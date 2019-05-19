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Ивелин Попов забил «Зениту», у чемпиона всего 1 удар в створ. Лучшие моменты

19 мая 18:47
Ивелин Попов забил «Зениту», у чемпиона всего 1 удар в створ. Лучшие моменты
Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров
«Ростов» дома обыграл «Зенит» в 29-м туре РПЛ - 1:0. Питерцы играли далеко не основным составом.
  • До сегодняшней победы «Ростов» в пяти матчах не мог победить: два раза проиграл и трижды сыграл вничью
  • Возможно, «Ростову» поможет трансфер Глушакова. Мы рассказывали об этом
  • Семак выпустил наполовину резервный состав, за матч чемпион нанес всего 1 удар в створ
  • Единственный мяч забил Ивелин Попов - с пенальти

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67 минута. Ивелин Попов реализовал пенальти — 1:0

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Чемпионат России. 29 тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)

Голы: Попов, 67 (с пенальти).     

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Хаджикадунич, Шомуродов, Логашов, Чернов, Калачев (Щадин, 45), Зайнутдинов (Гацкан, 71), Попов, Норманн, Плиев (Глебов, 38).

«Зенит»: Кержаков, Анюков, Нету, Смольников, Набиуллин, Маммана, Эрнани, Краневиттер (Оздоев, 74), Мусаев (Ерохин, 71), Ригони, Заболотный (Мак, 65).

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