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Семак с «Зенитом» побывал в Уфе. Как это было

Сергей Циммерман
21:57
Семак с «Зенитом» побывал в Уфе. Как это было
«Матч ТВ» – о том, что происходило вокруг матча, в котором нынешний главный тренер сине-бело-голубых обыграл свою бывшую команду.

«Уфа» в Европе популярнее «Реала»?

Так получилось, что матч «Уфы» с «Зенитом» стал для обеих команд промежуточным между ответными встречами в раунде плей-офф Лиги Европы. Причем башкирский клуб вернулся домой из Глазго только в пятницу около 23:00 по местному времени. А воскресенье 26 августа стал 32-м днем с тех пор, как «Уфа» начала сезон, сыграв первый матч в Лиге Европы. Жить в таком ритме, когда постоянно приходится проводить по два поединка на неделе, да еще с разъездами, в «Уфе», понятно, не привыкли. Даже на бытовом уровне. Один из сотрудников клуба, например, рассказал, как у него неожиданно встал ремонт из-за того, что строителям потребовалась консультация с хозяином, а он в это время был в Глазго. Тем не менее благодаря еврокубкам клуб из столицы Башкирии явно переживает сейчас особый период романтического вдохновения. Ведь «Уфа» открывает для себя футбольную Европу, становится ее частью, учится. И уже даже шутит на эту тему.

Чего только стоил пост в соцсетях, где было подмечено: на матч «Реал» – «Хетафе» пришло порядка 48 000 зрителей, а на «Глазго Рейнджерс» – «Уфа» – порядка 49 000. И далее: «Уфа» популярнее «Реала»?

«Главное, чтобы Семак скамейки не перепутал»

Что касается «Зенита», то ему, напомним, в ближайший четверг играть ответный матч в гостях с «Мельде». Причем, как и в Уфе, на синтетике. Так что в этом смысле игра в Башкирии была для сине-бело-голубых своеобразной репетицией норвежской встречи.

Перед матчем очень любопытно было взглянуть на то, как «Нефтяник» примет Сергея Семака. Того самого, который в прошлом сезоне поднял «Уфу» на рекордное для нее 6-е место и вывел в еврокубки. А летом возглавил «Зенит».

– Вообще-то Семака у нас по-прежнему любят. Но кто знает, может, ревность взыграет, – говорили сотрудники «Уфы» за несколько часов до игры.

– Не забудьте предупредить Семака, что его скамейка сегодня слева, а не справа, – пошутил по этому поводу резервный арбитр Павел Кукуян.

Мед для Лунева и Дзюбы

Семак, как только вышел из подтрибунного помещения «Нефтяника», действительно сразу пошел к скамейке «Уфы». Но не по старой памяти, а пообщаться с бывшими подопечными. Судя по их реакции, они были очень рады видеть своего прежнего главного тренера.

Равно как и нынешний наставник уфимцев Сергей Томаров. Не часто случается, что перед игрой рулевые команд премьер-лиги не только жмут друг другу руки, но душевно разговаривают. Однако в случае с Томаровым и Семаком все было именно так. Более того, по своим раздевалкам они разошлись после того, как крепко обнялись.

Впрочем, Семак до игры попадал в чьи-то объятия на каждом шагу. Да и трибуны при объявлении составов фамилию «Семак» встретили овацией. Не остался без внимания и бывший вратарь «Уфы», а ныне зенитовец Андрей Лунев. Ему, кстати, вместе с Артемом Дзюбой местные болельщики сразу по выходу из автобуса подарили по маленькому стилизованному бочонку со знаменитым башкирским медом.

155 матч Нету

Несмотря на плотный график, в Уфе Семак решил особо не экспериментировать с составом. Правда, одно изменение сразу бросилось в глаза. А именно – вместо Мевли в пару к Ивановичу в центре обороны вышел Луиш Нету. Впервые после возвращения из «Фенербахче», где на правах аренды португалец провел весь прошлый сезон. Ну а эта игра стала для защитника 155-й в составе сине-бело-голубых.

Томаров в свою очередь дал шанс сыграть в воротах Шелия, оставив Беленова в запасе. А Живоглядова впервые выпустил в старте в матче премьер-лиги. В дебюте, однако, не повезло Пауревичу – уже на третьей минуте хорват отправил мяч в собственные ворота.

На 11-й счет стал 2:0. Публика поначалу не знала, радоваться ей или огорчаться, потому что гол забил Артем Дзюба. Да как – вышел один на один с Шелия и повторным ударом отправил мяч в девятку. Когда же Дзюба в очередной раз отдал трибунам честь, сомнения у уфимцев отпали и раздались аплодисменты.

Да и потом «Уфа! Уфа!» периодически сливалось с «Дзюба! Дзюба!».

Двойной удар Йокича

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Во втором тайме у «Нефтяника» нашелся другой повод для радости – но не надолго. Ведь Бизьяк счет вроде как сократил, однако из офсайда.

Отчасти это послужило тому, что на поле стало больше страстей, чем футбола. В итоге бесконечные стычки привели чуть ли не к массовой потасовке. Ее апогеем стал двойной удар Йокича по Ерохину – сначала рукой в шею, а затем и вовсе головой в корпус. На глазах у главного арбитра. По такому случаю на поле выскочил даже  Семак. В результате Йокич получил красную карточку, но и Ерохин – желтую.

К слову, в концовке «Уфа» играла в стиле нынешнего «Зенита». То есть вполне могла забить в меньшинстве. Но сделать это гости не позволили. Так «Зенит» при Семаке одержал пятую победу в пяти стартовых матчах чемпионата, вернув «Спартак» на второе место.

После финального свистка Семак еще раз вышел на поле и лично пожал руку своим футболистам. И нынешним, и бывшим.   

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов, Сергей Циммерман, Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Чемпионат России. 2018-19. Тур 05

«Уфа» (Уфа) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:2)

Голы: Пауревич, 3 (ВИДЕО). Дзюба, 11 (ВИДЕО).

Удаления: Йокич, 68. 

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