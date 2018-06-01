Валерий Непомнящий: «Трудности с финансированием? А что делать, это Россия»

Корреспондент «Матч ТВ» пообщался с новым тренером калининградской «Балтики».

– В ФНЛ предстоит встреча с «Томью». Насколько это для вас трепетный момент?

– Конечно, матч с «Томью» будет отличаться в психологическом плане от остальных. Но тренерская доля и доля футболиста, она в этом и заключается. Сегодня одна команда, завтра другая. Понятно, что у меня к Томску особое отношение, но как-нибудь переживем. Да и дожить до этого надо еще.

– Нет сейчас дежавю? Уходили из Томска в трудный период с финансированием, приходите в «Балтику» – нет генерального спонсора. Грубо говоря, два года прошло – ничего не меняется.

– То, что вы называете дежавю, наверное, так было, так есть и так будет всегда. Ну а что делать? Это Россия. К этому нужно относиться с внутренним пониманием. Но, надеюсь, в «Балтике» ситуация будет позитивнее, чем в «Томи».

– Насколько трудна такая специфика тренерской работы, когда взаимодействуешь внутри коллектива не только с футбольными людьми, но и с зампредами области, чиновниками и так далее?

– Конечно, работая в Китае, Корее или Японии, понимал, что у меня есть лишь профессиональные обязанности тренера: команда и игроки. В условиях России надо уметь взаимодействовать с работодателями, людьми, от которых зависит судьба команды и клуба. И я этому готов. Меня это не утомляет и не нервирует. Вообще считаю, нормально, когда есть диалог с администрацией города, области или губернии.

– Вот что значит опыт. В недавнем интервью молодой тренер Денис Бояринцев отметил: «Не ожидал, что помимо футбола придется делать еще столько всего».

– Я иногда перед слушателями ВШТ выступаю, рассказываю им о факторах успешной работы тренера. Один из важнейших – уметь объяснить работодателю, который чаще всего не специалист в области футбола, каким образом достигнуть поставленных целей. Причем поставленных самим же работодателем. Так достигается понимание. В результате и тренер, и руководитель смотрят в одну сторону. Безусловно, губернатор не обязан разбираться в футболе. А объяснить ему «футбольную часть» – это должно входить в обязанности тренера.

– Какие-то гарантии, что называется, «на берегу» руководители «Балтики» обрисовали?

– Для меня в понятие «гарантия» входит рукопожатие мужчин. Этому меня научила Юго-Восточная Азия, где слово, скрепленное рукопожатием, обозначает вообще все. Не нужно уже никаких документов, бумаг и так далее. Сегодня мне объяснили, как руководство области смотрит на развитие «Балтики» в связи с ЧМ-2018, построенным великолепным стадионом и базой. Короче, инфраструктура такая, что каждой команде премьер-лиги надо соответствовать этим стандартам. Чтобы в этих условиях жить и работать, следует как-то подниматься на новый уровень.

– А вот как быть с «новым уровнем»? Допустим, «Балтика» выйдет в РФПЛ, и что дальше? Нужно вновь проходить лицензирование - это только первый пункт. В РФПЛ еще остаться надо. Есть пример «Амкара». Пермяки не продают игроков, потому что необходимо решать турнирные задачи, и, соответственно, не могут заработать денег, потому что не продают игроков.

– Ваш посыл мне понятен. Футбольные команды, как любой живой организм, будь то «Реал», «Барселона», «Томь» или «Балтика», могут как процветать, так и болеть, тяжелее или легче – зависит от обстоятельств. Во всех странах команды рождаются, созревают и, случается, умирают. Но хотелось бы думать позитивно.

– Мы пообщались с Игорем Черевчено после новости о вашем назначении. Игорь Геннадьевич выразил вам полную поддержку, однако отметил, что до начала сезона команда может обновится на 50-70%. По вашему опыту, нормально ли это и как в таких условиях решать поставленные задачи?

– Вы знаете, сегодня эта тема была основной в нашей двухчасовой беседе с клубом, но пока говорить о комплектовании команды я не готов по одной простой причине. Я даже не представляю, кто из игроков на контракте, кто уже нет. А Игорю Черевченко – большое спасибо! Он мне очень симпатичен. С большим уважением к нему относился как к игроку, а потом и как к тренеру.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

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