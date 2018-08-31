Прощаюсь с тобой, как будто с легендой. Галерея имени Квинси Промеса

После четырех ярких лет в «Спартаке» Квинси переходит в «Севилью».

Самое начало.

Презентация вместе с будущим управленцем «Динамо».

Очень скоро Квинси покажет свое истинное лицо...

Подружится с русским Месси...

Начнет огорчать вратарей и защиту...

Отобьет Аленичеву «пятерочку»...

И «прогуляется» по Виталию Денисову.

Поучаствует в «разборке питерской»...

Встретит на своем пути АЕК.

Команда немного расстроится после вылета из ЛЕ…

А Квинси снова начнет забивать!

Кришито знает, кто на «Открытии» главный.

Немного портретов вам в ленту.

Red devil from Moscow.

Придут персональные награды. Кстати, из очень важных рук.

Появятся и командные титулы.

Будет ли Квинси скучать по России – неизвестно.

Но мы точно скажем: «Спасибо, братуха!»

Пусть в «Севилье» все будет ярко.

Фото: РИА Новости/Елена Руско, РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Михаил Воскресенский, РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Александр Ступников, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Виталий Тимкив

Смотрите также

Промес уехал. Все правильно

Андрей Ещенко: «Промеса неправильно удерживать, он помог «Спартаку» выиграть титулы»

СМИ: Промес принял условия «Севильи» и отправился в Испанию

Валерий Рейнгольд: «Футбольное имя Промесу дал «Спартак»