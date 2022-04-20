«Рубин» против «Енисея», «Зенит» играет с «Аланией». Онлайн ¼ финала Кубка России

Прямые трансляции.
«Енисей» — «Рубин»
- В предыдущем раунде «Енисей» обыграл «Локомотив» (4:0), а «Рубин» обыграл «Ротор» (2:1)
Кубок России. ¼ финала
«Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0). Live
Голы: Окладников, 12.
«Енисей»: Опарин, Кичин, Феррейра, Бевеев, Шакуро, Зотов, Иванов, Ланин, Глушков, Раздорских, Окладников
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Бакаев, Мусаев, Самошников, Лисакович
«Алания» — «Зенит» — 17:00 по мск
- «Алания» в 1/8 финала победила «Арсенал» (1:0), «Зенит» был сильнее КАМАЗа (6:0)
Кубок России. 2021-22. ¼ финалаБЕТСИТИ Кубок России. ¼ финала. Алания Владикавказ — Зенит
«Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — начало в 17:00 по мск