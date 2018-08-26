«Локомотив» – «Анжи». Онлайн и лучшие моменты

Факты о матче:
- «Локомотив» после четырех туров занимает лишь девятое место, набрав пять очков.
- В первых трех матчах он не забил ни одного гола и только в прошлом туре в гостях у «Крыльев Советов» одержал победу с минимальным счетом 1:0.
- «Анжи» начал чемпионат с гостевой победы над «Уралом» со счетом 1:0, но после этого потерпел три подряд поражения с общим счетом 1:7
- Сейчас махачкалинцы идут на предпоследней позиции.
- В пяти последних матчах между командами зафиксированы три победы «Локомотива», одна «Анжи» и одна ничья.
- Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Рыбусь, Игорь Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Фарфан, Алексей Миранчук, Смолов.
- Стартовый состав «Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Рабиу, Чайковский, Маркелов.
Статистика и текстовая трансляция
Фото: ФК «Локомотив»
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