«Мы готовы объяснять всё». Перейра сменил Кашшаи во главе департамента судейства РФС и дал пресс-конференцию

Витор вместо Виктора.

Витор вместо Виктора.

В четверг РФС представил нового главу судейства Витора Перейру , который сменил на этом посту Виктора Кашшаи , работавшего в России с января 2020-го

, который сменил на этом посту , работавшего в России с января 2020-го 64-летний Перейра был арбитром ФИФА. Его судейская карьера длилась с 1989-го по 2002 год, а главным достижением является работа на двух ЧМ — 1998 и 2002

Также он являлся главой судей в других странах. В 2017 году возглавил судейский департамент в Греции. Кроме того, работал инспектором УЕФА

Ашот Хачатурянц: «Книга Перейры станет основой для обучения наших судей»

Официально о назначении Перейры на специальной пресс-конференции объявил глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

Ашот Хачатурянц / Фото: © РФС

— Хотел бы объявить о начале сотрудничества с Витором Перейра. Это уникальный человек, хороший судья, был функционером в этой же области. Именно такое сочетание качеств необходимо всему судейскому корпусу для завершения реформы, начатой год назад.

Перед ним стоит несколько задач. Одна из них — анализ текущей судейской ситуации, также реформа системы обучения судей, количество школ обучения не соответствует реально обучающимся. Принципиальный вопрос для нас. Создание единой методологической базы обучения. Витор является автором книги «Таланты и наставники», она будет переведена на русский язык и станет основной для обучения наших судей. Думаю, что до конца года Витор составит дорожную карту своей работы на ближайшие два года с возможным продолжением контракта.

— Как проходил выбор Витора Перейры?

— Вначале я сказал об уникальных качествах Витора, самое главное, это его большой организационный опыт судейства в других странах. Мы проанализировали и посчитали, что из всех кандидатов он являлся лучшим, нам очень повезло, что Витор согласился.

Россиян не рассматривали вообще. Мы, безусловно, относимся хорошо к Роберто Розетти и его позиции, но мы не просим рекомендаций для наших решений. Не буду называть остальных кандидатов, это будет не этично по отношению к ним.

— Почему не рассматривали русских специалистов?

— Все, кто мог бы прийти на эту должность среди наших соотечественников, возглавляют другие департаменты. Что касается VAR, мы ищем эксперта, который, несмотря на непродолжительность внедрения этой системы, будет обладать знаниями о ней. Мы пришли к внедрению VAR с небольшим опозданием. Чтобы быстрее ликвидировать это отставание, нам нужны эксперты, имеющиеся на Западе.

— Как считаете, Виктор Кашшаи оставил наш корпус судейства на небывалой высоте?

— Виктор начал сотрудничество с нами, когда я только пришел, он проделал большую работу, он появился в момент, когда мы вышли на новый уровень. Нам нужен был человек с другими качествами, мы благодарны ему за работу. У нас до сих пор реформы не завершены, находимся в процессе, вопросы остаются по судейству, мы знаем, чего мы хотим достичь.

— У нас по-прежнему есть экспертно-судейская комиссия, она является последней инстанцией, Витор войдет в эту комиссию, его работа там тоже важна.

— Кто будет отвечать за видео арбитров?

— Административно ничего не изменилось, Кирилл Верхолетов продолжает курировать этот вопрос, мы находимся в поиске эксперта по технической части, есть несколько кандидатур, решим этот вопрос до конца года.

Витор Перейра: «Иностранцев к судейству в РПЛ привлекать не планируем»

— Я горд находиться здесь и работать в такой большой стране и федерации. У меня богатый опыт работы судьей и большой опыт работы в судейских департаментах. В РФС большая команда, готовая трудиться, надеюсь, нам удастся предпринять все меры, чтобы объединить все регионы в одно судейское целое.

Также мы планируем сделать этот процесс максимально прозрачным, установив связь со всеми, будут открыты двери и для вас, нам нечего скрывать, прятать, наши проекты будут максимально открыты. Надеемся оставаться со СМИ в постоянном контакте, хотим построить прямые отношения.

Наша работа — это два направления: соревнования высшего уровня, где мы будем заниматься улучшением качества судейства, чтобы больше арбитров получили сертификаты VAR; и более широкое направление, где будем работать над образованием судей, их развитием и карьерной лестницей. Важным компонентом станет выработка единства, чтобы матчи выглядели более интенсивными, больше радовали глаз зрителей. У нас уже есть четкая структура: судейский комитет, академия, проекты, инспекторский департамент, надеюсь, что, работая вместе, сделаем уровень футбола выше, в этом вижу нашу цель.

— Вы слышали о разговорах о низком уровне судейства в России?

— Россия занимает 10-е место в рейтинге УЕФА, при этом нужно отметить, что футбол невозможен без качественного судейства, наша цель заключается в повышении уровня судейства.

— Как вы видите свою работу со СМИ?

— Будут представители у судей, которые станут давать интервью, мы берем ответственность за них, мы готовы объяснить всё. Судьям предстоит работать именно на поле. Наша задача — работать с ними, избежать конфликтных ситуаций, что касается человеческих ошибок, думаю, мы сможем все решить и объяснить.

— Когда вы получили предложение? Как решились поехать в Россию?

— Футбол, судейство — это моя жизнь. Это предложение — фантастический проект, большой вызов для меня, с нетерпением жду возможности приступить к работе, нам предстоит многого добиться. Я люблю преподавать и игру в футбол, поэтому принял это вызов, понимаю, что Россия большая страна с великой историей, уверен, что получу удовольствие от этого вызова.

— Ваше отношение к внедрению VAR?

— Футболу уже более 100 лет, технология VAR еще в младенческом возрасте, поэтому мы ее изучаем, чтобы её использовать лучше, чтобы избегать ошибок судейства и не портить футбол.

— С кем уже успели познакомиться из российских судей?

— Я встречался с судьями в качестве инструктора, неправильно говорить о ком-то конкретном, когда прошло так мало времени.

Я войду в экспертно-судейский комитет. Мы считаем, что уровень арбитров в России хороший, но он может быть лучше. Участники мира футбола уважают российских судей, мы будем обходиться ими, без иностранцев.

— Шесть лет назад вас обвиняли в том, что вы оказываете давление на судей, добиваясь особого отношения к «Бенфике». В России будете по-особенному относиться к Рую Витории — тренеру «Спартака», экс-наставнику «Бенфики»?

— Мой любимый клуб в Португалии «Спортинг» — злейший враг «Бенфики». И этим все сказано.

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