести встреч, четыре последних матча завершились победами динамовцев

Голы и лучшие моменты

Будут появляться здесь

0:1. В самой концовке первого тайма "Динамо" открыло счет после загадочного пенальти. Черников остановил Смолова не по правилам явно за пределами штрафной, но арбитр Алексей Сухой после вмешательства VAR указал на точку. Даниил Фомин уверенно реализовал пятый пенальти в сезоне.

Видео скоро будет здесь

Тинькофф РПЛ. 23-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Динамо М» (Москва) — 0:1 LIVE

Гол: Фомин, 45

«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Бородин, Мартынович, Петров, Черников, Кривцов (Газинский, 29), Сперцян, Олусегун, Ионов, Ильин

«Динамо»: Шунин, Ласкальт, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Грулев, Смолов

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