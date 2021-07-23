Сделка «Краснодара» на 20 миллионов, два сборника в ЦСКА, у «Рубина» самый дорогой новичок. Промежуточные итоги летней кампании

Всматриваемся в список приобретений и потерь ведущих клубов Тинькофф РПЛ.

Всматриваемся в список приобретений и потерь ведущих клубов Тинькофф РПЛ.

«Зенит»

На вход

з. Дмитрий Чистяков («Ростов», 3,25 млн €)

На выход

н. Себастьян Дриусси («Майми»)

в. Андрей Лунев («Байер», свободный агент)

п. Даниил Шамкин («Балтика», аренда)

У «Зенита» пока ни одного реального новичка: Чистяков прошлый сезон провел в аренде и неплохо себя зарекомендовал. Его выкуп у «Ростова» выглядит логично. Конкурировать за место в старте с Ракицким и Ловреном ему по-прежнему сложно, но в качестве игрока ротации российский защитник Семаку точно пригодится. Доказано недавним матчем за Суперкубок, в котором Дмитрий провел на поле все 90 минут.

Вот-вот официально должен быть оформлен трансфер Себастьяна Дриусси в клуб МЛС. Слухи об этом ходили уже полтора года, но сейчас это уже почти свершившийся факт. У аргентинца оставался год контракта, так что какие-то деньги за его переход «Зенит» наверняка получит. Теперь в ростере команды освободилось место под еще одного легионера. Один из кандидатов — крайний нападающий «Эвертона» Бернард. Ориентировочная сумма трансфера 12-15 млн евро. Также с «Зенитом» связывают еще нескольких иностранцев: перуанского полузащитника Йосимара Йотуна, защитника «Байера» Джонатана Та и нападающего сборной Польши Якуба Сверчока.

Летом «Зенит» не смог договориться о новом контракте с Андреем Луневым, так что в сезон команда вступает с вратарской бригадой в составе опытного Кержакова и совсем молодого Одоевского. Мало сомнений, что до конца трансферного окна будет подписан еще один голкипер. Слухи отправляли в Петербург всех кандидатов в сборную России — Сафонова, Дюпина и Максименко, но их переходы кажутся маловероятными. Скорее всего, «Зенит» остановится на менее статусном варианте в качестве подмены основному вратарю Кержакову.

«Спартак»

На вход

п. Виктор Мозес («Челси», 5 млн €)

з. Николай Рассказов («Арсенал», окончание аренды)

п. Резиуан Мирзов («Химки», окончание аренды)

п. Максим Глушенков («Химки», окончание аренды)

п. Александр Ломовицкий («Арсенал», окончание аренды)

н. Георгий Мелкадзе («Ахмат», окончание аренды)

На выход

п. Аяз Гулиев («Арсенал», свободный агент)

п. Александр Ташаев («Ротор», свободный агент)

п. Гус Тиль («Фейенорд», аренда)

п. Артем Тимофеев («Ахмат»)

«Спартак» выкупил у «Челси» трансфер Мозеса и пополнил состав целой группой игроков, вернувшихся из аренды. Доменико Тедеско не слишком рассчитывал на Рассказова, Мирзова и Мелкадзе, а вот Рую Витории россияне пригодились, если судить по недавнему Кубку Париматч Премьер. Теперь «Спартак» не сильно-то и нуждается в каких-то крупных трансферах. Почти на каждую позицию в атаке и центре поля есть по два игрока. Проблемной остается только позиции правого защитника и опорника, поиск которых в самом разгаре.

— У нас есть шорт-лист по правому защитнику, согласованный с тренером. Две кандидатуры в опорную зону с тренером тоже согласовали. В приоритете — правый защитник. Приоритеты тренер выделил, мы приступаем к переговорам. Это иностранцы, — рассказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

За левую бровку в «Спартаке» сейчас отвечает бразилец Айртон. Совсем скоро на противоположном фланге может появиться его 22-летний соотечественник Гуга из «Атлетико Минейро». У парня есть опыт выступления за молодежную сборную Бразилии, а его трансферная стоимость оценивается в 7 млн евро — вполне подъемные деньги для «Спартака». В случае оформления перехода иностранного игрока, придется избавляться от кого-то из восьмерки нынешних легионеров. Тут первым кандидатом на выход видится нападающий Понсе, который сейчас находится в олимпийской сборной Аргентины и не внесен в заявку на сезон. Также вне заявки находятся Урунов и Роша, для которых спартаковские менеджеры активно ищут новые команды.

«Локомотив»

На вход

з. Максим Ненахов («Ахмат», 2 млн €)

п. Кирилл Зинович («Минск», 180 тыс. €)

На выход

в. Антон Коченков (свободный агент)

з. Ведран Чорлука (окончание карьеры)

з. Михаил Лысов (окончание карьеры)

з. Виталий Лысцов («Ахмат», аренда)

з. Соломон Квирквелия (свободный агент)

з. Владислав Игнатьев («Рубин», свободный агент)

п. Максим Мухин (ЦСКА, 170 тыс. €)

н. Лука Джорджевич (свободный агент)

н. Эдер (свободный агент)

«Локо» летом основательно почистил состав. Чорлука завершил карьеру, перешел в тренерский штаб Николича, но совсем ненадолго. Недавно хорват покинул команду, официальная причина — семейные обстоятельства. Потеря тренера-Чорлуки не так страшна, а вот в центре обороны без него теперь пусто. Бразильская пара Пабло-Мурило явно нуждается в усилении. Главная цель «Локо» прямо сейчас — другой хорватский защитник 25-летний Тим Едвай из «Байера», на счету которого более сотни матчей в бундеслиге. О договоренности двух клубов о переходе игрока успели сообщить несколько СМИ, но вот официального подтверждения до сих пор нет.

Обидным для «Локо» должен быть уход Максима Мухина, которого к себе переманил ЦСКА. С другой стороны, в команде достаточно игроков центра поля, чтобы считать потерю Мухина восполнимой.

Пока «Локомотив» оформил только два трансфера: для ротации на правый фланг обороны куплен Ненахов, а на перспективу приобретен 18-летний белорусский хавбек Зинович. Все говорит о том, что и в предстоящем сезоне больших трат клуб не планирует.

«Рубин»

На вход

н. Севд Хакшабанович («Норчёпинг», 6,5 млн €)

з. Владислав Игнатьев («Локомотив», свободный агент)

На выход

з. Карл Старфельт («Селтик», 5 млн €)

з. Данил Степанов («Арсенал», аренда)

п. Зурико Давиташвили («Арсенал», свободный агент)

«Рубин» оформил пока самый дорогой трансфер этого лета в РПЛ, выписав из Швеции атакующего хавбека Хакшабановича. Черногорец рассматривался в качестве замены Хвиче Кварацхелии, но яркий грузин пока никуда не ушел. «Рубин» хочет за него не менее 20 млн евро, но в Европе такой ценник отпугивает потенциальных покупателей.

Казанцы летом не только дорого (по нынешним российским меркам) покупали, но и выгодно продавали. Швед Карл Старфельт в свое время пришел в клуб всего за один миллион евро, а недавно «Селтик» заплатил за него в пять раз больше. Хорошая сделка для «Рубина», но теперь команде не помешает другой качественный защитник. В прошлом сезоне Старфельт был лидером обороны. Без него команда Слуцкого на Кубке Париматч Премьер пропустила семь голов в двух матчах. Тревожный звонок перед стартом сезона.

«Сочи»

На вход

п. Викториен Ангбан («Мец», 4,1 млн €)

з. Сергей Терехов («Оренбург», 335 тыс. €)

з. Родригао («Жил Висенте», свободный агент)

з. Матео Барач («Рапид», свободный агент)

н. Дмитрий Воробьев («Оренбург», аренда)

На выход

н. Антон Заболотный (ЦСКА, свободный агент)

з. Миха Мевля («Сочи», свободный агент)

з. Эльмир Набиуллин («Химки», свободный агент)

з. Иван Новосельцев («Арсенал», свободный агент)

п. Алексей Померко («Торпедо», свободный агент)

п. Эрик Варданян («Пюник», аренда)

Фото: © Василий Пономарев / Матч ТВ

Среди команд топ-5 прошлого сезона «Сочи» обновился заметнее остальных. Главные потери — лучший нападающий Заболотный и лучший защитник Мевля. Первого попробует заменить уже находившийся в команде легионер Дуганджич, а в центре обороны теперь играет бразилец Родригао. Новичок уже успел отметиться победным голом в дебютном для «Сочи» еврокубковом матче.

Летом «Сочи» установил новый клубный трансферный рекорд, подписав хавбека «Меца» Ангбана за 4,1 млн евро. Новичок способен действовать в центре поля и опорной зоне. Пока Владимир Федотов осторожно встраивает Ангбана в игру, выпуская исключительно на замены.

ЦСКА

На вход

п. Максим Мухин («Локомотив», 170 тысяч €)

н. Антон Заболотный («Сочи», свободный агент)

з. Седрик Гогуа («Ротор», окончание аренды)

п. Яка Бийол («Ганновер» окончание аренды)

п. Кристиан Бистрович («Касымпаша», окончание аренды)

н. Адольфо Гайч («Беневенто», окончание аренды)

На выход

н. Саломон Рондон («Далянь», окончание аренды)

н. Илья Шкурин («Динамо» К, аренда)

в. Илья Помазун («Урал», аренда)

ЦСКА почти ничего не потратил на двух игроков сборной России — Мухина и Заболотного, если, конечно, не считать отчисления агентам и солидные оклады. Лучшие условия по сравнению с предыдущими клубами стали основным стимулом для обоих футболистов при выборе в пользу армейцев. Мухин у Алексея Березуцкого пока играет нечасто — в контрольных матчах провел всего два тайма. Заболотный предсказуемо занял место в стартовом составе, но с результативностью дела обстоят не очень — 0 голов за 256 минут.

Главная интрига лета не только для ЦСКА, но и для всей РПЛ: останется ли в России Никола Влашич. Все говорит о том, что удержать хорвата будет непросто. Руководство команды и не против отпустить главную звезду, но хочет за нее максимальную компенсацию — 30 млн евро. Пока «Милан» пытается сбить цену, на горизонте показался «Монако». Три года назад с монегасками довольно быстро удалось договориться о переходе Александра Головина (за такую же сумму). Не исключено, что опыт предыдущих переговоров поможет и в этот раз.

«Динамо»

На вход

з. Диего Лаксальт («Милан», 3,5 млн €)

п. Лука Гагнидзе («Динамо» Тб, 1,5 млн €)

з. Гильермо Варела («Копенгаген», 1 млн €)

з. Фабиан Бальбуэна («Вест Хэм», свободный агент)

На выход

н. Максимилиан Филипп («Вольфсбург», 7,5 млн €)

з. Игорь Калинин («Урал», 350 тыс. €)

п. Данил Липовой («Крылья Советов», 230 тыс. €)

п. Роман Нойштедтер (свободный агент)

п. Шарль Каборе (свободный агент)

п. Лука Гагнидзе («Урал», аренда)

н. Николай Комличенко («Ростов», аренда)

«Динамо» неплохо потрудилось на трансферном рынке еще до начала сезона. Теперь в обороне остался только один представитель РФ — Роман Евгеньев, а его окружают сплошь иностранцы. Из «Милана» был выписан уругваец Лаксальт, который немного скис в Серии А, но полон желания реанимировать свою карьеру. В центре обороны вместе с Евгеньевым будет действовать парагваец Бальбуэна — без одной буквы однофамилец известного француза, который в свое время выступал за «Динамо». Фланг обороны продолжит утюжить другой уругваец Варела, трансфер которого был выкуплен у «Копенгагена».

Среди ушедших никого не назовешь реальной потерей для команды. Клубу удалось разгрузить зарплатную ведомость и избавиться от немца Филиппа. Правда, на его трансфере удалось выручить сумму почти в три раза меньше той, что «Динамо» заплатило за него два года назад.

«Краснодар»

На вход

н. Владимир Ильин («Ахмат», 3 млн €)

н. Джон Кордоба («Герта», 20 млн €)

На выход

н. Герман Онугха («Вайле», 600 тыс. €)

н. Маркус Берг («Гётеборг», свободный агент)

н. Евгений Марков («Арсенал», свободный агент)

п. Кристофер Ольссон («Андерлехт»)

п. Руслан Камболов (свободный агент)

н. Ари (свободный агент)

з. Игорь Смольников (свободный агент)

п. Даниил Уткин («Ахмат», аренда)

в. Егор Бабурин («Ростов», окончание аренды)

До сегодняшнего дня в списке новичков «Краснодара» был только один нападающий Ильин. В пятницу завершилась сделка по переходу 28-летнего форварда «Герты» Джона Кордобы. Она стала рекордной для «быков» — 20 млн евро. Кордоба имеет богатый опыт выступления в бундеслиге (119 матчей, 30 голов), успел он поиграть и в Испании за «Гранаду». Новичок должен стать заменой уехавшему в Швецию Маркусу Бергу.

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