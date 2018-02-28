Андрей Тихонов: «Шансы «Крыльев» на победу не изменятся из-за переноса»

Реакция главного тренера «Крыльев Советов» на перенос сегодняшнего кубкового матча со «Спартаком» из-за мороза в Самаре.

«Спартак» не сыграет в Самаре. Во всем виноваты градусники

- Утром генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков озвучил позицию: матч обязательно состоится, команда очень хочет играть. Но «Спартак» добился переноса. Как восприняли это событие?

- Какая у меня может быть реакция, ведь мы даже сборы специально подстраивали под эту игру. Прилетели за день до «Спартака» с 19-дневного сбора на Кипре и даже не тренировались на основном поле. Знали бы заранее, сделали бы три 12-дневных сбора, а ради Кубка один сбор длился 16 дней, другой - 19. Но получилось, что получилось. Мы спортсмены и идем дальше.

- Мотивировка «Спартака»: здоровье игроков дороже. Согласны с ней?

- ЦСКА, помните, в Хабаровске играл при «-18», и два игрока получили переломы. Это показывает, что травматизм действительно повышается. «Спартак» воспользовался правом отказаться от игры при «-15», и по регламенту другая сторона должна подчиниться этому решению. Раз одни хотят, а другие не хотят, то в данных обстоятельствах мы не можем выйти и играть между собой.

- В прессе появлялись слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о готовности оплатить все издержки для «Крыльев» в случае переноса матча на юг. Почему не воспользовались этим предложением?

- По моим данным, ни одного официального письма с таким предложением в клуб не приходило. Может, все было на уровне разговоров? Поэтому странно, что в прессе появляется информация о нашем несогласии. Было бы официальное письмо – рассмотрели бы вариант с другим городом на официальном уровне. Но наш генеральный директор сказал, что никаких писем не было. Тогда о чем говорить? Мы же в цивилизованном мире живем, и разговоры где-то за кулисами странно принимать всерьез. А так, мы, конечно, хотели играть дома. Но вот такое стечение обстоятельств: вчера было можно играть, завтра тоже, а сегодня – похолодало. Бывает.

«Спартак» отказался играть в мороз. Все правильно?

- Многие уверены, что «Крылья» так желали играть в мороз, чтобы нивелировать преимущество «Спартака» в классе.

- Мы обыгрывали на зеленом газоне «Локомотив», который не выставил только двух футболистов основного состава, потом при хорошей погоде на выезде переиграли «Рубин». Не надо касаться темы мастерства: в Кубке только одна игра, и победить может любой. Да, класс некоторых футболистов там выше, но это совершенно ни при чем. Думаете, «Крылья» не берегут игроков? Конечно, мы переживаем за своих футболистов, но также и за болельщиков, которые были готовы прийти на стадион. Раз решение отменить матч вынесли – мы его принимаем, но зачем при этом что-то говорить о мастерстве футболистов?

- Видимо, по умолчанию считается, что в плохую погоду клубу ФНЛ было бы проще играть с одним из лидеров премьер-лиги.

- Я же уже ответил, что мы побеждали «Локомотив» и «Рубин». Причем совершенно неслучайно, а показывая довольно-таки добротный футбол. «Локомотив», на всякий случай, идет с восьмиочковым отрывом. После поражения от «Крыльев» Юрий Палыч сплотил игроков, и команда - явный лидер. И матч со «Спартаком», который теперь состоится позже, получится более зрелищным, чем мог бы быть сегодня.

- И шансы «Крыльев» на победу будут такими же?

- Да. Мы тоже играем в футбол.

- Новую дату вам уже предложили?

- Будут искать такой день, который всех устроит. Ведь перед каждой командой стоят свои задачи.

Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов