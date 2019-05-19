«Локомотив» спас матч с «Уралом», обеспечив себе место в Лиге чемпионов (голы уже здесь)

ЧМ по хоккею МАТЧ! СТРАНА РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
live
00:40 Футбол. Кубок Англии. Финал. "Манчестер Сити" - "Уотфорд" [0+]
00:40
Футбол. Кубок Англии. Финал. "Манчестер Сити" - "Уотфорд" [0+]
02:40
Прыжки в воду. "Мировая серия". Трансляция из Великобритании [0+]
04:00
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из Азербайджана [0+]
05:00
Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании [0+]
06:00
"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"Капитаны" [12+]
07:00
Новости
07:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08:05
Новости
08:10
Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Аталанта" [0+]
10:00
Новости
10:05
Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Атлетик" (Бильбао) [0+]
11:55
Новости
12:00
Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Интер" [0+]
13:50
Новости
13:55
Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Чехия. Трансляция из Словакии [0+]
16:05
Новости
16:10
Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швейцария. Трансляция из Словакии [0+]
18:20
Новости
18:25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18:55
Футбол. Российская Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Анжи" (Махачкала). Прямая трансляция
20:55
Новости
21:05
Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания. Прямая трансляция из Словакии
23:40
Тотальный футбол
00:50
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
ЧМ по хоккею
МАТЧ! СТРАНА
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Российская Премьер-Лига

«Локомотив» спас матч с «Уралом», обеспечив себе место в Лиге чемпионов (голы уже здесь)

19 мая 13:42
«Локомотив» спас матч с «Уралом», обеспечив себе место в Лиге чемпионов (голы уже здесь)
Антон Миранчук / Фото: © ФК «Локомотив»
«Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Уралом» в матче 29-го тура РПЛ.
Открыть видео

Счет в середине первого тайма открыл Антон Миранчук, а за несколько минут до перерыва Андрей Панюков сумел сравнять счет. 

Урал — Локомотив. 1:1. Андрей Панюков

После перерыва «Урал» вышел вперед: отличился Отман Эль-Кабир. Ничейный счет установил Антон Миранчук, реализовавший пенальти.

Урал — Локомотив. 2:2. Антон Миранчук (пенальти)

Отметим, что на 66-й минуте красную карточку получил центральный защитник екатеринбуржцев Стефан Страндберг.

«Локомотив» сохранил второе место в турнирной таблице, «Урал» идет 11-м.

Железнодорожники гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов, так как не опустятся по итогам сезона ниже третьего места.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) — 2:2 (1:1)

Голы: Панюков, 39 (ВИДЕО). Эль-Кабир, 46 (ВИДЕО). — Миранчук Ан., 21 (ВИДЕО), 64 (с пенальти) (ВИДЕО).

Удаление: Страндберг, 66 («Урал»).

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2015 — 2019 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+