Мораторий на вылет из РПЛ нарушает спортивный принцип. Есть несколько других способов реформировать наш футбол в сложные времена

Комментатор «Матч ТВ» — о главной теме дня.

Комментатор «Матч ТВ» — о главной теме дня.

В пятницу состоялось онлайн-собрание руководителей клубов Российской премьер-лиги, на котором обсуждался формат текущего сезона

Большинство клубов высказались за мораторий на вылет из РПЛ по итогам чемпионата — это означает, что в следующем сезоне в премьер-лиге должны принять участие 18 команд

Обсуждение будут продолжены на следующем собрании — 22 марта. Предложение лиги по изменению регламента должен будет утвердить исполком РФС

Очередной кризис российского футбола, на этот раз спровоцированный событиями извне, прямо сейчас подталкивает руководителей клубов РПЛ к решениям, способным прихлопнуть суть профессионального футбола. Побеждать, выживать, быть сильнее на поле — мы за этим вообще-то собрались, чтобы узнать, кто в этих показателях круче. Но сами участники процесса вновь против.

Расширить лигу на следующий сезон и ввести мораторий на вылет из РПЛ в нынешнем — решения, пугающие «прозорливостью». И они могут рикошетом ударить по имиджу нашего футбола в ближайшем будущем. Восемнадцать команд в лиге без качественных легионеров неизбежно понизят уровень футбола. Отсутствие покидающих РПЛ следом за двукратной отменой стыков в последние сезоны похоронит ключевой спортивный принцип. И еще. «Мораторий» — термин-то какой политически-военный привлекли. Решили соответствовать духу времени? Есть же более лингвистически спокойные конструкции.

Признаем сразу: об абсолютно равных спортивных условиях для всех участников в оставшихся турах чемпионата говорить действительно не приходится. Кто-то всю команду сохранит, кто-то половину, другой всех легионеров распустит. Удержать иностранца в Ростове-на-Дону или Краснодаре и Уфе/Химках сейчас не одно и то же хотя бы потому, что аэропорт где-то закрыт, а где-то нет. Удержать скандинавов и африканцев не одно и то же, потому что они по-разному реагируют на события в окружающем мире. Но умение выстраивать диалог с футболистами, воспитание собственного резерва, создающего конкуренцию основе, умная тренерская реакция на меняющийся состав — это тоже дело клуба и команды. Футбол — это про возможности. Сейчас наступает время возможностей для тех, кто о них еще вчера не мог и мечтать.

Про восемнадцать команд на будущий сезон заговорили в контексте нехватки матчей. Странный довод — в групповых этапах еврокубков у нас участвовало в последние годы ну три/четыре команды в лучшем случае. Зачем же внезапно понадобилось увеличивать нагрузку для всея РПЛ? Решения предлагаю гораздо более простые и эффективные.

Во-первых, в групповом (элитном) раунде розыгрыша Кубка страны примут участие все 16 команд РПЛ, возвращаем дополнительное время в случае ничейного исхода. Во-вторых, возрождаем Кубок премьер-лиги (единственный розыгрыш прошел 20 лет назад), к которому наверняка элегантно приклеится название спонсора. 16 команд разделяем на 4 группы. Они проводят групповой этап в один круг; кто-то одну встречу дома играет, кто-то две. Три игровых дня совпадают с днями еврокубков. В ½ финала выходят победители групп, полуфиналы и финал весной в будни вперемешку со стадией плей-офф Кубка России.

Что касается концовки нынешнего сезона. Прямо сейчас необходимо услышать клубы ФНЛ — кто не на словах, а на деле готов (инфраструктурно, финансово) участвовать в РПЛ в сезоне будущем. До становящегося решающим исполкома РФС 23 марта должны быть понятные гарантии от «Оренбурга», «Факела», «Торпедо», «Алании», «Нефтехимика», «Балтики», Хабаровска. Если хотя бы четыре клуба готовность выскажут и гарантии предоставят, сезон в двух лигах необходимо доигрывать по спортивному принципу. Две сильнейшие команды ФНЛ становятся участниками РПЛ-2022/23 без вопросов.

Среди остальных шести претендентов (3-4 места ФНЛ, 13-16 места РПЛ) предлагаю устроить чуть более сложный плей-офф за две путевки в элиту на будущий сезон. Сразу после 30-го тура премьер-лиги команда, занявшая 16-е место, играет в гостях с третьей командой ФНЛ, а 15-я команда РПЛ принимает 4-ю по силе из ФНЛ. Один матч — проигравшие вылетают/остаются в ФНЛ. Ну, а победители играют полноценные стыковые матчи с 13-й и 14-й командами РПЛ дома и в гостях.

Таким образом, ввиду необычных обстоятельств мы даем дополнительный шанс двум последним командам РПЛ. За апрель и май уже можно будет привыкнуть, наиграть обновленные сочетания и составы. Я не знаю, услышат/поспорят ли с подобным вариантом те, кому принимать решения. Но каждому члену исполкома РФС важно помнить — на будущий сезон участников РПЛ ждут совершенно иные условия жизни.

Солидный телеконтракт, спонсорское соглашение с генеральным партнером. Эти деньги клубы должны заработать, а не просто получить ввиду пусть и до определенной степени форс-мажорных обстоятельств. Устраивающих абсолютно всех условий не придумать никому, но поставьте на первое место борьбу на футбольном поле, а не за его пределами.

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