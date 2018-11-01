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Олимп - Кубок России

«Спартак» вместе с Глушаковым обыграл «Анжи» и вышел в 1/4 финала Кубка. Лучшие моменты

19:40
«Спартак» вместе с Глушаковым обыграл «Анжи» и вышел в 1/4 финала Кубка. Лучшие моменты
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
«Спартак» дома победил «Анжи» в 1/8 финала Кубка России - 1:0.
  • В 1/16 финала «Спартак» победил «Черноморец» (1:0), а «Анжи» — «Чайку» (2:1)
  • Денис Глушаков вышел на поле с первых минут и с капитанской повязкой.
  • Это была третья игра для и. о. главного тренера «Спартака» Рианчо. До этого были две ничьи – против «Рейнджерс» и «Рубина»

  • Стартовый состав «Спартака»: Ребров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Самедов, Глушаков, Еременко, Мельгарехо, Тимофеев, Ханни, Ломовицкий

    Стартовый состав «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Чайковский, Савичев, Рабиу, Глебов, Понсе

  • В 1/4 финала Кубка «Спартак» сыграет с «Уралом»
  • Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты:

Спартак – Анжи. 1:0. Софьян Ханни

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Опасный удар Ханни

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Болельщики освистывают Глушакова

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Дальний удар Глушакова

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Ломовицкий едва не удвоил счет

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Выход Понсе один на один

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Ломовицкий не забивает из убойной позиции

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Дюпин выручает после удара Ломовицкого

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Опасный удар Ондуа

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Кубок России. 2018-19. 1/8 финала

«Спартак» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0 (1:0)

Голы: Ханни, 20 (ВИДЕО). 

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