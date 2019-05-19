Ивелин Попов забил «Зениту», у чемпиона всего 1 удар в створ. Лучшие моменты
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Чемпионат России. 29 тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)
«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Хаджикадунич, Шомуродов, Логашов, Чернов, Калачев (Щадин, 45), Зайнутдинов (Гацкан, 71), Попов, Норманн, Плиев (Глебов, 38).
«Зенит»: Кержаков, Анюков, Нету, Смольников, Набиуллин, Маммана, Эрнани, Краневиттер (Оздоев, 74), Мусаев (Ерохин, 71), Ригони, Заболотный (Мак, 65).
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