У «Локомотива» все не так плохо, как кажется. К Лиге чемпионов точно станет лучше

Если Смолов наберет форму.

Очевидно, что Семин закладывал «физику» с учетом старта в Лиге чемпионов. Поэтому в первых турах так медленно ходил мяч, так слабо и несвоевременно насыщались зоны в атаке, а лидеры индивидуально смотрелись серо и апатично. Будто каждому из них хотят понизить зарплату на 40%.

Симптоматично и то, что самым свежим в полузащите выглядит пришедший только к началу сезона Крыховяк. Он и в обороне неплох (больше всех подборов в команде – 11), и в созидании – длинные передачи поляка пока самое действенное оружие «Локо» в позиционной атаке. Например, после одной из таких Смолов во втором тайме остался один в один с защитником «Краснодара» и, войдя в штрафную, выдал острый пас на Фарфана (тому оставалось грамотно подработать мяч, и был бы гол). Плюс Крыховяк классно врывается в свободные зоны из глубины – гол «Локо» получился именно так. Каборе упустил прорыв поляка, а тот грамотно почувствовал момент, заработав в итоге пенальти.

Матч с «Краснодаром» вновь обнажил проблемы «Локо»:

Команда пока слабо представляет, что делать с мячом – всего 1 удар против 7 ударов «Краснодара» в позиционных атаках

Средняя «физика» – после перерыва «Краснодар» задавил «Локо» прессингом

От предыдущего пункта следует и слабая структура во втором тайме. Даже если «Локо» преодолевал прессинг и убегал в контратаки, они были очень малочисленны – не все успевали выдернуться в отрыв (итого 12 ударов после быстрых прорывов против 21 у «Краснодара»)

Опять же, именно во втором тайме «Локо» стал регулярно позволять сопернику создавать выходы 3 в 3 и 4 в 4. Это снова вопросы к структуре. Почему людей не хватает и в атаке, и в защите?

Все так. Но важно заметить, что «Краснодар» в этом сезоне дома очень хорош. К привычному контролю мяча добавился качественный прессинг, быстрый переход в атаку и довольно надежная игра в обороне (привозов стало гораздо меньше). Два тура назад «быки» просто смяли «Спартак», которому повезло уехать не с двумя-тремя пропущенными мячами.

«Локо» против такого «Краснодара» смотрелся достойнее. По ряду показателей гости был почти на равных:

6 против 8 ударов из пределов штрафной

5 против 6 по голевым моментам

3 против 5 по ударам в створ. По общему количеству разница больше, да – 7 против 14

Практически равенство по конструктивным передачам (простой перекат между защитниками тут не учитывается) – 336 против 365

6 против 9 по точным ключевым передачам

Причем разница в этих показателях стала появляться после ухода Смолова. Что не оправдывает «Локо», но все же поясняет: 60 минут в очень хорошем темпе гости справлялись. Дальше эти отрезки будут увеличиваться.

У гостей явно лучше, чем в прошлых матчах, выглядели лидеры.

Фернандеш набирает форму: 2 ключевые передачи за матч – качественнее обострял только Газинский (3 острых паса), также у португальца больше всех пасов в штрафную – 5. Правда, Ману сделал много потерь (12), но, думается, это временное.

Алексей Миранчук работал с небольшим браком (13 из 15 точных передач в штрафную, 78% – точность всех передач, 3 из 5 удачных обводки)

Классно выглядели Кверквелия и Чорлука. Несмотря на проседающую во втором тайме полузащиту, эти ребята сняли почти весь верх (14 из 16), сделали на двоих 31 перехват и проиграли всего 4 единоборства. Это, кстати, самое важное перед Лигой чемпионов – оборона. Атака еще наберет форму, а вот то, что так здорово смотрятся защитники, очень значимо.

Уверен, прибавит «Локомотив» и в позиционной атаке. Главное, чтобы травма Смолова действительно оказалась несерьезной (Семин после игры сказал об ушибе). Федор доберет форму, уверенности и добавит остроты команде при долгом розыгрыше мяча.

Когда окончательно обретут тонус Фернандеш, Миранчук и Фарфан, индивидуально у «Локомотива» будет очень сильная атака. Для взлома «автобусов» РПЛ этого должно хватить. А в Лиге чемпионов и против лидеров в России снова можно убегать в отрыв. Благо, есть Крыховяк и его длинные передачи, быстрые Смолов и Миранчуки и надежные защитники. Надо только дотерпеть до Лиги чемпионов.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 06

«Краснодар» (Краснодар) – «Локомотив» (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: Вандерсон, 39 (ВИДЕО). Сулейманов, 90 (ВИДЕО). – Фернандеш, 33 (с пенальти) (ВИДЕО).

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

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