10:0 в Ногинске, вылет «Ростова», первые голы Пиняева и Крыховяка. Клубы РПЛ вступили в борьбу за Кубок — вышло атмосферно

А еще вратарь «Уфы» отразил пять пенальти.

А еще вратарь «Уфы» отразил пять пенальти.

В среду и четверг состоялось 11 матчей второго тура группового этапа БЕТСИТИ Кубка России

Представители РПЛ встречались с командами третьего по силе дивизиона страны (ФНЛ-2). В итоге фавориты одержали 9 побед — выиграть не удалось только «Химкам» и «Ростову»

Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала. Пять клубов, которые в этом сезоне выступают в еврокубках («Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Сочи» и «Рубин»), освобождены от группового этапа

Шоу в Ногинске: «Крылья Советов» одержали самую крупную победу в своей истории

«Знамя» — «Крылья Советов» — 0:10

Самый результативный матч группового этапа был сыгран в Подмосковье, где базируется «Знамя». За команду выступает несколько топовых персонажей с опытом игры за сборную России. Один из них даже забивал Нидерландам в легендарном четвертьфинале Евро. Для 34-летнего Романа Шишкина, 37-летнего Рената Янбаева и 39-летнего Романа Павлюченко выступление за «Знамя» — что-то вроде фитнеса в приятной компании. За свою карьеру Павлюченко забил «Крыльям» шесть голов, но в этот раз за 90 минут ему отличиться не удалось.

Самый любопытный эпизод случился в концовке. Уже при счете 0:7 на поле вышел вратарь Евгений Спиряков — известный блогер, играющий за «Амкал». У него уже был опыт выступления за профессиональную команду, правда, то было в товарищеской игре за «Урал» на зимних сборах.

Голкипер, у которого в инстаграме в три раза больше подписчиков, чем у Гилерме, и в пять раз больше, чем у «Крыльев Советов», появился на поле на 81-й минуте, но это не помешало ему пропустить три гола. Самарцы обновили клубный рекорд по самой крупной победе в официальный матчах, а предыдущее достижение прожило ровно год — 23 сентября 2020-го «Крылья» в матче ФНЛ разгромили брянское «Динамо» со счетом 7:0.

Любопытен комментарий главного тренера «Знамени» Анатолия Кертоакэ, заявившего, что выпускать вратаря-блогера он не хотел:

— Я не хотел и при счете 0:4 менять ребят. Понимаете, люди, которые выходят на замену, должны хотя бы не портить игру. У руководства есть какой-то договор с президентом, поэтому ему нужно было отстоять 15 минут, я его выпустил на 10 минут. Это был рекламный ход, попросили, чтобы человек дебютировал в профессиональном футболе («Р-Спорт»).

В составе победителей дублем отметился 16-летний Сергей Пиняев, недавно заработавший первый результативный балл в РПЛ (выполнил ассист). Также стоит отметить хет-трик Дмитрия Цыпченко и дебютный гол голландца Глена Бейла. Финалисты прошлого розыгрыша в Ногинске покуражились от души, но для выхода в 1/8 финала этого мало. Теперь еще нужно обыграть в октябре «Енисей».

Вратарь «Уфы» взял все пенальти в послематчевой серии

«Легион-Динамо» — «Уфа» — 1:1. Пен. 0:2

Основной голкипер уфимцев Александр Беленов известен своим умением брать пенальти. За всю карьеру он отразил 29 ударов из 72. Оказывается, что и второй вратарь «Уфы» настоящий мастер в этом смысле.

Алексей Кузнецов в послематчевой серии с «Динамо-Легион» из Махачкалы отразил все пять ударов. «Уфы» тоже била не идеально, но две попытки гости реализовать смогли. Возможно, все было бы иначе, сумей махачкалинцы подписать контракт с Хабибом Нурмагомедовым. В августе президент клуба всерьез говорил об этом, но все в итоге осталось на уровне деклараций.

25-летний Кузнецов перешел в «Уфу» этим летом из брянского «Динамо». Официально в послематчевой серии он отразил четыре удара, но фактически сделал это пять раз. Его коллега по амплуа из «Динамо-Легион» свою попытку запорол, но судья решил, что уфимский вратарь оторвал ногу от ленточки раньше дозволенного. Магомедов пробил еще раз, и снова Кузнецов не дал мячу влететь в ворота.

В октябре «Уфа» сыграет с «Аланией» за победу в группе и выход в 1/8 финала.

ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар» привезли в провинцию звезд и добились уверенных побед

В прежние годы Кубок России для большинства команд РПЛ был обузой, от которой старались поскорее избавиться. На матчи выставляли откровенно вторые или даже третьи составы, привлекая совсем молодых игроков. В последние годы ситуация стала меняться. Теперь тренеры предпочитают смешанные варианты, разбавляя молодежь опытными футболистами. Так поступили в «Динамо», «Краснодаре» и ЦСКА.

«Лениградец» — «Краснодар» — 0:2

«Краснодар»: Акгацев, Вильена, Сорокин, Литвинов, Корнюшин (Стоцкий, 53), Черников, Крыховяк, Кривцов (Газинский, 46), Сперцян (Классон, 46), Кабелла, Ильин (Манелов, 75)

«Краснодару» достался один из самых серьезных соперников на этой стадии. «Ленинградец», идущий под руководством Сергея Кирьякова на втором месте в своей группе ФНЛ-2, пытался упираться и без боя не сдался. Но класс «быков» в итоге сказался. Первым голом за «Краснодар» наконец сумел отметиться Гжегож Крыховяк, забивший с передачи Кабелла. Теперь во втором матче группы в дерби против «Кубани» команде Ганчаренко будет достаточно сыграть вничью в основное время.

«Динамо» Ст — «Динамо» М — 0:6

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Ордец (Плиев, 46), Паршивлюк, Кутицкий, Моро (Галкин, 46), Фомин (Варела, 63), Макаров (Игбун, 46), Нжи, Тюкавин (Гладышев, 62)

Динамовцы из столиц России и Ставрополья не встречались 24 года. Последний матч также состоялся в 1/8 финала Кубка России в 1997 году. Тогда тоже победили москвичи, но менее убедительно (3:1). Сандро Шварц бросил в бой основу, половину мячей забили игроки, попавшие в расширенный список сборной России (Макаров, Фомин и Тюкавин). Также стоит отметить первый гол 18-летнего Ярослава Гладышева, для которого этот матч стал первым официальным за «Динамо».

«Зенит-Ижевск» — ЦСКА — 0:4

ЦСКА: Тороп, Набабкин, Каптилович, Бистрович, Дауров (Обляков, 74), Багринцев (Чалов, 64), Мухин (Зайнутдинов, 64), Бохинен, Кучаев, Ахметов, Яковлев (Заболотный, 64)

Армейцы встречались с худшей командой третьего по рангу дивизиона, которая в этом сезоне не набрали ни одного очка. Алексей Березуцкий ворота и оборону доверил ребятам из молодежной команды, а результат сделали опытные бойцы — Ахметов и Кучаев забили по голу в первом тайме, а Зайнутдинов и Забалотный — во втором.

«Ростов» — первая потеря РПЛ в Кубке

«Чайка» — «Ростов» — 1:0

Команда Юрия Семина первой среди представителей премьер-лиги потеряла шансы на продолжение борьбы в Кубке. «Чайка» ранее с таким же счетом выиграла у «Торпедо», а после успеха в среду гарантировала себе первое место в группе вне зависимости от результата октябрьской игры между торпедовцами и ростовчанами. После матча фанаты «Ростова» вызвали на разговор игроков команды и прямо на стадионе устроили им разнос. Юрий Семин не стал искать отговорок и признал свою вину в поражении:

— Почему произошла недооценка (соперника), нужно разбираться. Во втором тайме имели преимущество, но нужно забивать голы в таких ситуациях, мы не сумели этого сделать. Очень расстроены, но жизнь продолжается.

— Думаю, что психологическое состояние не лучшее, особенно на протяжении последних дней. Причины — это в первую очередь результаты. Также на определенных позициях не хватает игроков. Надеемся, что в ближайшее время в строй вернутся Кенто Хашимото, Игорь Калинин. Когда проигрываешь, особенно такие матчи, всегда можно найти какие-то причины. Но я не хочу их искать. Мы плохо сработали — и тренеры, и игроки. Основная вина на нас.

Бетсити Кубок России 2021/22. 2-й тур

«Ленинградец» (Ленинградская обл.) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:2 (0:1)

Голы: Черников, 42. Крыховяк, 85.

Положение в группе 1: 1. «Краснодар» — 3 очка, 2. «Ленинградец» — 3, 3. «Кубань» — 0

«Торпедо» (Владимир) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:2 (0:2)

Голы: Егорычев, 1. Панюков, 16.

Положение в группе 2: 1. «Урал» — 3, 2. КАМАЗ — 3, 3. «Торпедо» Вл — 0

«Динамо» (Брянск) — «Арсенал» (Тула) — 1:6 (1:4)

Голы: Новиков, 45. — Сокол, 11. Панченко, 14. Хлусевич, 19. Кангва, 44. Давиташвили, 59. Тудорие, 86.

Положение в группе 3: 1. «Арсенал» — 3, 2. «Велес» — 3, 3. «Динамо» Бр — 0

«Динамо» (Барнаул) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 0:1 (0:1)

Гол: Берковский, 7.

Положение в группе 4: 1. «Факел» — 3, 2. «Нижний Новгород» — 3, 3. «Динамо» Бн — 0

«Чайка» (Песчанокопское) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (1:0)

Гол: Олейников, 22.

Положение в группе 5: 1. «Чайка» — 6, 2. «Ростов» — 0, 3. «Торпедо» — 0

«Легион-Динамо» (Махачкала) — «Уфа» (Уфа) — 1:1 (0:0). Пен. 0:2

Голы: Саадуев, 60 (с пенальти). — Никитин, 90.

Положение в группе 6: 1. «Алания» — 3, 2. «Уфа» — 2, 3. «Легион-Динамо» — 1

«Кайрат» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 0:3 (0:1)

Голы: Кадыров, 18 (с пенальти). Янку, 57 (с пенальти). Адуев, 79.

Положение в группе 7: 1. «Ахмат» — 3, 2. «Ротор» — 3, 3. «Кайрат» — 0

«Саранск» (Саранск) — «Химки» (Химки) — 1:1 (0:0). Пен. 7:6

Голы: Юсупов, 62. — Долгов, 11.

Положение в группе 8: 1. «Балтика» — 3, 2. «Саранск» — 2, 3. «Химки» — 1

«Знамя» (Ногинск) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:10 (0:4)

Голы: Липовой, 8. Цыпченко, 20, 64, 71. Пиняев, 22, 30. Якуба, 77. Сергеев, 83, 85. Бейл, 89.

Положение в группе 9: 1. «Крылья Советов» — 3, 2. «Енисей» — 2, 3. «Знамя» — 0

«Зенит-Ижевск» (Ижевск) — «ЦСКА» (Москва) — 0:4 (0:2)

Голы: Ахметов, 9. Кучаев, 24. Зайнутдинов, 76. Заболотный, 90.

Положение в группе 10: 1. ЦСКА — 3, 2. «Металлург» Лп — 3, 3. «Зенит-Ижевск» — 0

«Динамо» (Ставрополь) — «Динамо» (Москва) — 0:6 (0:3)

Голы: Скопинцев, 12. Макаров, 28. Тюкавин, 35. Фомин, 47. Гладышев, 71. Игбун, 83.

Положение в группе 11: 1. «Динамо» М — 3, 2. «Оренбург» — 3, 3. «Динамо» Ст — 0