У «Локомотива» все не так плохо, как кажется. К Лиге чемпионов точно станет лучше

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт все
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт
live
00:10 Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. "Чеховские медведи" (Московская область) - "Спартак" (Москва) [0+]
00:10
Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. "Чеховские медведи" (Московская область) - "Спартак" (Москва) [0+]
01:55
Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" - "Ницца" [0+]
03:55
Смешанные единоборства. WFCA. Трансляция из Москвы. А. Емельяненко - Т. Джонсон [16+]
05:10
Бегущие вместе. [12+]
06:00
Вся правда про.... [12+]
06:30
Все на Матч! События недели. [12+]
07:10
Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Ливерпуль" [0+]
09:10
Новости.
09:20
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Борнмут" [0+]
11:20
Новости.
11:25
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Сочи Автодром". Туринг. Прямая трансляция.
12:30
Все на Матч!.
12:55
Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция. "Леванте" - "Валенсия"
14:55
Новости.
15:00
Все на Матч!.
15:50
Формула-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция.
18:15
Новости.
18:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
20:55
"После футбола" с Георгием Черданцевым.
21:55
Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция. "Монако" - "Марсель"
23:55
Все на Матч!.
00:25
Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Уэска" [0+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт все
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Российская Премьер-Лига

У «Локомотива» все не так плохо, как кажется. К Лиге чемпионов точно станет лучше

Артем Терентьев
1 сентября 23:27
У «Локомотива» все не так плохо, как кажется. К Лиге чемпионов точно станет лучше
Если Смолов наберет форму.

Очевидно, что Семин закладывал «физику» с учетом старта в Лиге чемпионов. Поэтому в первых турах так медленно ходил мяч, так слабо и несвоевременно насыщались зоны в атаке, а лидеры индивидуально смотрелись серо и апатично. Будто каждому из них хотят понизить зарплату на 40%.

Симптоматично и то, что самым свежим в полузащите выглядит пришедший только к началу сезона Крыховяк. Он и в обороне неплох (больше всех подборов в команде – 11), и в созидании – длинные передачи поляка пока самое действенное оружие «Локо» в позиционной атаке. Например, после одной из таких Смолов во втором тайме остался один в один с защитником «Краснодара» и, войдя в штрафную, выдал острый пас на Фарфана (тому оставалось грамотно подработать мяч, и был бы гол). Плюс Крыховяк классно врывается в свободные зоны из глубины – гол «Локо» получился именно так. Каборе упустил прорыв поляка, а тот грамотно почувствовал момент, заработав в итоге пенальти.

Матч с «Краснодаром» вновь обнажил проблемы «Локо»:

  • Команда пока слабо представляет, что делать с мячом – всего 1 удар против 7 ударов «Краснодара» в позиционных атаках
  • Средняя «физика» – после перерыва «Краснодар» задавил «Локо» прессингом
  • От предыдущего пункта следует и слабая структура во втором тайме. Даже если «Локо» преодолевал прессинг и убегал в контратаки, они были очень малочисленны – не все успевали выдернуться в отрыв (итого 12 ударов после быстрых прорывов против 21 у «Краснодара»)
  • Опять же, именно во втором тайме «Локо» стал регулярно позволять сопернику создавать выходы 3 в 3 и 4 в 4. Это снова вопросы к структуре. Почему людей не хватает и в атаке, и в защите?
Открыть видео

Все так. Но важно заметить, что «Краснодар» в этом сезоне дома очень хорош. К привычному контролю мяча добавился качественный прессинг, быстрый переход в атаку и довольно надежная игра в обороне (привозов стало гораздо меньше). Два тура назад «быки» просто смяли «Спартак», которому повезло уехать не с двумя-тремя пропущенными мячами.

«Локо» против такого «Краснодара» смотрелся достойнее. По ряду показателей гости был почти на равных:

  • 6 против 8 ударов из пределов штрафной
  • 5 против 6 по голевым моментам
  • 3 против 5 по ударам в створ. По общему количеству разница больше, да – 7 против 14
  • Практически равенство по конструктивным передачам (простой перекат между защитниками тут не учитывается) – 336 против 365
  • 6 против 9 по точным ключевым передачам

Причем разница в этих показателях стала появляться после ухода Смолова. Что не оправдывает «Локо», но все же поясняет: 60 минут в очень хорошем темпе гости справлялись. Дальше эти отрезки будут увеличиваться.

У гостей явно лучше, чем в прошлых матчах, выглядели лидеры. 

Фернандеш набирает форму: 2 ключевые передачи за матч – качественнее обострял только Газинский (3 острых паса), также у португальца больше всех пасов в штрафную – 5. Правда, Ману сделал много потерь (12), но, думается, это временное.

Алексей Миранчук работал с небольшим браком (13 из 15 точных передач в штрафную, 78% – точность всех передач, 3 из 5 удачных обводки)

Классно выглядели Кверквелия и Чорлука. Несмотря на проседающую во втором тайме полузащиту, эти ребята сняли почти весь верх (14 из 16), сделали на двоих 31 перехват и проиграли всего 4 единоборства. Это, кстати, самое важное перед Лигой чемпионов – оборона. Атака еще наберет форму, а вот то, что так здорово смотрятся защитники, очень значимо.

Уверен, прибавит «Локомотив» и в позиционной атаке. Главное, чтобы травма Смолова действительно оказалась несерьезной (Семин после игры сказал об ушибе). Федор доберет форму, уверенности и добавит остроты команде при долгом розыгрыше мяча.

Когда окончательно обретут тонус Фернандеш, Миранчук и Фарфан, индивидуально у «Локомотива» будет очень сильная атака. Для взлома «автобусов» РПЛ этого должно хватить. А в Лиге чемпионов и против лидеров в России снова можно убегать в отрыв. Благо, есть Крыховяк и его длинные передачи, быстрые Смолов и Миранчуки и надежные защитники. Надо только дотерпеть до Лиги чемпионов.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 06

«Краснодар» (Краснодар) – «Локомотив» (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: Вандерсон, 39 (ВИДЕО). Сулейманов, 90 (ВИДЕО). – Фернандеш, 33 (с пенальти) (ВИДЕО). 

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Смотрите также

Геркус рассказал о травме Смолова

Олег Фоменко: «Сулейманов? Это работа академии «Краснодара»

Пока переход Смолова – плюс для «Краснодара» и минус для «Локо»

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+