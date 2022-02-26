Что ждать от Ваноли? У ЦСКА появилась замена Влашичу? Промес совсем сдал? Главные вопросы перед дерби

Сегодня прямая трансляция на сайте «Матч ТВ».

Сегодня прямая трансляция на сайте «Матч ТВ».

Ваноли играет в 3-5-2, пробует Литвинова в обороне и хочет агрессивно атаковать на флангах

На сборах Ваноли выстраивал «Спартак» по схеме 3-5-2 (и реже — 3-4-3). Высокого прессинга была не так много, красно-белые после потери чаще садились за линию мяча, но активно ловили соперника на флангах.

Команда пробует быстро выходить в атаку. Очень важную роль в этом играют Айртон и Мозес, которые должны действовать по всему флангу. Но контроль мяча пока оставлял вопросы. «Спартаку» гораздо комфортнее играть на большом пространстве.

Ваноли пробовал также схему с тремя нападающими — вместе выходили Соболев, Ларссон и Промес. И это был один из лучших матчей «Спартака» на сборах — победили «Урал» 3:1.

Еще одна интересная идея — Литвинов в качестве третьего центрального защитника. В юношеских командах у него был такой опыт, но во взрослом «Спартаке» парень выходил только в опорной зоне. У него неплохой пас и надежность, учитывая проблемы с третьей кандидатурой в защиту, вполне неплохой вариант.

В первых матчах казалось, что Бакаев будет играть важную роль впереди у нового «Спартака». Он очень здоров смотрелся в товарищеских встречах, однако ближе к концу сборов стал реже играть. Но если Зелихман наберет свою форму доковидного периода, он однозначно будет в старте.

Новый опорник Мартинс смотрится интересно. Дает большой объем и цепок в единоборствах, при этом достаточно разноплановый — может умело подключаться в атаку. Вероятно, какое-то время в сезоне получит и другой опорник Пруцев, пришедший из «Крыльев». Очень интересный игрок.

Промес сдал даже по сравнению с первым сезоном после возращения

На сборах Промес пока не убедил, что возвращает свой уровень. Но и вся атака (очевидно, под нагрузками) смотрелась тяжеловато.

Весенний отрезок будет очень важным для Промеса. Он вернулся в «Спартак» год назад, после провел 30 матчей и забил 9 голов. Против топ-команд он отличился только в трех играх — по голу «Краснодару» и «Зениту» и дубль в ворота «Наполи». Явно не тот уровень, который многие ожидали от голландца.

Если сравнивать нынешний перфоманс Промеса с тем, что он показывал в последний полноценный сезон перед отъездом из «Спартака», то разница очевидна:

Меньше голов — с 0,54 до 0,34 за матч в среднем. Единоборства упали — с 17 до 12

Почти в два раза сократилось число ударов (с 4 до 2,2), острых пасов (6 до 3,4), созданных моментов (с 0,42 xG до 0,22), ключевых пасов (с 1,6 до 0,9)

Промес сдал даже по сравнению с прошлом сезоном, когда только вернулся в «Спартак». Тогда все предыдущие показатели были выше

Очевидно, что проблема была не только в Квинси. При Витории сдали почти все атакующие игроки — Ларссон и Соболев тоже были очень нестабильны и уступали себе предыдущих версий. Возможно, Ваноли найдет подходящую схему для голландца.

У ЦСКА появилась замена Влашичу, но остались проблемы в центре поля

По сборам кажется, что Языджи — топ-усиление для ЦСКА. Парень сразу повысил уровень стандартов, они стали гораздо опаснее. Также у турка хорошие обостряющие передачи, осенью у ЦСКА с этим были большие проблемы. Кроме Дзагоева искать неожиданные ходы в штрафной было просто некому. Сейчас в атаке армейцы смотрятся ощутимо интереснее.

Да, Языджи непрямая замена Влашичу, все же у них разный функционал — турок чаще опускается в середину поля и поддерживает атаку из глубины. Но по влиянию на игру это, кажется, будут сопоставимые фигуры. В нынешнем ЦСКА многое уже зависит от Языджи и его качеств.

Заболотный стал безальтернативен в атаке, играл больше всех на сборах. Он явно стал сильнее в ЦСКА, однако отсутствие сменщика (Чалов теперь в «Базеле») может плохо сказаться в кризисные моменты. Заболотный делает много полезной работы впереди — навязывает борьбу защитникам, активно участвует в прессинге, регулярно опускается за линию мяча и помогает в отборе, сражается за длинные мячи. Но в плане голов он не так стабилен.

По-прежнему все непросто в опорной зоне — чаще других там действовал Мухин, но его партнер постоянно менялся. Какое-то время даже сыграл Набабкин. Идеальным вариантом выглядит Дзагоев, который круто продвигает мяч, но надо смотреть на функциональную готовность ветерана армейцев. На сборах он чаще выходил во втором тайме.

Дивеев должен играть надежнее — теперь у него есть конкуренты

На сборах Девеев три игры подряд выходил только на замену, но в завершающих двух матчах уже попал в старт. Очевидно, что конкуренция в защите ЦСКА возросла: Бийол освоился на новой для себя позиции, восстановился Фукс, который производит приятное впечатление. Березуцкий также пробовал выпускать их всех вместе — в схеме с тремя защитниками. Но базовой кажется формация с двумя центральными.

«Спартак» — ЦСКА. Прямая трансляция в 18:30 (мск).

Спартак — ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-лига. Тур 19

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