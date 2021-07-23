Сделка «Краснодара» на 20 миллионов, два сборника в ЦСКА, у «Рубина» самый дорогой новичок. Промежуточные итоги летней кампании

«Зенит»
На вход
- з. Дмитрий Чистяков («Ростов», 3,25 млн €)
На выход
- н. Себастьян Дриусси («Майми»)
- в. Андрей Лунев («Байер», свободный агент)
- п. Даниил Шамкин («Балтика», аренда)
У «Зенита» пока ни одного реального новичка: Чистяков прошлый сезон провел в аренде и неплохо себя зарекомендовал. Его выкуп у «Ростова» выглядит логично. Конкурировать за место в старте с Ракицким и Ловреном ему по-прежнему сложно, но в качестве игрока ротации российский защитник Семаку точно пригодится. Доказано недавним матчем за Суперкубок, в котором Дмитрий провел на поле все 90 минут.
Вот-вот официально должен быть оформлен трансфер Себастьяна Дриусси в клуб МЛС. Слухи об этом ходили уже полтора года, но сейчас это уже почти свершившийся факт. У аргентинца оставался год контракта, так что какие-то деньги за его переход «Зенит» наверняка получит. Теперь в ростере команды освободилось место под еще одного легионера. Один из кандидатов — крайний нападающий «Эвертона» Бернард. Ориентировочная сумма трансфера 12-15 млн евро. Также с «Зенитом» связывают еще нескольких иностранцев: перуанского полузащитника Йосимара Йотуна, защитника «Байера» Джонатана Та и нападающего сборной Польши Якуба Сверчока.
Летом «Зенит» не смог договориться о новом контракте с Андреем Луневым, так что в сезон команда вступает с вратарской бригадой в составе опытного Кержакова и совсем молодого Одоевского. Мало сомнений, что до конца трансферного окна будет подписан еще один голкипер. Слухи отправляли в Петербург всех кандидатов в сборную России — Сафонова, Дюпина и Максименко, но их переходы кажутся маловероятными. Скорее всего, «Зенит» остановится на менее статусном варианте в качестве подмены основному вратарю Кержакову.
«Спартак»
На вход
- п. Виктор Мозес («Челси», 5 млн €)
- з. Николай Рассказов («Арсенал», окончание аренды)
- п. Резиуан Мирзов («Химки», окончание аренды)
- п. Максим Глушенков («Химки», окончание аренды)
- п. Александр Ломовицкий («Арсенал», окончание аренды)
- н. Георгий Мелкадзе («Ахмат», окончание аренды)
На выход
- п. Аяз Гулиев («Арсенал», свободный агент)
- п. Александр Ташаев («Ротор», свободный агент)
- п. Гус Тиль («Фейенорд», аренда)
- п. Артем Тимофеев («Ахмат»)
«Спартак» выкупил у «Челси» трансфер Мозеса и пополнил состав целой группой игроков, вернувшихся из аренды. Доменико Тедеско не слишком рассчитывал на Рассказова, Мирзова и Мелкадзе, а вот Рую Витории россияне пригодились, если судить по недавнему Кубку Париматч Премьер. Теперь «Спартак» не сильно-то и нуждается в каких-то крупных трансферах. Почти на каждую позицию в атаке и центре поля есть по два игрока. Проблемной остается только позиции правого защитника и опорника, поиск которых в самом разгаре.
— У нас есть шорт-лист по правому защитнику, согласованный с тренером. Две кандидатуры в опорную зону с тренером тоже согласовали. В приоритете — правый защитник. Приоритеты тренер выделил, мы приступаем к переговорам. Это иностранцы, — рассказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.
За левую бровку в «Спартаке» сейчас отвечает бразилец Айртон. Совсем скоро на противоположном фланге может появиться его 22-летний соотечественник Гуга из «Атлетико Минейро». У парня есть опыт выступления за молодежную сборную Бразилии, а его трансферная стоимость оценивается в 7 млн евро — вполне подъемные деньги для «Спартака». В случае оформления перехода иностранного игрока, придется избавляться от кого-то из восьмерки нынешних легионеров. Тут первым кандидатом на выход видится нападающий Понсе, который сейчас находится в олимпийской сборной Аргентины и не внесен в заявку на сезон. Также вне заявки находятся Урунов и Роша, для которых спартаковские менеджеры активно ищут новые команды.
«Локомотив»
На вход
- з. Максим Ненахов («Ахмат», 2 млн €)
- п. Кирилл Зинович («Минск», 180 тыс. €)
На выход
- в. Антон Коченков (свободный агент)
- з. Ведран Чорлука (окончание карьеры)
- з. Михаил Лысов (окончание карьеры)
- з. Виталий Лысцов («Ахмат», аренда)
- з. Соломон Квирквелия (свободный агент)
- з. Владислав Игнатьев («Рубин», свободный агент)
- п. Максим Мухин (ЦСКА, 170 тыс. €)
- н. Лука Джорджевич (свободный агент)
- н. Эдер (свободный агент)
«Локо» летом основательно почистил состав. Чорлука завершил карьеру, перешел в тренерский штаб Николича, но совсем ненадолго. Недавно хорват покинул команду, официальная причина — семейные обстоятельства. Потеря тренера-Чорлуки не так страшна, а вот в центре обороны без него теперь пусто. Бразильская пара Пабло-Мурило явно нуждается в усилении. Главная цель «Локо» прямо сейчас — другой хорватский защитник 25-летний Тим Едвай из «Байера», на счету которого более сотни матчей в бундеслиге. О договоренности двух клубов о переходе игрока успели сообщить несколько СМИ, но вот официального подтверждения до сих пор нет.
Обидным для «Локо» должен быть уход Максима Мухина, которого к себе переманил ЦСКА. С другой стороны, в команде достаточно игроков центра поля, чтобы считать потерю Мухина восполнимой.
Пока «Локомотив» оформил только два трансфера: для ротации на правый фланг обороны куплен Ненахов, а на перспективу приобретен 18-летний белорусский хавбек Зинович. Все говорит о том, что и в предстоящем сезоне больших трат клуб не планирует.
«Рубин»
На вход
- н. Севд Хакшабанович («Норчёпинг», 6,5 млн €)
- з. Владислав Игнатьев («Локомотив», свободный агент)
На выход
- з. Карл Старфельт («Селтик», 5 млн €)
- з. Данил Степанов («Арсенал», аренда)
- п. Зурико Давиташвили («Арсенал», свободный агент)
«Рубин» оформил пока самый дорогой трансфер этого лета в РПЛ, выписав из Швеции атакующего хавбека Хакшабановича. Черногорец рассматривался в качестве замены Хвиче Кварацхелии, но яркий грузин пока никуда не ушел. «Рубин» хочет за него не менее 20 млн евро, но в Европе такой ценник отпугивает потенциальных покупателей.
Казанцы летом не только дорого (по нынешним российским меркам) покупали, но и выгодно продавали. Швед Карл Старфельт в свое время пришел в клуб всего за один миллион евро, а недавно «Селтик» заплатил за него в пять раз больше. Хорошая сделка для «Рубина», но теперь команде не помешает другой качественный защитник. В прошлом сезоне Старфельт был лидером обороны. Без него команда Слуцкого на Кубке Париматч Премьер пропустила семь голов в двух матчах. Тревожный звонок перед стартом сезона.
«Сочи»
На вход
- п. Викториен Ангбан («Мец», 4,1 млн €)
- з. Сергей Терехов («Оренбург», 335 тыс. €)
- з. Родригао («Жил Висенте», свободный агент)
- з. Матео Барач («Рапид», свободный агент)
- н. Дмитрий Воробьев («Оренбург», аренда)
На выход
- н. Антон Заболотный (ЦСКА, свободный агент)
- з. Миха Мевля («Сочи», свободный агент)
- з. Эльмир Набиуллин («Химки», свободный агент)
- з. Иван Новосельцев («Арсенал», свободный агент)
- п. Алексей Померко («Торпедо», свободный агент)
- п. Эрик Варданян («Пюник», аренда)
Среди команд топ-5 прошлого сезона «Сочи» обновился заметнее остальных. Главные потери — лучший нападающий Заболотный и лучший защитник Мевля. Первого попробует заменить уже находившийся в команде легионер Дуганджич, а в центре обороны теперь играет бразилец Родригао. Новичок уже успел отметиться победным голом в дебютном для «Сочи» еврокубковом матче.
Летом «Сочи» установил новый клубный трансферный рекорд, подписав хавбека «Меца» Ангбана за 4,1 млн евро. Новичок способен действовать в центре поля и опорной зоне. Пока Владимир Федотов осторожно встраивает Ангбана в игру, выпуская исключительно на замены.
ЦСКА
На вход
- п. Максим Мухин («Локомотив», 170 тысяч €)
- н. Антон Заболотный («Сочи», свободный агент)
- з. Седрик Гогуа («Ротор», окончание аренды)
- п. Яка Бийол («Ганновер» окончание аренды)
- п. Кристиан Бистрович («Касымпаша», окончание аренды)
- н. Адольфо Гайч («Беневенто», окончание аренды)
На выход
- н. Саломон Рондон («Далянь», окончание аренды)
- н. Илья Шкурин («Динамо» К, аренда)
- в. Илья Помазун («Урал», аренда)
ЦСКА почти ничего не потратил на двух игроков сборной России — Мухина и Заболотного, если, конечно, не считать отчисления агентам и солидные оклады. Лучшие условия по сравнению с предыдущими клубами стали основным стимулом для обоих футболистов при выборе в пользу армейцев. Мухин у Алексея Березуцкого пока играет нечасто — в контрольных матчах провел всего два тайма. Заболотный предсказуемо занял место в стартовом составе, но с результативностью дела обстоят не очень — 0 голов за 256 минут.
Главная интрига лета не только для ЦСКА, но и для всей РПЛ: останется ли в России Никола Влашич. Все говорит о том, что удержать хорвата будет непросто. Руководство команды и не против отпустить главную звезду, но хочет за нее максимальную компенсацию — 30 млн евро. Пока «Милан» пытается сбить цену, на горизонте показался «Монако». Три года назад с монегасками довольно быстро удалось договориться о переходе Александра Головина (за такую же сумму). Не исключено, что опыт предыдущих переговоров поможет и в этот раз.
«Динамо»
На вход
- з. Диего Лаксальт («Милан», 3,5 млн €)
- п. Лука Гагнидзе («Динамо» Тб, 1,5 млн €)
- з. Гильермо Варела («Копенгаген», 1 млн €)
- з. Фабиан Бальбуэна («Вест Хэм», свободный агент)
На выход
- н. Максимилиан Филипп («Вольфсбург», 7,5 млн €)
- з. Игорь Калинин («Урал», 350 тыс. €)
- п. Данил Липовой («Крылья Советов», 230 тыс. €)
- п. Роман Нойштедтер (свободный агент)
- п. Шарль Каборе (свободный агент)
- п. Лука Гагнидзе («Урал», аренда)
- н. Николай Комличенко («Ростов», аренда)
«Динамо» неплохо потрудилось на трансферном рынке еще до начала сезона. Теперь в обороне остался только один представитель РФ — Роман Евгеньев, а его окружают сплошь иностранцы. Из «Милана» был выписан уругваец Лаксальт, который немного скис в Серии А, но полон желания реанимировать свою карьеру. В центре обороны вместе с Евгеньевым будет действовать парагваец Бальбуэна — без одной буквы однофамилец известного француза, который в свое время выступал за «Динамо». Фланг обороны продолжит утюжить другой уругваец Варела, трансфер которого был выкуплен у «Копенгагена».
Среди ушедших никого не назовешь реальной потерей для команды. Клубу удалось разгрузить зарплатную ведомость и избавиться от немца Филиппа. Правда, на его трансфере удалось выручить сумму почти в три раза меньше той, что «Динамо» заплатило за него два года назад.
«Краснодар»
На вход
- н. Владимир Ильин («Ахмат», 3 млн €)
- н. Джон Кордоба («Герта», 20 млн €)
На выход
- н. Герман Онугха («Вайле», 600 тыс. €)
- н. Маркус Берг («Гётеборг», свободный агент)
- н. Евгений Марков («Арсенал», свободный агент)
- п. Кристофер Ольссон («Андерлехт»)
- п. Руслан Камболов (свободный агент)
- н. Ари (свободный агент)
- з. Игорь Смольников (свободный агент)
- п. Даниил Уткин («Ахмат», аренда)
- в. Егор Бабурин («Ростов», окончание аренды)
До сегодняшнего дня в списке новичков «Краснодара» был только один нападающий Ильин. В пятницу завершилась сделка по переходу 28-летнего форварда «Герты» Джона Кордобы. Она стала рекордной для «быков» — 20 млн евро. Кордоба имеет богатый опыт выступления в бундеслиге (119 матчей, 30 голов), успел он поиграть и в Испании за «Гранаду». Новичок должен стать заменой уехавшему в Швецию Маркусу Бергу.
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