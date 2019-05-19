«Я ради тебя приехал из области». «Ростов» победил «Зенит» и под ДДТ устроил очень трогательное прощание с Калачевым

Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило вокруг игры «Ростов» - «Зенит».

Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило вокруг игры «Ростов» - «Зенит».

кто из «Зенита» вывел Калачева на прощальный матч;

чем этот матч был примечательным для Кержакова и Мусаева;

как прошло возвращение в состав «Зенита» Ерохина;

немного питерского рока в Ростове-на-Дону.

Гостеприимство на дороге

Так уж получилось, что «Ростов» и «Зенит» встретились еще до того, как приехали на арену. Произошло это по дороге на нее. Причем когда автобус с петербуржцами поворачивал на Т-образном перекрестке направо, машина с ростовчанами его уже практически пересекла. И все же в какой-то момент возникла заминка. Тем более что обе команды шли с сопровождением ГИБДД. Однако рядом, бок о бок, автобусы стояли недолго — гостеприимные хозяева пропустили «Зенит» вперед, так что на стадион тот приехал первым.

«Наш Калаш»

Но в первую очередь, уже за полтора часа до игры, здесь ждали Тимофея Калачева. Напомним, что этот матч для 38-летнего игрока стал прощальным в «Ростове» после 10 суммарных сезонов на Дону.

— Тимофей, я специально приехал из области на этот матч. Ты должен выиграть, — драл глотку с самого верхнего яруса какой-то болельщик.

— Калачев, Калачев, — поддерживали его мальчишки с первых рядов.

Сам «именинник» вышел из подтрибунного помещения со своим земляком-белорусом и ровесником Юрием Жевновым, ныне — тренером вратарей «Зенита». Минут пять они с удовольствием общались. И вместе же ушли обратно, что помогло Калачеву пережить явно не самые простые минуты в его карьере.

— Наш Калаш провел 293 матча за «Ростов», забил 24 гола, отдал 66 передач. И сегодня мы пришли не просто на матч с «Зенитом», а чтобы проводить капитана! — объявил диктор минут за 5 до начала игры. Стадион встал и все эти пять минут аплодировал второму номеру ростовчан, скандируя: «Калачев! Калачев!»

Забегая вперед, скажем, что-то же самое произошло на 45-й минуте матча, когда Калачев уходил на замену. При этом провожал его не только весь стадион, но и все, кто находился на поле. Перекличку «Калачев — Тимофей» болельщики «Ростова» устроили и во втором тайме, когда героя дня на газоне уже не было.

Что касается полутора тысяч поклонников «Зенита», то они еще раз с удовольствием спели «Чемпионы, чемпионы!», подкрепив это выездным вариантом «К вам приехал чемпион страны!».

Дебют Мусаева, первенец Кержакова

Турнирной мотивации обе команды уже практически не имели. Тем не менее и Валерий Карпин, и Сергей Семак заявили перед игрой, что хотят победить.

— В то же время дадим практику тем, кто меньше выходил на поле по ходу сезона, — заявил Семак. И в стартовом составе петербуржцев в том числе появились Михаил Кержаков и Леон Мусаев. У первого накануне родился сын Иван, однако голкипер отправился в Ростов. Что касается Мусаева, то для воспитанника зенитовской академии этот матч стал дебютным в основе сине-бело-голубых.

Возвращение Ерохина

В последний раз полузащитник Александр Ерохин выходил на поле в официальном матче в прошлом году — 9 декабря с «Рубином». Тогда во втором тайме он получил сильный удар по ноге, оказался на газоне, а когда поднялся, понял, что продолжать встречу не сможет. В этот момент «Зенит» надолго потерял одного из ключевых игроков. Достаточно вспомнить, что именно гол Ерохина принес петербуржцам победу в тяжелейшем поединке с тем же «Рубином» в гостевом матче первого круга (1:0).

В Оренбурге Ерохин оформил победный дубль (2:1). Забивал он и тому же «Ростову» в очень важной ноябрьской игре на «Газпром Арене», когда многие стали сомневаться в том, что «Зенит» уйдет на перерыв лидером. Всего же за осень полузащитник сыграл 24 матча в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал три голевые передачи.

Возвращения Ерохина, которому потребовалась операция на голеностопе, пришлось ждать более 4 месяцев. С другой стороны, когда Александр вместе с командой в золотой майке праздновал чемпионство после игры с ЦСКА на поле и счастливо улыбался в раздевалке, облитый шампанским, это выглядело более чем справедливо.

Дело не только в осенних голах и передачах. Всю весну хавбек ежедневно работал на базе, был с командой, переживал за нее, являлся ее частью. И, кстати, не пропустил ни одной домашней встречи на «Газпром Арене», пусть и на трибуне, а не на поле. И вот на 70-й минуте матча с «Ростовом» состоялось возвращение Ерохина в игру. Перед этим «Зенит» пропустил с пенальти. Поэтому вслед за Ерохиным спасать игру был выпущен и Оздоев.

Именно у Ерохина был хороший момент, чтобы сравнять счет, но судьи нарушения на нем не зафиксировали.

И снова Калачев

В итоге «Зенит» потерпел второе поражение в этом сезоне на «Ростов Арене» — вслед за кубковым. Впрочем, это болельщиков сине-бело-голубых не особо расстроило. Ну, а 35 000 зрителей на трибунах еще раз попрощались с Калачевым, который вернулся на поле после финального свистка. Уже в желтой футболке и вместе с семьей. И под песню питерской группы ДДТ «Это все» отправился на круг почета. Прорвавшиеся на поле фанаты его перехватили и принялись качать.

В результате очень трогательный круг почета растянулся минут на 10, а завершился объятиями Валерия Карпина.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 29

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)

Гол: Попов, 67 (с пенальти) (ВИДЕО).

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