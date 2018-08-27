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10 российских талантов в XXI веке, которые сильно не оправдали ожиданий

Артем Терентьев
10:11
10 российских талантов в XXI веке, которые сильно не оправдали ожиданий
Они могли бы играть за сборную России на ЧМ-2018, но не реализовали свой шанс.

Тарас Бурлак

Ожидания: Замену Игнашевичу и братьям Березуцким начинали искать еще в 2011-м. Тогда как раз в «Локомотиве» при Коусейру заиграла, казалось, суперперспективная пара Бурлак – Беляев. Молодые, статные и относительно быстрые.

Железнодорожники провели неплохой осенний отрезок, а по итогам года Бурлака включили в тройку лучших на позиции «правый центральный защитник». Но в весенний части и «Локомотив» (упал на 7-е место), и молодые защитники немного посыпались. В итоге Бурлак, сыграв один товарищеский матч за сборную России, не попал на Евро-2012. Дик Адвокат предпочел ему опытного Шаронова.

В 2014-м защитник отправился в «Рубин», который только вступал в тяжелые годы после ухода Бердыева. Бурлак не смог себя проявить – и большую часть контракта провел в арендах.

Где сейчас: Талантливый защитник с радаров окончательно не пропал. Прошлый сезон отыграл в ФНЛ в «Крыльях Советов», нынешний также проведет в Самаре. Неплохо, но учитывая, как все начиналось, к 28 годам ожидалось гораздо больше.

Павел Яковлев

Ожидания: Очень ярко дебютировал – в 18 лет почти с ходу заиграл в составе «Спартака» при Карпине. В 14 первых матчах забил 4 гола. Да, потом начинались сложности второго сезона. Но, уходя в аренды, Яковлев здорово там себя проявлял и уверенно возвращался в «Спартак». Казалось, вот сейчас-то он снова заиграет, как в 2009-м. Но не получалось. Ни Карпин, ни Аленичев, ни другие спартаковские тренеры больше не верили в Яковлева на все сто процентов.

Где сейчас: В «Крыльях Советов», где Яковлев всегда ярко играл. Павлу всего 27 лет – самый расцвет. Но прежнюю форму пока набрать не удается.

Александр Павленко

Ожидания: Один из самых талантливых воспитанников «Спартака» в истории. Но его, видимо, задавили постоянными сравнениями с Титовым. Рассказывали, что на тренировках Павленко был лучшим. Но в играх выходило хуже.

В итоге полузащитник провел больше 100 матчей за «Спартак», что очень даже неплохо. Но заиграть на своем уровне так и не получилось. В 25 лет Павленко покинул красно-белых, отправившись колесить по провинциальным клубам. Выглядел достойно, почти везде стабильно играл. Но для игрока, которого называли вторым Титовым, это очень мало.

Где сейчас: Сезон-2017/18 доиграл в «Томи» в ФНЛ. Сейчас 33-летний полузащитник, видимо, ищет команду - о завершении карьеры он не объявлял.

Ника Пилиев

Ожидания: В 18 лет Пилиев отказался продлевать контракт с «Локомотивом» и перешел в ЦСКА. В новом клубе молодой хавбек с ходу заиграл. Сначала ярко вышел на замену в Лиге чемпионов против «Вольфсбурга», затем здорово сыграл в чемпионате России – против «Динамо». Тогдашний тренер армейцев Хуанде Рамос очень хвалил Пилиева. Но в конце осени полузащитник получил жесткую травму – и выбыл до конца сезона. Больше за ЦСКА он не выступал.

Где сейчас: У Пилиева не получилось ни в «Амкаре», ни в армавирском «Торпедо». Сейчас 27-летний игрок находится в ПФЛ – в команде «Спартак» Владикавказ.

Сергей Ревякин

Ожидания: Дебютировал в ЦСКА в 16 лет – и как! В 2011 году в матче чемпионата России против «Анжи» удалили Сергея Чепчугова (Акинфеев тогда был травмирован), а судья назначил пенальти – спасать команду пошел Сергей Ревякин. Однако молодой вратарь не смог отразить удар Самюэля Это’О.

Ревякин провел еще один матч за основной состав – против «Зенита»; и пропустил дважды. Причем тот матч, по словам голкипера, он играл со сломанной кистью. После яркого дебюта карьера Ревякина пошла на спад. В 2015-м оказался в «Армавире», затем – в «Домодедово».

Где сейчас: В ноябре 2017-го Ревякин ушел из московского «Арарата» - и нового клуба пока не нашел.

Александр Козлов

Ожидания: Еще один молодой игрок, которому начал доверять в «Спартаке» Карпин. По юношам Козлов считался сумасшедшим талантом – после одного из турниров в Италии его хотел подписать «Милан», но «Спартак» отказал. В 17 лет Козлов дебютировал в Лиге чемпионов, стал стабильно получать игровое время в чемпионате России. А на следующий год забил первый гол за «Спартак».

Но потом случилась ужасная травма: Козлов порвал несколько связок колена. Пришлось делать две операции, а на восстановление ушло 2,5 года. Полноценно вернуться не удалось.

Где сейчас: В ФНЛ – в «Тюмени». После «Спартака» Козлов нигде не смог закрепиться надолго.

Дмитрий Рыжов

Ожидания: В «Крыльях Советов-СОК», в котором выступали воспитанники знаменитой Академии имени Юрия Коноплева, Рыжов считался самым перспективным. Хотя в Тольятти тогда играли Дзагоев, Юсупов, Горбатенко. Ожидалось, что быстрый и мощный Рыжов легко впишется в ЦСКА. Что говорить, если в списке самых талантливых молодых футболистов Рыжов в 2005-2006 годах шел 19-м. А 20-м был Игуаин. Закончилось все грустнее: уход из ЦСКА, травма «крестов» и дальше только на спад.

Где сейчас: Прошлый сезон, уйдя из «Арарата», закончил в ПФЛ – в тольяттинской «Ладе». В новом сезоне команду пока не нашел.

Иван Соловьев

Ожидания: В составе «Динамо» Соловьев появился неожиданно. Не было какого-то постепенного подведения молодого игрока - просто однажды Дан Петреску стал ставить 19-летнего Соловьева, а тот на удивлении классно себя проявил. Спустя полгода и 12 матчей в лиге молодой игрок захотел в «Зенит» - и ушел в Питер свободным агентом. Что было дальше, все знают. Имя героя стало нарицательным. Например, Дмитрий Хохлов совсем недавно, комментируя уход Ташаева в «Спартак», понадеялся, что тот «не повторит судьбу Ивана Соловьева».

Где сейчас: В питерском «Динамо», которое с нового сезона переехало в Сочи.

Денис Давыдов

Ожидания: Звучит дико, но после мощного перфоманса от Давыдова, когда он перевернул игру с «Динамо» и принес победу - 3:2, прошло три года. Три! За это время Денис почти не играл в «Спартаке», неплохо выступал в ФНЛ за «Спартак-2», но с каждым сезоном ощутимо сбавлял обороты.

Где сейчас: Отправился в аренду в юрмальский «Спартак». Сложно понять, насколько это хороший вариант, но уверенности, что Денис вернется из чемпионата Латвии сильнее, чем был, немного. А между тем весной Давыдову исполнится уже 24 года.

Алексей Ребко

Ожидания: Обратил на себя внимание полузащитник после того, как получил вызов в сборную России от Хиддинка. Ребко тогда мало играл за «Спартак», но впечатлил голландца в матчах за молодежную сборную России. После не самого теплого ухода из «Спартака» Алексей провел хороший год в «Москве» при Божовиче, подписал хороший контракт с «Динамо» - и дальше началось падение. И травмы.

Где сейчас: Прошлый сезон Ребко закончил в «Роторе-Волгоград». Новый клуб пока не нашел.

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Сергей Старостенко, РИА Новости/Евгений Каюдин, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Александр Нестеров, РИА Новости/Антон Денисов

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