«Спартак» вместе с Глушаковым обыграл «Анжи» и вышел в 1/4 финала Кубка. Лучшие моменты
- В 1/16 финала «Спартак» победил «Черноморец» (1:0), а «Анжи» — «Чайку» (2:1)
- Денис Глушаков вышел на поле с первых минут и с капитанской повязкой.
- Это была третья игра для и. о. главного тренера «Спартака» Рианчо. До этого были две ничьи – против «Рейнджерс» и «Рубина»
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Стартовый состав «Спартака»: Ребров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Самедов, Глушаков, Еременко, Мельгарехо, Тимофеев, Ханни, Ломовицкий
Стартовый состав «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Чайковский, Савичев, Рабиу, Глебов, Понсе
- В 1/4 финала Кубка «Спартак» сыграет с «Уралом»
- Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты:
Спартак – Анжи. 1:0. Софьян ХанниОткрыть видео
Опасный удар ХанниОткрыть видео
Болельщики освистывают ГлушаковаОткрыть видео
Дальний удар ГлушаковаОткрыть видео
Ломовицкий едва не удвоил счетОткрыть видео
Выход Понсе один на одинОткрыть видео
Ломовицкий не забивает из убойной позицииОткрыть видео
Дюпин выручает после удара ЛомовицкогоОткрыть видео
Опасный удар ОндуаОткрыть видео
Кубок России. 2018-19. 1/8 финала
«Спартак» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0 (1:0)
Голы: Ханни, 20 (ВИДЕО).
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