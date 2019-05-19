«Локомотив» спас матч с «Уралом», обеспечив себе место в Лиге чемпионов (голы уже здесь)
Счет в середине первого тайма открыл Антон Миранчук, а за несколько минут до перерыва Андрей Панюков сумел сравнять счет.Урал — Локомотив. 1:1. Андрей Панюков
После перерыва «Урал» вышел вперед: отличился Отман Эль-Кабир. Ничейный счет установил Антон Миранчук, реализовавший пенальти.Урал — Локомотив. 2:2. Антон Миранчук (пенальти)
Отметим, что на 66-й минуте красную карточку получил центральный защитник екатеринбуржцев Стефан Страндберг.
«Локомотив» сохранил второе место в турнирной таблице, «Урал» идет 11-м.
Железнодорожники гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов, так как не опустятся по итогам сезона ниже третьего места.
Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) — 2:2 (1:1)
Голы: Панюков, 39 (ВИДЕО). Эль-Кабир, 46 (ВИДЕО). — Миранчук Ан., 21 (ВИДЕО), 64 (с пенальти) (ВИДЕО).
Удаление: Страндберг, 66 («Урал»).