«Черчесов хотел строить с ним новую «Легию». Все о главном летнем трансфере ЦСКА

Корреспондет «Матч ТВ» расспросил коллегу из польского издания Weszlo Карола Боченека о потенциальном новичке красно-синих Себастьяне Шиманьском.

– 19-летнего Шиманьского называют самым талантливым футболистом польской лиги. Объясните, почему?

– Он быстрый и очень техничный. Последнее качество можно назвать его главным козырем – техника на высочайшем уровне. Но он пока слишком молод. Рано говорить, в каких аспектах Шиманьский способен еще добавить.

– Теперь давайте о минусах.

– Физически Шиманьский – очень слаб. Он не всегда выглядел убедительно в этом отношении в чемпионате Польши. Наши лиги довольно похожи в плане концентрации борьбы, и это точно не самая хорошая новость для игрока.

– В Польше пишут, что трансфер Шиманьского в ЦСКА – лучшее, что может случиться с футболистом. Разделяете такое мнение?

– Важно понимать, что этот трансфер скорее нужен «Легии», чем самому игроку. Команда второй год не может пробиться в групповую стадию еврокубков и банально нуждается в деньгах. А Шиманьский – единственный, на чьей продаже сейчас можно всерьез заработать.

– Сам игрок готов к РПЛ?

– Мое мнение – ему еще рано переходить в другой чемпионат. Даже с учетом того, что первенство России – не самое сильное в Европе, считаю, это слишком высокий уровень. Но если речь идет о прогрессе – в РПЛ Шиманьский способен прибавить, при доверии Гончаренко и наличии игровой практики.

– Кстати о тренерах. Коуч «Легии» Рикарду Са Пинту, кажется, не очень-то хочет, чтобы футболист уходил. Это может стать преградой для трансфера?

– У «Легии» серьёзные проблемы с финансами. Даже если Са Пинту не хочет, чтобы трансфер состоялся, клуб все-равно будет стараться продать игрока.

– В чем суть финансовых проблем «Легии»?

– У владельца не хватает средств на содержание клуба. Деньги от выхода в еврокубки были главным источником дохода для «Легии», а сейчас их попросту нет.

– Семь миллионов евро, о которых шла речь в прессе, устроят польский клуб?

– Еще год назад генеральный директор «Легии» говорил, что дешевле чем за 10 миллионов Шиманьского не продадут. Но сейчас таких денег за игрока никто не предложит. Он сыграл не так много матчей, результативностью тоже не блеснул. Думаю, семь миллионов – слишком много. Оценивая финансовую ситуацию в «Легии», четыре-пять – будут адекватной ценой.

– Болельщики «Легии» пишут в соцсетях: «Этот парень еще ни разу не пнул толком мяч, а уже едет в Европу. Надеемся, он не закончит как Давид Янчик».

– Конечно, болельщикам досадно. Они рассчитывали, что Шиманьский проведет несколько хороших сезонов, станет легендой «Легии», а затем уже клуб на нем много заработает. А тут – приходится продавать, потому что приходится.

– Зная все это, есть вероятность, что сам футболист в России загрустит?

– Навряд ли. Шиманьский знает, что в ЦСКА ему открывается перспектива для роста, а также возможность играть в ЛЧ.

– Что известно о его человеческих качествах?

– Он правильно смотрит на вещи. Если о вопросах не связанных с футболом – все в порядке, он профессионал.

– Если сравнивать стили игры ЦСКА и «Легии», есть уверенность, что Шиманьский подойдет армейцам?

– Трудно сказать, что у «Легии» вообще был какой-то стиль игры в последние годы. Командой не так давно руководил человек без опыта, отвечавший ранее за академию загребского «Динамо». В ЦСКА Шиманьский впервые встретится с настоящим тренером, возможно, лучшим специалистом Восточной Европы.

– С другим российским специалистом – Станиславом Черчесовым – Шиманьский пересекался?

– Помнится, Черчесов говорил: «У меня будут играть лучшие, невзирая на возраст». И в период, когда они с «Легией» рассматривали вариант дальнейшего сотрудничества, тренер отмечал ряд молодых футболистов, способных сыграть важную роль в развитии клуба. Среди тех, на кого рассчитывал Черчесов был и Шиманьский.

Фото: instagram.com/szymanski53

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