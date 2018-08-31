Прощаюсь с тобой, как будто с легендой. Галерея имени Квинси Промеса

Самое начало.
Презентация вместе с будущим управленцем «Динамо».
Очень скоро Квинси покажет свое истинное лицо...
Подружится с русским Месси...
Начнет огорчать вратарей и защиту...
Отобьет Аленичеву «пятерочку»...
И «прогуляется» по Виталию Денисову.
Поучаствует в «разборке питерской»...
Встретит на своем пути АЕК.
Команда немного расстроится после вылета из ЛЕ…
А Квинси снова начнет забивать!
Кришито знает, кто на «Открытии» главный.
Немного портретов вам в ленту.
Red devil from Moscow.
Придут персональные награды. Кстати, из очень важных рук.
Появятся и командные титулы.
Будет ли Квинси скучать по России – неизвестно.
Но мы точно скажем: «Спасибо, братуха!»
Пусть в «Севилье» все будет ярко.
Фото: РИА Новости/Елена Руско, РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Михаил Воскресенский, РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Александр Ступников, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Виталий Тимкив
Смотрите также
Андрей Ещенко: «Промеса неправильно удерживать, он помог «Спартаку» выиграть титулы»
СМИ: Промес принял условия «Севильи» и отправился в Испанию