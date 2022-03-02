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19:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. "Спартак" (Москва) - "Кубань" (Краснодар). Прямая трансляция.
Бетсити Кубок России

ЦСКА выбил «Сочи» из Кубка России благодаря угловым Языджи: турок дважды точно навесил на голову Дивееву

17:50
ЦСКА выбил «Сочи» из Кубка России благодаря угловым Языджи: турок дважды точно навесил на голову Дивееву
Юсуф Языджи / Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев
Новичок зажигает во втором матче подряд.

  • ЦСКА в гостях одержал волевую победу над «Сочи» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

  • В первом тайме счет открыл Кристиан Нобоа, после перерыва ЦСКА забил два одинаковых гола: Юсуф Языджи дважды выполнял идеальные подачи на Игоря Дивеева
  • Ранее турецкий легионер отметился победным голом в дерби со «Спартаком» (2:0) в субботней игре РПЛ
  • Соперник ЦСКА по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки 

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала

«Сочи» (Сочи) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:0)

Голы: Нобоа, 41 — Дивеев, 60, 87

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Родригао, Прохин, Терехов (Жоаозиньо, 90), Цаллагов (Мелкадзе, 90), Нобоа, Маргасов, Бурмистров (Попов, 70), Ангбан (Юсупов, 61), Кассьера

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Бийол, Набабкин (Фукс, 46), Обляков, Карраскаль (Эджуке, 72), Гбамен (Мухин, 87), Зайнутдинов (Дзагоев, 72), Фернандес, Языджи, Заболотный (Медина, 24)