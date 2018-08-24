«В игре с «Динамо» нет фаворита». О чем говорят в «Спартаке» перед дерби

– Хотел бы начать нашу тренировку с минуты молчания, – сказал Массимо Каррера перед занятием. – С нами больше нет Алексея Александровича Парамонова, который был и навсегда останется легендой «Спартака».https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1032996558902644738
Утром 24 августа стало известно, что на 94-м году жизни скончался старейший ветеран красно-белых.
Чемпион Олимпийских игр в Мельбурне в составе сборной Советского Союза. Чемпион СССР со «Спартаком» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах. Обладатель Кубка страны в 1950-м и 1958-м. В составе хоккейного «Спартака» брал бронзу чемпионата СССР в 1950 и 1951 годах.
В начале лета Парамонов по личному приглашению президента ФИФА Джанни Инфантино побывал в «Лужниках» на матче открытия ЧМ. Затем здоровье ветерана резко ухудшилось.
Парамонов передал свои спортивные медали и награды в дар клубному музею 22 июля. В этот же день, по словам близкого друга футболиста Михаила Захарова, олимпийский чемпион был перевезен в пансионат ветеранов труда. Три недели спустя Парамонов попал в больницу в тяжелом состоянии.
– Наш ветеран плох, – говорил Захаров. – Ноги отказали, плохо видит, тяжело дышит, потому что в легких накапливается жидкость; почечная недостаточность, еще и онкология простаты, нашли опухоль. Врач в пансионате сказал, что он может уйти из жизни в любую секунду, организм изношен на 99,9 процентов...https://twitter.com/fcsm_official/status/1032957330449735681
Вернемся в Тарасовку. В занятии не участвовали некоторые футболисты. Александр Ташаев отсутствовал на поле, хотя коллеги сообщали, что видели хавбека на базе. Жаль, между тезисами «увидел на базе» и «увидел в дерби» пока нельзя ставить знак равенства.
Также известно, что матч с «Динамо» пропустит Сальваторе Боккетти. Перед игрой с «Анжи» защитник говорил, что восстановление от травмы (полученной в матче с ПАОК) займет неделю. Но, глядя на календарь, становится ясно, что итальянец с прогнозами поторопился.
«Железный» Андрей Ещенко тоже по тарасовскому газону не бегал. В общей группе защитник не тренировался, хотя позднее, проходя по коридору, признался, что к дерби готов. Что ж, будем ждать. Но, как оказалось позднее, это не все потери…
Массимо Каррера: «То, что говорит отец Кутепова, меня не касается»
– Ломовицкий получил ушиб ахилла в прошлые выходные за «Спартак-2», – сказал Каррера на пресс-конференции. – Поэтому Александр не тренировался всю неделю. Боккетти восстанавливается после травмы, он и Ломовицкий уже скоро вернутся в строй. После них возвратится Ещенко – у него задняя поверхность. У Ташаева небольшое растяжение, с ним придется подождать дольше всего.
– Ташаев, Зобнин и Ещенко – игроки с динамовским прошлым. То, что они не сыграют в дерби, это плюс или минус? Учитывая возможный негатив со стороны болельщиков «Динамо».
– Мы не обращаем внимания на прошлое. Я могу понять расстройство клуба, когда его покидает тот или иной футболист. Но игрок, будучи профессионалом, всегда делает определенный выбор. В Италии многие выступали за «Милан», «Интер» или «Ювентус». Если какой-то из моих подопечных выкладывается на поле на все 100% и затем уходит в другую команду, я не могу ему ничего сказать.
– В связи с отсутствием ряда футболистов изменится тактическая схема 4-3-3?
– Мы будем придерживаться нашей философии. Начнем, скорее всего, так.
– Евгений Луценко сказал, что «Динамо» будет давить на молодого Максименко. Нет желания поставить в связи с этим Реброва?
– Нет. На данный момент играет Максименко. Точка. Я не буду менять к нему отношение в зависимости от того, молод он или нет.
– В прошлом сезоне «Динамо» не пустило «Спартак» в Лигу чемпионов. В связи с этим особенный настрой?
– (Перебивает.) Прошлый сезон был в прошлом. Безусловно, дерби – это всегда особенный матч. В таких играх фаворитов нет. Не думаю, что «Динамо» стало слабее по сравнению с минувшим сезоном. Эта команда еще не проиграла ни разу, а последний матч выиграла 3:0.
– Отец Кутепова сказал, что клуб должен продлить с Ильей контракт на повышенных условиях…
– Спросите это у него, не у меня. Я могу говорить только о футболисте. То, что говорит отец, меня не касается. Я не должен отвечать на это.
– Реакция отца Кутепова, как мы понимаем, до вас дошла. На вашем отношении к Илье это как-то отразится?
– Нет, конечно же. Почему она должна повлиять?
– Значит, Кутепов все это время не играл из-за травмы?
– Да. Сначала он не играл, потому что был травмирован. Затем – потому что не тренировался.
– Все больше и больше с командой работает Еременко. Как оцените его форму? Видно, что он пропустил много времени?
– Мне кажется, эти два года на него никак не повлияли! Естественно, ему не хватает игровой практики, но в остальном никаких проблем.
Георгий Джикия: «С нетерпением ждем Еременко»
– Эмоции перед матчем положительные, – подтвердил на пресс-конференции Георгий Джикия. – Готовимся к игре. Прошлые матчи – в прошлом, мы уже все забыли. Все покажет игра. За матчами «Динамо» я пристально не следил, разбирали лишь отдельный поединок. Мы в любом случае будем отталкиваться от себя.
– Как ваше состояние после травмы?
– Чувствую себя хорошо. Понятно, что много пропустил, но уже сыграл три матча плюс провел сборы. В скором времени, думаю, вы увидите прежнего Джикию. Все будет хорошо.
– Скоро Черчесов объявит состав сборной России на матчи Лиги наций. Рассчитываете увидеть в списке свою фамилию?
– Я об этом, если честно, даже не думал. Пока готовлюсь к «Динамо», а там посмотрим.
– Ташаев уже успел стать спартаковцем?
– Мы его хорошо встретили, он сам об этом говорит. То, что он влился в коллектив и ни капли не теряется, – это сто процентов! Он большой молодец и профессионал. А стал ли спартаковцем, не мне решать.
– А Еременко?
– Еременко тоже отличный футболист и настоящий профессионал. С нетерпением ждем, когда Роман сможет играть в официальных матчах.
– Как вам играется рядом с новичком – Самюэлем Жиго?
– Очень комфортно. Он отличный парень, мы его тоже хорошо встретили. А какой он футболист, все прекрасно видят.
– Кого из игроков «Динамо» можете выделить?
– Панченко – отличный парень и хороший футболист.
– Готовы заключить с ним пари на победу? Какое-нибудь шуточное.
– Кирилл защищает цвета «Динамо», а я – «Спартака». Так что у нас завтра будут немного другие дела.
Фото: ФК «Спартак», РИА Новости/Алексей Филиппов
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