«Спартак» вместе с Глушаковым обыграл «Анжи» и вышел в 1/4 финала Кубка. Лучшие моменты

«Спартак» дома победил «Анжи» в 1/8 финала Кубка России - 1:0.

2018-11-01T19:40:00+03:00 «Спартак» дома победил «Анжи» в 1/8 финала Кубка России - 1:0.

В 1/16 финала «Спартак» победил «Черноморец» (1:0), а «Анжи» — «Чайку» (2:1)

Денис Глушаков вышел на поле с первых минут и с капитанской повязкой.

Это была третья игра для и. о. главного тренера «Спартака» Рианчо. До этого были две ничьи – против «Рейнджерс» и «Рубина»

Стартовый состав «Спартака»: Ребров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Самедов, Глушаков, Еременко, Мельгарехо, Тимофеев, Ханни, Ломовицкий Стартовый состав «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Чайковский, Савичев, Рабиу, Глебов, Понсе

В 1/4 финала Кубка «Спартак» сыграет с «Уралом»

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты:

Спартак – Анжи. 1:0. Софьян Ханни

Опасный удар Ханни

Болельщики освистывают Глушакова

Дальний удар Глушакова

Ломовицкий едва не удвоил счет

Выход Понсе один на один

Ломовицкий не забивает из убойной позиции

Дюпин выручает после удара Ломовицкого

Опасный удар Ондуа

Кубок России. 2018-19. 1/8 финала

«Спартак» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0 (1:0)

Голы: Ханни, 20 (ВИДЕО).

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