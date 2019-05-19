«Локомотив» спас матч с «Уралом», обеспечив себе место в Лиге чемпионов (голы уже здесь)

«Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Уралом» в матче 29-го тура РПЛ.

«Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Уралом» в матче 29-го тура РПЛ.

Счет в середине первого тайма открыл Антон Миранчук, а за несколько минут до перерыва Андрей Панюков сумел сравнять счет.

Урал — Локомотив. 1:1. Андрей Панюков

После перерыва «Урал» вышел вперед: отличился Отман Эль-Кабир. Ничейный счет установил Антон Миранчук, реализовавший пенальти.

Урал — Локомотив. 2:2. Антон Миранчук (пенальти)

Отметим, что на 66-й минуте красную карточку получил центральный защитник екатеринбуржцев Стефан Страндберг.

«Локомотив» сохранил второе место в турнирной таблице, «Урал» идет 11-м.

Железнодорожники гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов, так как не опустятся по итогам сезона ниже третьего места.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) — 2:2 (1:1)

Голы: Панюков, 39 (ВИДЕО). Эль-Кабир, 46 (ВИДЕО). — Миранчук Ан., 21 (ВИДЕО), 64 (с пенальти) (ВИДЕО).

Удаление: Страндберг, 66 («Урал»).