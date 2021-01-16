«Кокорин — самый сильный в России и хорошая сделка для «Спартака». Интервью Романа Орещука

Поговорили с экс-спортивным директором «Динамо».

Поговорили с экс-спортивным директором «Динамо».

— При вас в «Динамо» приходил Филипп за 20 млн. Почему он не заиграл?

— Вот тоже большой вопрос, до нас он неплохо играл, пусть и в последний сезон меньше положенного. Когда из «Фрайбурга» приходил в Дортмунд, то смотрелся прилично, но тогда был больным Ройс. Потом тот выздоровел, а Филипп под ним [в составе] оказался. Ну покажите мне хоть одного российского футболиста, который бы получал хоть сколько-то времени на позиции Ройса. Миранчук пока вон из-под Иличича не может заиграть, а тут о Ройсе разговор.

У нас был шанс взять такого футболиста, очень сильно на него рассчитывали. На первых тренировка он поразил — по уровню с ним никто и рядом не стоял. Те упражнения, которые кто-то делал с 4-5 раза, он выполнял с первого. Но потом что-то пошло не так. Раз человек не заиграл, да, это ошибка. Чтобы ее найти, нужно в себе покопаться, в том числе и ему самому.

Было ощущение, что он попал в физическую яму. Когда приехал, у нас чемпионат уже шел, вот он и загнал где-то себя, где-то мы его неправильно использовали. Затем дали ему паузу, привели в порядок — осень 2019-го он хорошую выдал, даже очень. На зимних сборах качественно работал, но появились проблемы с рукой, сделали операцию, потом пандемия. Все как-то скомкано.

А вот почему дальше вообще перестал играть — это не у меня надо спрашивать. Сейчас его отдали в аренду, он в Германии опять начал играть — непонятная ситуация. Надо внутри клуба разбираться. Но кто бы что мне ни говорил, считаю, это сильный футболист.

— Рауш говорил, что Филипп не любит, когда ему жестко пихают, давят на него, а атмосфера в клубе тогда была непростой.

— Все может быть. Филипп — не лидер, он ведомый, ему партнеры нужны. Помню, мы как-то проводили с ним разговоры, спрашивали, почему он вот так действовал в каких-то ситуациях. Он отвечал: «Это же элементарно. Тут я отдал, открылся и хотел через третьего получить мяч». Мы ему: «У нас так футболисты [на поле] не думают. У нас хотя бы ближнему нужно отдать, а думать на три шага вперед — нет, здесь немного другая лига». Просили его попроще играть, а попроще у него, видимо, не получалось.

Но мы с ним всего на два месяца пересеклись в клубе, делали для него все, чтобы ему комфортно жилось и тренировалось. Самое главное, что он сейчас играет и доказывает, что хороший футболист, имеет хорошую прессу в Германии.

Бывает такое. Вот Азар или Йович в «Реале» тоже не заиграли, хотя за них заплатили большие деньги. Ну, случилось как случилось. Важно, чтобы «Динамо», дай Бог, за него деньги потраченные вернуло — и все были довольны.

— Шварц ставит в «Динамо» прессингующую и агрессивную игру. Верите, что в РПЛ это сработает?

— Результата точно можно добиться, это прогрессивный и правильный футбол. Но под такой нужны исполнители. У «Динамо» неплохая команда вырисовывается, особенно впереди. Быстрые, мобильные ребята, которые могут обыграть один в один — Клинтон, Лесовой, Шиманьски. Но нужен нападающий, способный убежать, забить, вбегать в пустые зоны, уводить защитников — игрок плана Тевеса, Вагнера Лава, Олича. Под тот футбол, который проповедует Шварц. Если найдут такого форварда, то будет супер, смогут за медали бороться. Игра будет из серии — мы забьем, сколько захотим, а вы — сколько сможете.

— Комличенко под футбол Шварца не подходит?

— Нет. Коле нужно, чтобы играли фланги, были подачи, он игрок штрафной — подставить ногу, голову. Вот это да. А убежать, быть мобильным — этого ему не хватает. Хотя такой игрок все равно нужен команде, если надо менять схему по ходу матча, организовывать навал. Но для футбола Шварца, мне кажется, больше подходит Игбун, чем Комличенко.

— «Динамо» летом интересовалось Кокориным. Мог он принести пользу?

— При Новикове, наверное, было бы то же самое, что сейчас происходит в «Спартаке» при Тедеско. Они стараются быстро переходить от обороны в атаку, в основном длинными передачами — особенно когда на поле Соболев. А Кокорину хочется с мячом повозиться. Может, еще не хватает доверия — тут надо внутри клуба находиться, чтобы точно знать.

Но для меня Александр — самый сильный из российских футболистов. В «Сочи» он все и всем доказал. И думаю, при Шварце Саша однозначно мог заиграть — именно такой форвард им теперь и нужен. Стал бы тем необходимым наконечником, о котором мы говорили.

— Есть инсайды, что «Спартаку» не нравятся те деньги, которые Кокорину дал Газизов, и клуб хочет избавиться от игрока. Как вы видите ситуацию?

— Давайте начнем с того, откуда все знают, какая у него зарплата, подъемные? Кто-то видел контракт? Это из той же серии, как про меня писали, что я больше 10 млн евро заплатил агентской комиссии в «Динамо», а через год РФС огласил агентские выплаты, и оказалось, что «Динамо» нет даже в первой восьмерке — и заплачено всего 2 млн евро.

Так что тут только клуб может его зарплату комментировать, остальное — вбросы и хайп, хотя многие верят в эти байки. Ну да, Кокорин недешевый футболист, но так выйди на рынок и купи такого. Сколько ты потратишь? Примерно те же суммы уйдут только на трансфер, а ведь еще зарплата есть. Поэтому футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатили.

У нас любят кричать, но когда узнается правда, то никто не хочет извиняться. Все уже забыли. Зато вся страна перемыла Кокорину косточки: сколько он зарабатывает, какой Шамиль Газизов плохой, что взял такого игрока. Но когда его брали, все кричали, какой Газизов классный. Но это так не работает, это неправильно. Считаю, это очень хороший трансфер, хорошая сделка для «Спартака». А почему Кокорин не заиграл — это уже вопросы к тренеру должны быть, а не к Газизову.

— Наверное, негатив появляется из-за отсутствия результата. Та же история с Игнатьевым в «Рубине» и его танцами с пивом на пляже. Забивали бы оба — всем было бы все равно.

— По Игнатьеву еще раз повторюсь — я его не осуждаю. Да, я категорически против алкоголя, против того, чтобы выкладывать подобные видео в инстаграме. Но человек на отдыхе — что хочет, то и делает. Тут палка о двух концах.

Да, у него не получается, да, это талантливый парень. Ну и что, его заклевывать теперь? Почему все набросились? А если через два года он возьмет и заиграет, то все будут кричать «какой молодец» и придут за интервью? На месте Ивана взял бы сейчас журнальчик, записал бы все фамилии, кто его оскорблял, поливал, и доказал бы, что он умеет играть в футбол. А он умеет. Уверен, Слуцкий из него слепит футболиста.

— Неправильно, что он выложил это в инстаграм, — он или его знакомый. Но клевать тут не за что, только если пожурить. Ребят, да мы в свое время еще хуже отдыхали! Слава Богу, в наше время не было ни видео, ничего.

Тем более он же это не во время тренировочной работы выложил. Почему в Германии после игры тренера по бутылке пива футболистам дают? Там это не проблема. Команды, даже идя на вылет из Бундеслиги, после игры пьют пиво. Такой у них образ жизни. В Германии — пиво, в Испании — вино. А у нас что, водку надо пить, чтобы никто слова не сказал?

— Завершая тему Кокорина. Где он начнет весну?

— Я бы на месте Сашки ушел в «Сочи», чтобы успокоить всю эту ситуацию. Тем более в «Спартаке» есть еще три напа, а «Сочи» борется за ЛЕ, призовые места. Можно взять в аренду (например, с правом выкупа) — и ему комфортнее, и мы будем иметь боевую единицу для сборной, если он станет играть на своем уровне.

— Почему российские клубы второй сезон подряд проваливаются в Европе?

— Лимит и падение курса евро/доллара. Клубы все в основном бюджетные, а бюджет закладывается в рублях. Если раньше на футболиста, которому платили 1 млн евро, уходило 40 млн рублей, то теперь 90 млн. Вот и падает качество.

Плюс в этом сезоне еще сыграла пандемия, перерыв между чемпионатами вышел маленький, это отразилось. Да, плохо, удар по имиджу, но мы вернемся — у нас неплохой чемпионат. Благодаря тому, что клубы начали вкладываться в академии, появляются звездочки. Ребята, которые не только на российском уровне себя покажут, но и на европейском. Не зря же иностранные спецы вносят Захаряна, Евгеньева и других наших в 50 лучших [талантов].

— Как относитесь к новому формату лимита?

— Для меня лимит зло в любом формате. У нас многие футболисты по мячу через раз попадают, а все равно должны играть в основном составе. Ну и чего, от этого кому-то легче становится? Нет.

— Но без лимита могут начать везти условных райковичей.

— Соглашусь, таких футболистов, наверное, нам не надо, но жесткий лимит в любом случае не нужен. Он завышает зарплаты российским игрокам, а это проблема. Не каждый хочет уходить из зоны комфорта и, как следствие, прогрессировать.

Если в России ты зарабатываешь 1 млн «чистыми», то в Европе надо получать в два раза больше. В два раза больше платят в топ-5 командах топ-5 лиг. А ехать в условный «Вердер» и получать 1 млн «грязными», то есть 500 тысяч «чистыми»… Ну, наверное, не каждый готов падать в деньгах ради средней команды из-за границы.

В наше время, в 90-е, почему уезжали: в России можно было получать 5-7 тысяч долларов в месяц, а в Европе платили 20-30 тысяч. Вот и ехали зарабатывать, сначала в маленькие команды, а потом получали приглашения от топ-клубов. Например, Шалимов приехал в «Фоджу» и заслужил контракт от «Интера». Карпин с Мостовым также доказывали.

— Завышенные зарплаты не связаны с тем, что бюджетные клубы хуже контролируют свои финансы? Потому что тратят чужие деньги, незаработанные.

— В моем понимании — только с лимитом связано. Российских игроков не так много; если хочешь заполучить их, то должен платить. Хочется, чтобы наши футболисты хотели и были готовы конкурировать с иностранцами. Сейчас даже нет особого смысла рассуждать, кто может еще уехать. По потенциалу — многие, но готовы ли они опускаться в зп, играть в командах, которые борются за серьезные места? Думаю, нет.

Вот простой пример — Кузяев был свободным агентом. Кто-то из лидеров топ-5 чемпионатов им интересовался? Ну, как я понял, нет. Интересовались маленькие клубы и давали непонятные и маленькие для Кузяева деньги. Ну, он мог бы пойти в эти клубы, но не пошел же, вернулся обратно в «Зенит».

И это можно понять: зачем идти в какой-то «Леганес» или «Алавес»? Что ты от этого выиграешь? Что за границей поиграл? А здесь у тебя Санкт-Петербург, ЛЧ, борьба за чемпионство. Поверьте мне, если бы Миранчуку предложили «Алавес» — он бы не поехал туда. А в «Аталанту» поехал — и правильно сделал.

— Пока один из наших лучших игроков чаще сидит на замене в Италии. Хотя уже и забил три гола.

— Надеюсь, Миранчук докажет, что он хороший футболист не только у нас, но и на европейском рынке. Просто потерпеть надо. У всех адаптация идет по-разному: кому-то надо месяц, кому-то полгода или год. Нельзя сразу клеймо ставить, что у Миранчука не получается.

Надо поддержать парня, а то у нас [до игры с «Кальяри» в Кубке, где Алексей впервые вышел в старте и забил] уже пошли статьи, что Леша спекся, пора назад. Вы представьте, вот открывает он в Италии интернет и читает, как его свои же гнобят. Ну, спасибо большое, называется. Должно быть стыдно за такие вещи. Если каждый день читать, что ты футболист для внутреннего пользования, что надо собирать вещи и возвращаться, то что-то такое в мозгу может и засесть. Неправильно это.

— ЦСКА больше всех потратился перед сезоном, однако пока новички не впечатляют. Что думаете?

— Недавно один известный агент [Тимур Гурцкая] взял просто и сказал, что у ЦСКА самая слабая селекция. А почему? Полгода всего прошло. Подождите, дайте людям окрепнуть, привыкнуть к лиге. Да, пока не получается, но как можно взять и сразу вешать ярлык: «самая слабая селекция», «самый слабый спортивный директор — Андрей Мовсесьян». Ребят, вы чего? Пусть хоть год пройдет — тогда о чем-то можно будет говорить.

— Фукс пока не играл практически. А Эджуке и Гайч могут еще выстрелить?

— По своим данным — да, по игре — у Эджуке больше шансов. Как вижу, Ганчаренко вообще не рассматривал Гайча в составе. А если игрок не будет выходить на поле, как он докажет свою состоятельность? Хотя пока не знаю, за что зацепиться, мне аргентинец не нравится. Но не могу в то же время кинуть камень в огород Мовсесьяна, что купили плохого игрока.

— Раз за него выплатили немаленькие деньги, значит, долго вели, знают, зачем приобретали, знают его качества. А чтобы знать, что идет не так, надо быть внутри клуба. Давайте посмотрим после зимней предсезонки.

— По кому-то из российских игроков к вам обращались из Европы?

— Например, в конце декабря спрашивали про Зиньковского [из «Крыльев Советов»]. Из Европы, его не первый месяц скауты ведут. Мое мнение: ему нужно однозначно уезжать. Но я не его агент, не знаю его лично, поэтому пусть напрямую выходят на него и общаются.

— Верите, что зимой в РПЛ будет большой трансфер на вход или выход? Например, Промеса отправляют с «Спартак».

— Не верю в историю с возвращением Квинси. Думаю, просто кто-то кинул «утку» и ее мусолят. Может, сам игрок и хотел бы сменить обстановку, но «Спартак» не будет платить 15-20 млн евро, если они сейчас опорника берут за 500 тысяч. Рационально хотят подойти. Вообще рынок просел, поэтому пока большие имена мы вряд ли увидим.

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