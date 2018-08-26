«Оренбург» - «Краснодар». Онлайн и лучшие моменты

- После 4-х туров у «Краснодара» 6 очков, у «Оренбурга» — 9
- Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты:
Атака ЖигулеваОткрыть видео
Выход Фролова из воротОткрыть видео
Удар МамаеваОткрыть видео
Момент ПоповичаОткрыть видео
Сутормин наносит удар в касаниеОткрыть видео
Андрей Козлов воспользовался ошибкой защитника краснодарцев - 1:0Открыть видео
Синицын заменил Крицюка в воротахОткрыть видео
Удар Игнатьева со стандартаОткрыть видео
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читайте также:
«Оренбург» — в лидерах. Пора бояться?
10 самых странных легионеров в истории чемпионата России
«Гражданство России получил ради дочери. Хочу быть рядом». Ари – о паспорте РФ, планах и возвращении в «Краснодар»