«В игре с «Динамо» нет фаворита». О чем говорят в «Спартаке» перед дерби

Репортаж с открытой тренировки в Тарасовке.

– Хотел бы начать нашу тренировку с минуты молчания, – сказал Массимо Каррера перед занятием. – С нами больше нет Алексея Александровича Парамонова, который был и навсегда останется легендой «Спартака».

Утром 24 августа стало известно, что на 94-м году жизни скончался старейший ветеран красно-белых.

Чемпион Олимпийских игр в Мельбурне в составе сборной Советского Союза. Чемпион СССР со «Спартаком» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах. Обладатель Кубка страны в 1950-м и 1958-м. В составе хоккейного «Спартака» брал бронзу чемпионата СССР в 1950 и 1951 годах.

В начале лета Парамонов по личному приглашению президента ФИФА Джанни Инфантино побывал в «Лужниках» на матче открытия ЧМ. Затем здоровье ветерана резко ухудшилось.

Парамонов передал свои спортивные медали и награды в дар клубному музею 22 июля. В этот же день, по словам близкого друга футболиста Михаила Захарова, олимпийский чемпион был перевезен в пансионат ветеранов труда. Три недели спустя Парамонов попал в больницу в тяжелом состоянии.

– Наш ветеран плох, – говорил Захаров. – Ноги отказали, плохо видит, тяжело дышит, потому что в легких накапливается жидкость; почечная недостаточность, еще и онкология простаты, нашли опухоль. Врач в пансионате сказал, что он может уйти из жизни в любую секунду, организм изношен на 99,9 процентов...

Вернемся в Тарасовку. В занятии не участвовали некоторые футболисты. Александр Ташаев отсутствовал на поле, хотя коллеги сообщали, что видели хавбека на базе. Жаль, между тезисами «увидел на базе» и «увидел в дерби» пока нельзя ставить знак равенства.

Также известно, что матч с «Динамо» пропустит Сальваторе Боккетти. Перед игрой с «Анжи» защитник говорил, что восстановление от травмы (полученной в матче с ПАОК) займет неделю. Но, глядя на календарь, становится ясно, что итальянец с прогнозами поторопился.

«Железный» Андрей Ещенко тоже по тарасовскому газону не бегал. В общей группе защитник не тренировался, хотя позднее, проходя по коридору, признался, что к дерби готов. Что ж, будем ждать. Но, как оказалось позднее, это не все потери…

Массимо Каррера: «То, что говорит отец Кутепова, меня не касается»

– Ломовицкий получил ушиб ахилла в прошлые выходные за «Спартак-2», – сказал Каррера на пресс-конференции. – Поэтому Александр не тренировался всю неделю. Боккетти восстанавливается после травмы, он и Ломовицкий уже скоро вернутся в строй. После них возвратится Ещенко – у него задняя поверхность. У Ташаева небольшое растяжение, с ним придется подождать дольше всего.

– Ташаев, Зобнин и Ещенко – игроки с динамовским прошлым. То, что они не сыграют в дерби, это плюс или минус? Учитывая возможный негатив со стороны болельщиков «Динамо».

– Мы не обращаем внимания на прошлое. Я могу понять расстройство клуба, когда его покидает тот или иной футболист. Но игрок, будучи профессионалом, всегда делает определенный выбор. В Италии многие выступали за «Милан», «Интер» или «Ювентус». Если какой-то из моих подопечных выкладывается на поле на все 100% и затем уходит в другую команду, я не могу ему ничего сказать.

– В связи с отсутствием ряда футболистов изменится тактическая схема 4-3-3?

– Мы будем придерживаться нашей философии. Начнем, скорее всего, так.

– Евгений Луценко сказал, что «Динамо» будет давить на молодого Максименко. Нет желания поставить в связи с этим Реброва?

– Нет. На данный момент играет Максименко. Точка. Я не буду менять к нему отношение в зависимости от того, молод он или нет.

– В прошлом сезоне «Динамо» не пустило «Спартак» в Лигу чемпионов. В связи с этим особенный настрой?

– (Перебивает.) Прошлый сезон был в прошлом. Безусловно, дерби – это всегда особенный матч. В таких играх фаворитов нет. Не думаю, что «Динамо» стало слабее по сравнению с минувшим сезоном. Эта команда еще не проиграла ни разу, а последний матч выиграла 3:0.

– Отец Кутепова сказал, что клуб должен продлить с Ильей контракт на повышенных условиях…

– Спросите это у него, не у меня. Я могу говорить только о футболисте. То, что говорит отец, меня не касается. Я не должен отвечать на это.

– Реакция отца Кутепова, как мы понимаем, до вас дошла. На вашем отношении к Илье это как-то отразится?

– Нет, конечно же. Почему она должна повлиять?

– Значит, Кутепов все это время не играл из-за травмы?

– Да. Сначала он не играл, потому что был травмирован. Затем – потому что не тренировался.

– Все больше и больше с командой работает Еременко. Как оцените его форму? Видно, что он пропустил много времени?

– Мне кажется, эти два года на него никак не повлияли! Естественно, ему не хватает игровой практики, но в остальном никаких проблем.

Георгий Джикия: «С нетерпением ждем Еременко»

– Эмоции перед матчем положительные, – подтвердил на пресс-конференции Георгий Джикия. – Готовимся к игре. Прошлые матчи – в прошлом, мы уже все забыли. Все покажет игра. За матчами «Динамо» я пристально не следил, разбирали лишь отдельный поединок. Мы в любом случае будем отталкиваться от себя.

– Как ваше состояние после травмы?

– Чувствую себя хорошо. Понятно, что много пропустил, но уже сыграл три матча плюс провел сборы. В скором времени, думаю, вы увидите прежнего Джикию. Все будет хорошо.

– Скоро Черчесов объявит состав сборной России на матчи Лиги наций. Рассчитываете увидеть в списке свою фамилию?

– Я об этом, если честно, даже не думал. Пока готовлюсь к «Динамо», а там посмотрим.

– Ташаев уже успел стать спартаковцем?

– Мы его хорошо встретили, он сам об этом говорит. То, что он влился в коллектив и ни капли не теряется, – это сто процентов! Он большой молодец и профессионал. А стал ли спартаковцем, не мне решать.

– А Еременко?

– Еременко тоже отличный футболист и настоящий профессионал. С нетерпением ждем, когда Роман сможет играть в официальных матчах.

– Как вам играется рядом с новичком – Самюэлем Жиго?

– Очень комфортно. Он отличный парень, мы его тоже хорошо встретили. А какой он футболист, все прекрасно видят.

– Кого из игроков «Динамо» можете выделить?

– Панченко – отличный парень и хороший футболист.

– Готовы заключить с ним пари на победу? Какое-нибудь шуточное.

– Кирилл защищает цвета «Динамо», а я – «Спартака». Так что у нас завтра будут немного другие дела.

Фото: ФК «Спартак», РИА Новости/Алексей Филиппов

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