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«Оренбург» - «Краснодар». Онлайн и лучшие моменты

13:51
«Оренбург» - «Краснодар». Онлайн и лучшие моменты
Одна из сенсаций первых туров примет дома «Краснодар».
Футбол. Оренбург – Краснодар. Российская Премьер-лига. 5 тур

Лучшие моменты: 

Атака Жигулева

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Выход Фролова из ворот

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Удар Мамаева

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Момент Поповича

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Сутормин наносит удар в касание

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Андрей Козлов воспользовался ошибкой защитника краснодарцев - 1:0

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Синицын заменил Крицюка в воротах

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Удар Игнатьева со стандарта

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов

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