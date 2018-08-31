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Прощаюсь с тобой, как будто с легендой. Галерея имени Квинси Промеса

00:47
Прощаюсь с тобой, как будто с легендой. Галерея имени Квинси Промеса
После четырех ярких лет в «Спартаке» Квинси переходит в «Севилью».

Самое начало. 

Презентация вместе с будущим управленцем «Динамо».

Очень скоро Квинси покажет свое истинное лицо...

Подружится с русским Месси...

Начнет огорчать вратарей и защиту...

Отобьет Аленичеву «пятерочку»...

И «прогуляется» по Виталию Денисову.

Поучаствует в «разборке питерской»...

Встретит на своем пути АЕК.

Команда немного расстроится после вылета из ЛЕ…

А Квинси снова начнет забивать!

Кришито знает, кто на «Открытии» главный. 

Немного портретов вам в ленту.

Red devil from Moscow.

Придут персональные награды. Кстати, из очень важных рук. 

Появятся и командные титулы.

Будет ли Квинси скучать по России – неизвестно. 

Но мы точно скажем: «Спасибо, братуха!»

Пусть в «Севилье» все будет ярко.

Фото: РИА Новости/Елена Руско, РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Михаил Воскресенский, РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Александр Ступников, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Виталий Тимкив

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