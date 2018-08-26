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Семин опять атакует лигу, а у «Локомотива» появляется новый лидер - и это не Смолов

Артем Терентьев
22:53
Семин опять атакует лигу, а у «Локомотива» появляется новый лидер - и это не Смолов
Юрий Палыч ярче всех своих нападающих.

Это был, наверное, самый унылый первый тайм в истории РПЛ. «Локомотив» двигал мяч так медленно, что игроки «Анжи» перестраивались пешком. Серьезно. Легендарный Белоруков мог бы сдерживать такой натиск хозяев и в одиночку.

  • «Локомотив» нанес всего один удар в створ за этот тайм
  • И в штрафную с мячом зашел лишь один-два раза
  • К концу тайма владение «Анжи» заслуженно перевалило за 50%
  • Махачкалинцы и создали первый реальный момент, но мяч прошел чуть левее штанги

За чемпиона было страшновато. Семин после матча объяснил проблемы общими тенденциями:

– Это проблемы всего футбола, когда на одной половине поля играют 10 на 10. Игра идет до первого гола. Как он забивается, обороняющаяся команда раскрывается. Мы работаем над этим. В прошлом сезоне были эти же сложности. Но, повторюсь, они есть у всех. Даже у «Барселоны», когда против нее играют 10 человек в своей штрафной. Какой рецепт? Больше агрессии, ударов. Работаем над этим, но пока не все получается.

Но, конечно, одними тенденциями такой первый тайм не объяснить. Дело даже не в том, что моментов было ноль. Гораздо хуже, что «Локомотив» не мог нормально расположиться на половине «Анжи» и сделать три-четыре конструктивных передачи. Либо назад, либо поперек, либо потеря. И это точно история не про автобус.

После перерыва «Локо» ускорился – это раз, плюс стал чаще использовать длинные передачи. И мы узнали две вещи: «Локомотив» может неплохо действовать позиционно, по крайней мере на фоне «Анжи», а Крыховяк обладает прекрасным дальним пасом. 

Именно поляк вывел Смолова один на один, после чего Федор открыл счет голам за новый клуб. Болельщики, кстати, проводили форварда овациями. И опять же, именно Крыховяк ускорил первую голевую атаку, вырезав пас на 40 метров. Спустя 5 секунд ее прекрасным ударом завершит никем не прикрытый Рыбусь.

Но гораздо острее своих игроков действовал Семин. Походу матча он почти не повышал голос, спокойно наблюдая за игрой в задумчивой позе. А вот после игры вновь атаковал лигу – по вопросу видеоповторов.

– Смотрели момент с назначенным пенальти? – спросили тренера.

– А что его смотреть? Неоднократно говорил: возьмите и введите видеоповторы в премьер-лиге. Весь мир уже ввел, а в России об этом говорят только Семин и президент «Краснодара». Больше никто не говорит. Посмотрите, сколько за этот период мы недобрали очков – в Оренбурге, в Уфе, где у нас отняли чистый гол. И правильно Кононов выступил недавно. Каждый тренер – за видеоповторы. Почему это не сделать? Задайте этот вопрос не мне, а руководителям.

Юрий Палыч последователен – и уже не первый месяц бьет в выбранную цель. Остается добавить, что в этом сезоне видеоповторы, по заверениям руководства лиги, будут использованы только в Кубке России (полуфиналы и финал), а также – в стыковых матчах РПЛ.

«Локомотив» набирает ход. 

Вырисовываются сразу несколько опций в построении игры. Ключевая – это, конечно, розыгрыши и проникающие передачи от Фернандеша. Но все ярче смотрится Крыховяк. Помимо длинных пасов он пару раз сам здорово врывался в зону центрального нападающего, пока Смолова отскакивал во фланги или в полузащиту. Смотрелось это интересно. 

Все-таки прикрыть Фернандеша – сложно, но реально, а вот связать одновременно и португальца, и Крыховяка будет практически невозможно. Особенно учитывая разнообразный арсенал обоих. Важно и то, что Смолов забил первый мяч, причем не просто затолкал его как-то в ворота в сутолоке и борьбе, а красиво исполнил. Это важно для уверенности нападающего, которого явно подкосил прошедший ЧМ.

При этом надо понимать, что «Локомотив», несмотря на неплохой второй тайм, вновь провел слабый матч в плане позиционного футбола.

  • Всего 5 ударов из пределов штрафной. У «Анжи» – 3
  • Лишь 12 входов в штрафную – в среднем раз в 8 минут
  • И 7 точных острых пасов. Для сравнения: один Дзюба против Минска сделал шесть острых пасов

Позитив есть (оживающий Смолов, радиоуправляемые пасы Крыховяка, возрастающее общекомандное движение и качественный резерв – на замену вышли Эдер и Антон Миранчук), но работы еще много. Особенно над позиционной атакой.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 05

«Локомотив» (Москва) – «Анжи» (Махачкала) – 2:1 (0:0)

Голы: Рыбусь, 55 (ВИДЕО). Смолов, 73 (ВИДЕО) – Кулик, 90 (с пенальти) (ВИДЕО). 

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

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