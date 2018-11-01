Нашла коса на камень. Как Карпин оставил «Зенит» за бортом Кубка

Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило на Дону, где в 1\8 финала Кубка России встречались «Ростов» и «Зенит».

2018-11-01T22:32:38+03:00 Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило на Дону, где в 1\8 финала Кубка России встречались «Ростов» и «Зенит».

К Дзюбе за подарками

Кубок кубком, а Дзюбомания в стране продолжается. В Ростове-на-Дону она, правда, приобрела новую форму. Утром в день матча в отель к «Зениту» приехал тренер детской команды из Таганрога с просьбой – расписаться на мячиках. Причем на каждом указать имя каждого из своих подопечных.

– Ребята провели очень хороший год. Мяч с автографом Артема будет для них самым лучшим подарком, – пояснил тренер и, само собой, получил то, что хотел.

Что касается распорядка дня «Зенита» в день матча с «Ростовом» в целом, то в нем оказалось сразу две прогулки. Одна плановая – днем. Другая за два часа до игры – метров триста до автобуса, чтобы отправится на «Ростов Арену». Дело в том, что машине было непросто заехать в переулок, где жили петербуржцы. Вернее, не развернуться в нем.

При этом вариант сдать задом даже не рассматривался. В «Зените» уже давно есть четкая примета-правило: если команда сидит в автобусе, двигаться он должен только вперед. В итоге был найден компромиссный вариант – автобус ждал «Зенит» на соседней улице, до которой игроками и был совершен небольшой марш-бросок. На радость ростовчанам, которые успели сделать несколько совместных фотографий с Шатовым, Дзюбой и так далее.

Непосредственно на «Ростов Арене» корреспондент «Матч ТВ» решил выяснить отношение местных болельщиков к разговорам о том, что Валерий Карпин может уйти в «Спартак».

– Это вы, журналисты, раздуваете. Оставьте его в «Ростове», – примерно таким был общий тон высказываний.

Правда, с небольшими оговорками – мол, Калачева не ставит… Однако в целом большинство оказалось очень довольно тем, что делает Карпин с «Ростовом».

Ответ Заболотного, страшное сальто Лунева

«Билеты еще есть»! «Уникальный шанс увидеть гения вживую». Такие посты с фотографией нападающего «Зенита» Антона Заболотного «Ростов» разместил на своей официальной страничке в одной из соцсетей за сутки до игры.

Иронизировали южане или нет, но матч действительно собрал приличную аудиторию (более 35 000 зрителей), а Заболотный вышел в старте «Зенита», тогда как Дзюба остался в запасе.

Впрочем, оба тренера – и Валерий Карпин, и Сергей Семак – по сравнению с матчами чемпионата выпустили «полуторные» составы.

При этом именно Заболотный заработал пенальти, который позволил гостям сравнять счет еще до перерыва. Песьяков удар Дриусси едва не отразил – мяч прошел под ногой падающего вратаря «Ростова».

Первый же гол в матче был забит Логашовым уже на четвертой минуте. Причем тоже после розыгрыша стандарта – штрафного с правого фланга. После этого Карпин устроил целый театр мимики и жестов, из которого следовало – вперед, не останавливаемся! И это были цветочки по сравнению с реакцией рулевого «Ростова» на эпизод, когда Оздоев сбил Калачева.

Более спокойный Семак в свою очередь воспользовался паузой, чтобы провести небольшую летучку с двумя капитанами - Анюковым и Ивановичем.

Закончился же тайм тем, что Семак, весь тренерский и медицинский штабы «Зенита» выбежали на поле. Напугал всех Андрей Лунев. Вратарь петербуржцев рванул было на выход за верховым мячом и до него уже вроде как дотянулся в борьбе с Кьяртанссоном, однако затем вылетел из гущи игроков и рухнул на газон.

Стадион ахнул. Страху добавил и судья Галимов, который моментально показал – носилки! А резервный рефери Иванов подсказал Семаку и его штабу – бегите на поле, тайм на этом закончен.

В итоге все обошлось – в раздевалку Лунев ушел хромая, а во втором тайме снова появился на поле. На всякий случай добавим – Лодыгин в Ростов-на-Дону не прилетел.

Камень пересилил косу

Если судить по чемпионату России, то в кубковом матче в Ростове встречались лучшие на данный момент атака («Зенит» с 21 забитым мячом) и защита лиги («Ростов» с 6 пропущенными). Вот после перерыва коса и нашла на камень. Но лишь до 82-й минуты, когда бывший зенитовец Юсупов замкнул передачу на дальней штанге. По мнению игроков «Зенита», из офсайда.

В итоге хозяева бросились обниматься, гости спорить с судьей. Галимов, понятно, своего решения не изменил.

Чтобы спасти кубковый матч, Семак тут же отправил на поле Дзюбу и Кузяева. Карпин, чтобы сохранить победный счет, – Сигурдарсона и Шомуродова. В итоге сработали замены главного тренера «Ростова». Хаджикадунич сделал счет 3:1, после чего все стало ясно, хоть гости и бились до последненго.

Так Карпин, которому как всегда досталось от зенитовских болельщиков, оставил «Зенит» за бортом Кубка России. Ну, а «Ростов Арена» отметила выход в 1/4 финала огоньковым шоу при помощи мобильных телефонов и скандированием: «Молодцы! Молодцы!»

Кубок России. 2018-19. 1/8 финала

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:1 (1:1)

Голы: Логашов, 4 (ВИДЕО). Юсупов, 82 (ВИДЕО). Хаджикадунич, 90 (ВИДЕО). – Дриусси, 29 (с пенальти) (ВИДЕО).

Смотрите еще:

«Ростов» выбил «Зенит» из Кубка России. Голы и лучшие моменты

Карпин против «Зенита»: как это было, как это будет

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Виталий Тимкив