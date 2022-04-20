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14:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала. "Енисей" (Красноярск) - "Рубин" (Казань). Прямая трансляция.

«Рубин» против «Енисея», «Зенит» играет с «Аланией». Онлайн ¼ финала Кубка России

14:22
«Рубин» против «Енисея», «Зенит» играет с «Аланией». Онлайн ¼ финала Кубка России
Леонид Слуцкий / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Прямые трансляции.

«Енисей» — «Рубин»

  • В предыдущем раунде «Енисей» обыграл «Локомотив» (4:0), а «Рубин» обыграл «Ротор» (2:1)
БЕТСИТИ Кубок России. ¼ финала. Енисей — Рубин

Кубок России. ¼ финала

«Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0). Live

Голы: Окладников, 12. 

«Енисей»: Опарин, Кичин, Феррейра, Бевеев, Шакуро, Зотов, Иванов, Ланин, Глушков, Раздорских, Окладников

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Бакаев, Мусаев, Самошников, Лисакович

«Алания» — «Зенит» — 17:00 по мск

  • «Алания» в 1/8 финала победила «Арсенал» (1:0), «Зенит» был сильнее КАМАЗа (6:0)

Кубок России. 2021-22. ¼ финала

БЕТСИТИ Кубок России. ¼ финала. Алания Владикавказ — Зенит

«Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — начало в 17:00 по мск

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