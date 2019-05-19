«Урал» в бешенстве, защитник после удаления с «Локо» показал жест «деньги». Кажется, они ошибаются – эпизод очень сложный (с видео)

«Локомотив» с трудом, но пробился в Лигу чемпионов. Пока только в квалификацию.

«Локомотив» с трудом, но пробился в Лигу чемпионов. Пока только в квалификацию.

На 64-й минуте матча защитник «Урала» Стефан Страндберг в прыжке задел Смолова. Арбитр Москалев уверенно потянулся за желтой карточкой, она стала второй для норвежца. В замедленном повторе эпизод выглядит не столь жестким — и появляются сомнения.

Но если оценивать этот фол при нормальной скорости трансляции, то в динамике кажется, что Страндберг заехал локтем (или просто рукой) в затылок игроку «Локо». А это сейчас строго карается УЕФА и ФИФА. Москалев осенью 2018-го как раз был включен в список арбитров ФИФА, поэтому наверняка знает об этих рекомендациях лучше всех нас.

Когда Стефан уходил с поля, к нему подошел Смолов. Они вместе играли за «Краснодар». Жестами игрок «Локо» показал что-то вроде: «Извини, но это фол». Защитник не стал слушать и отправился к бровке.

При этом есть несколько нюансов, которые делают решение спорным. Во-первых, это предупреждение было вторым, а в таких случаях у рефери есть негласное правило: вторая желтая должна быть железобетонной. Во-вторых, удар пришелся не сбоку или прямо в лицо (что гораздо опаснее), а сзади. И Смолов почти сразу поднялся. Это намекает на то, что момент можно посчитать игровым.

С другой стороны, будь это фол на первую желтую карточку, ни у кого не было бы вопросов. Желтая — и желтая. В этом плане Страндберг сам виноват — за две минуты до этого он получил предупреждение за разговоры с арбитром. Норвежцу не понравился пенальти. Стопроцентный пенальти: Араторе не касался мяча, а врезался в Жемалетдинова.

Уже уходя с поля, защитник грубо высказал недовольство арбитрам, как сообщил один из корреспондентов во время трансляции. Плюс Страндберг показал жест, означающий «деньги». Видимо, имея в виду, что судья куплен. За это ему может грозить наказание от КДК РФС.

После матча футболиста поддержал наставник «Урала» Дмитрий Парфенов.

— Судейство? Осталось, чтобы один товарищ забил нам гол. Сейчас посмотрели повтор удаления — бред полнейший. Я понимаю, у соперника на кону выход в Лигу чемпионов, но пришли 20 тысяч болельщиков посмотреть футбол, а увидели "творение". Но это все уже закончилось, теперь нам нужно восстановить команду и двигаться дальше, — сказал в эфире тренер.

Добавим, что дубль в матче сделал Антон Миранчук. Теперь у него 11 голов в этом сезоне РПЛ, он лучший бомбардир команды (4 мяча он забил с пенальти). Помимо этого у него 2 голевых паса.

«Локомотив» в итоге добыл ничью — 2:2, обеспечив себе минимум 3-е место по итогам сезона. А это квалификация в Лигу чемпионов. Также остаются шансы и на 2-е место — это прямая путевка в ЛЧ. Единственный конкурент команды Семина — «Краснодар», который отстает на три очка, но сегодня играет с тульским «Арсеналом».

Чемпионат России. 2018-19. Тур 29

«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) — 2:2 (1:1)

Голы: Панюков, 39 (ВИДЕО). Гилерме, 46 (ВИДЕО). — Миранчук Ан., 21 (ВИДЕО), 64 (с пенальти) (ВИДЕО).

Удаление: Страндберг, 66.

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