Что случилось в последний день трансферного окна РПЛ. Самое интересное

«Спартак»https://twitter.com/fcsm_official/status/1035482494198575105
– Без Лиги чемпионов у клуба возникли проблемы с точки зрения финансового фэйр-плей – потеря 25 миллионов, – объяснял Sport24 Леонид Федун. Эти потери пришлось компенсировать сделкой с «Севильей».
После этих слов стала понятна позиция «Спартака» относительно трансфера Промеса. Она абсолютно валютная. Попади москвичи в Лигу чемпионов, глядишь футболист бы остался. Но, если вернуться в прошлое – к матчу с «Динамо» в концовке предыдущего сезона, и встрече с ПАОК в квалификации ЛЧ – то, можно сделать вывод, что Квинси сам поспособствовал продаже.
– Если бы Промес не хотел уехать, то «Спартак» никогда бы его не продал, – признавался Сергей Родионов «СЭ».
Промеса можно понять. Еще один сезон в России, и опять матчи против «Анжи» и «Уфы», все это – так себе удовольствие. А в Примере будет шанс зарубиться с грандами.
- Главные летние трансферы «Спартака»:
- Самюэль Жиго. Стоимость: 8 € млн. Предыдущий клуб: «Гент».
- Александр Ташаев. Стоимость: 1.5 € млн. Предыдущий клуб: «Динамо».
- Роман Еременко. Свободный агент. Предыдущий клуб: ЦСКА.
ЦСКА
Вот, кто реально зажег. Утром армейцы объявили о переходе японца Насимуры. Ему 21 год, ранее он выступал за «Вегалта Сендай», 24 матчах японской джей-лиги забил 11 голов. На родине его стиль сравнивали с игрой Карлоса Тевеса за «Ювентус».https://twitter.com/pfc_cska/status/1035440036274233346
В обед прилетела новость о трансфере полузащитника «Норчепинга» Арнора Сигурдссона. По данным СМИ, армейцы заплатили за игрока молодежной сборной Исландии 4 миллиона евро. В чемпионате Швеции хавбек успел отыграть 17 матчей, забить три мяча и отдать одну голевую передачу.https://twitter.com/pfc_cska/status/1035477844854558721
На вечер красно-синие приберегли самое вкусное. Из «Уфы» (которой, также по сообщениям СМИ положено 4 миллиона евро) перешел Иван Обляков. Полузащитник молодежной сборной России знаком с Виктором Гончаренко по работе в башкирском клубе.https://twitter.com/pfc_cska/status/1035580763255832576
У армейцев вырисовывается молодая и бодрая команда. И их перспективы в ЛЧ (в особенности, после того, что «Рома» показала в мате с «Миланом») выглядят куда более позитивными, чем в день жеребьевки.
- Главные летние трансферы ЦСКА:
- Абель Эрнандес. Свободный агент. Предыдущий клуб: «Халл Сити».
- Хердюр Магнуссон. Стоимость: 2.8 € млн. Предыдущий клуб: «Бристоль Сити».
- Арнор Сигурдссон. Стоимость: 4 € млн. Предыдущий клуб: «Норчепинг».
- Иван Обляков. Стоимость: 4 € млн. Предыдущий клуб: «Уфа».
«Зенит»
В течение недели было много слухов. О том, что «Зенит» сделал предложение бывшему полузащитнику «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Что в сферу интересов питерцев попал защитник «Вильярреала» Виктор Руис. Также сообщалось о переговорах с Диего Карлосом и Лукасом Лимой из «Нанта». Однако, к моменту закрытия трансферного окна в графе «новые футолисты» у сине-бело-голубых значился ноль.
Из всех клубов РПЛ «Зенит» – единственный, кто не сделал ни одного летнего приобретения. Что ж, придется надеяться на отряд вернувшихся из аренд игроков, среди которых Артем Дзюба, Роберт Мак и Эрнани. А пока ждем главный матч выходных в РПЛ.https://twitter.com/zenit_spb/status/1035606022356910080
Что случилось еще?
24-летний полузащитник Мигел Кардозу заключил контракт с «Динамо». В минувшем сезоне хавбек выступал за «Тонделу». В чемпионате Португалии он провел 33 игры, в которых забил восемь голов. Контракт с футболистом рассчитан на четыре года.https://twitter.com/FCDM_official/status/1035513623026839553
Нападающий сборной Исландии Видар Кьяртанссон стал игроком «Ростова». Контракт игрока с клубом подписан на четыре года. Сезон-2017/18 форвард провел в «Маккаби» из Тель-Авива, сыграл 30 матчей и забил 13 голов в чемпионате Израиля.https://twitter.com/rostovfc/status/1035512536257507328
Полузащитник «Прогреса» Оливье Тилль был официально представлен в качестве нового футболиста «Уфы». 21-летний хавбек сборной Люксембурга ранее выступал за команду, с которой уфимцы столкнулись в третьем раунде квалификации Лиги Европы. В этом сезоне Тилль успел отыграть за «Прогрес» пять матчей, в которых забил один мяч.https://twitter.com/UfaFc/status/1035414962515189761
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сообщил, что проведет несколько игр в ЛФЛ.https://www.instagram.com/p/BnIs3t7hvjJ/?taken-by=fcznamya
– У меня есть друзья в Ногинске, они обратились ко мне, попросили поиграть за их команду в четырех домашних играх, я дал согласие. Это не переход, я просто по-дружески поиграю, чисто для себя, мне это лучше, чем я буду ходить на фитнес или бегать где-то в лесу. И для себя хорошо, и для команды, и для зрителей, которые придут на матчи, – приводит слова футболиста ТАСС.
Форвард будет выступать за «Знамя» из Ногинска. После 19 матчей в зоне «Московская область» – группа «А» «Знамя» занимает 7-е место из 15.
Последней командой Павлюченко был «Арарат», за который он выступал с мая по ноябрь 2017 года.
Фото: sevillafc.es
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