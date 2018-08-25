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«Максименко не стоит слушать негативные комментарии. Так убивается молодежь». Репортаж «Матч ТВ» с дерби

Алексей Ковалев
22:47
«Максименко не стоит слушать негативные комментарии. Так убивается молодежь». Репортаж «Матч ТВ» с дерби
Каррера проводил параллели с чемпионским сезоном, а Хохлов отвечал на вопросы о странных баннерах.

Болельщики обеих команд, как и обещали, почтили память Алексея Парамонова пятью минутами тишины. Молодцы. Доказали, что есть вещи выше взаимной ненависти и клубной вражды. Тот случай, когда вне зависимости от преданности «цветам» люди остались людьми. Радостно, хотя и грустно.

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1033391775455555586

Так случилось, что «пятиминуткой тишины» был отмерен лимит динамовских сил. Дальше действовал «Спартак». Когда Промес подошел к «точке», трибуны взорвались аплодисментами. Знак одобрения, после которого голландец уже не мог не забить.

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1033387147955449858

– У любой команды есть слабые места, – говорил пред матчем Дмитрий Хохлов. – Мы нашли слабые места в обороне у «Спартака», рассказали об этом игрокам.

Видимо, динамовцы плохо слушали. Потому что к 14-й минуте хозяевам удалось удвоить счет. Тут важно вернуться к словам Хохлова.

 – Знаем, что «Спартак» забивает много голов со стандартов. Игрокам [«Динамо»] все это разъяснили и разжевали.

Получается, разжеванное пришлось не по вкусу. Как иначе объяснить гол Мельгарехо после углового?

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За все (не)содеянное динамовцами в дерби отдуваться придется тренеру. Печально это или нет – решать не нам. Но на трибунах появляются баннеры «Руки прочь от Хохлова». Болельщики бело-голубых предугадывают поведение руководства на шаг вперед? Или кто-то «копает» под коуча? 

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1033390179132817408

– С чем вы связываете происхождение этого баннера? – спросили Хохлова на пресс-конференции.

– Посмотрим, – ответил тренер. – Можно я оставлю этот вопрос без комментариев?

***

В «Спартаке» тоже не без ошибок. Главная случилась на 82-й минуте. Смотрите сами. Такого в истории вратарских ляпов красно-белых, кажется, еще не было.

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Журналисты спрашивал Массимо Карреру перед дерби: «Нет ли желания выпустить в старте опытного Реброва?»

– Нет, – отвечал Каррера. – На данный момент играет Максименко, и точка. Я не буду менять к нему отношение в зависимости от того, молод он или нет.

Интересно, что происходило у тренера внутри, когда Рыков забивал со своей половины? Но на послематчевой пресс-конференции Каррера продолжал гнуть свою линию.

– Думаю, такие ошибки совершает любой голкипер – даже самый сильный в мире, – говорил Каррера. – Они не связаны ни с возрастом, ни с опытом. Даже вратарь «Ливерпуля» ошибался в финале Лиги чемпионов, хотя новичком не был. Главное, чтобы Максименко не слушал негативные комментарии о том, что он «не может играть». Потому что таким образом молодежь убивается. Если все время ругать человека и обещать, что он сядет на лавку, когда вернется Селихов, это точно не добавит ему уверенности.

Невзирая на случившееся, самому Максименко стоит поставить «плюс». Молодому вратарю хватило сил на поход к трибунам после игры. В связи с этим можно вспомнить много сальностей из разряда «кто не падает, тот не встает», но мы не будем. И терпеливо дождемся матча с «Зенитом».

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1033413361944473602

***

Большой радостью для болельщиков «Спартака» стала игра в течение 70 минут.

– «Спартак» провел почти идеальную игру. Но как избавится от волнения на последних минутах? – спросили журналисты Карреру.

– Мы перестали прессинговать и плохо контролировали мяч. При счете 2:0, если не забивает третий и пропускаешь сам, конечно, появляется волнение, – ответил тренер.

– «Спартак» идет по чемпионскому графику, а как вернуть чемпионский дух? Может быть, возобновить традицию с фото из раздевалки?

– Послематчевые фото – идея игроков. Думаю, сейчас команда поняла, что надо делать…

Тем временем ни один футболист «Спартака» не появился после матча в микст-зоне. Будем надеяться, что игроки в эти минуты возвращали в раздевалку чемпионский дух. Потому что игнор прессы – это история какого-то другого клуба. А не команды, подарившей зрителям красивую победу в старейшем дерби страны.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, РИА Новости/Алексей Филиппов

Чемпионат России. 2018-19. Тур 05

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: Промес, 7 (с пенальти) (ВИДЕО). Мельгарехо, 14 (ВИДЕО) – Рыков, 82 (ВИДЕО). 

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