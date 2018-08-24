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100-й гол Дзюбы

Игорь Тимашев
17:25
100-й гол Дзюбы

«Матч ТВ» продолжает серию статистических экскурсов, посвященных стартовавшему первенству РПЛ.

К 5-му туру сезона-2018/19 Артем Дзюба подошел с 94-мя голами в чемпионатах России. Учитывая, как он в последнее время приохотился отправлять мяч в сетку, не за горами сотый гол. Имеет смысл кое-что обсудить заранее…

Как известно, Пеле забил за карьеру тысячу и несколько сотен голов. Когда дело шло к тысячному, статистики собрали консилиум, чтобы отсортировать мячи, которые знаменитый бразилец наколошматил в чемпионатах штата Сан-Пауло, товарищеских и благотворительных матчах. Исключительно для торжественности момента, чтобы не праздновать юбилейный гол по разным версиям, размывая тем самым значимость события.

В отличие от короля футбола все голы Дзюбы как под микроскопом. Но и в нашем случае есть повод для дискуссии. Один из самых авторитетных бомбардирских рейтингов – Клуб Григория Федотова – на данный момент засчитывает Артему 95 мячей. Приплюсован гол, забитый в ворота «Локомотива» 19 сентября 2010 года. Дзюба, игравший тогда за «Томь», протолкнул мяч в направлении пустых ворот, а пытавшийся вынести его Ренат Янбаев эффектно добил снаряд в сетку. Что и отражено в протоколе матча как автогол Янбаева.

Но в защиту версии коллег следует сказать, что организаторы турнира ревностно относятся только к дисциплинарной статистике. Поскольку в случае карточек разного цвета речь идет о дисквалификациях, снятии очков и т. д. А вот понятия автогола в «Правилах игры» нет. Равно как и его автора, да и бомбардиров в принципе. Поэтому при определении авторства такой аргумент, как «любовь к Дзюбе», не является нарушением Регламента соревнований.

Статистики «Матч ТВ» уважают Артема не меньше остальных. И готовы в данном случае отойти от ориентации на официальные протоколы РФПЛ/РПЛ. Сама премьер-лига никогда не настаивала на безаппеляционности своей бомбардирской таблицы. Ренат Янбаев наверняка тоже возражать не станет. Осталось узнать мнение читателей… Проголосуйте!

Все голы Артема Дзюбы на 24.08.2018

Дата Матч Клуб
1 15.04.2007 Томь – Спартак – 1:1 Спартак
2 23.08.2008 Спартак - Динамо - 1:1 Спартак
3 11.05.2009 Спартак - Сатурн - 4:0 Спартак
4 17.05.2009 Томь - Спартак - 1:1 Спартак
5 03.10.2009 Томь - Сатурн - 3:1 Томь
6 03.10.2009 Томь - Сатурн - 3:1 Томь
7 29.11.2009 Крылья Советов - Томь - 1:3 Томь
8 06.05.2010 Томь - Терек - 2:1 Томь
9 18.07.2010 Томь - Анжи - 1:4 Томь
10 02.08.2010 Томь - Сибирь - 3:2 Томь
11 02.08.2010 Томь - Сибирь - 3:2 Томь
12 08.08.2010 Рубин - Томь - 2:1 Томь
13 29.08.2010 Томь - Динамо - 1:0 Томь
??? 19.09.2010 Томь - Локомотив М - 1:1 Томь
14 16.10.2010 Томь - Сатурн - 2:2 Томь
15 16.10.2010 Томь - Сатурн - 2:2 Томь
16 13.11.2010 Томь - Алания - 1:1 Томь
17 20.11.2010 Сибирь - Томь - 0:1 Томь
18 24.04.2011 Спартак - Спартак Нч - 1:0 Спартак
19 21.05.2011 Спартак - Краснодар - 4:0 Спартак
20 21.05.2011 Спартак - Краснодар - 4:0 Спартак
21 14.06.2011 Томь - Спартак - 1:1 Спартак
22 07.08.2011 Терек - Спартак - 2:4 Спартак
23 21.08.2011 Спартак Нч - Спартак - 1:1 Спартак
24 25.09.2011 Краснодар - Спартак - 2:4 Спартак
25 19.03.2012 Спартак - ЦСКА - 1:2 Спартак
26 31.03.2012 Спартак - Зенит - 1:2 Спартак
27 28.04.2012 ЦСКА - Спартак - 2:1 Спартак
28 13.05.2012 Локомотив М - Спартак - 0:2 Спартак
29 29.09.2012 Амкар - Спартак - 1:3 Спартак
30 03.11.2012 Крылья Советов - Спартак - 0:5 Спартак
31 25.11.2012 Спартак - Динамо - 1:5 Спартак
32 30.11.2012 Спартак - Зенит - 2:4 Спартак
33 15.07.2013 Ростов - Терек - 2:1 Ростов
34 15.07.2013 Ростов - Терек - 2:1 Ростов
35 21.07.2013 Ростов - Краснодар - 2:2 Ростов
36 27.07.2013 Ростов - Томь - 3:0 Ростов
37 27.07.2013 Ростов - Томь - 3:0 Ростов
38 27.07.2013 Ростов - Томь - 3:0 Ростов
39 19.08.2013 Ростов - Волга - 4:0 Ростов
40 30.09.2013 Ростов - Урал - 1:1 Ростов
41 06.10.2013 Кубань - Ростов - 2:2 Ростов
42 06.10.2013 Кубань - Ростов - 2:2 Ростов
43 08.11.2013 Урал - Ростов - 1:4 Ростов
44 08.11.2013 Урал - Ростов - 1:4 Ростов
45 21.03.2014 Ростов - Амкар - 3:3 Ростов
46 06.04.2014 Краснодар - Ростов - 0:2 Ростов
47 21.04.2014 Волга - Ростов - 2:1 Ростов
48 27.04.2014 Ростов - Анжи - 1:1 Ростов
49 02.05.2014 Ростов - Динамо - 2:3 Ростов
50 01.08.2014 Рубин - Спартак - 0:4 Спартак
51 01.08.2014 Рубин - Спартак - 0:4 Спартак
52 10.08.2014 Динамо - Спартак - 1:2 Спартак
53 10.08.2014 Динамо - Спартак - 1:2 Спартак
54 23.08.2014 Уфа - Спартак - 1:2 Спартак
55 23.08.2014 Уфа - Спартак - 1:2 Спартак
56 23.11.2014 Спартак - Мордовия - 4:2 Спартак
57 05.04.2015 Урал - Ростов - 0:1 Ростов
58 26.07.2015 Урал - Зенит - 1:4 Зенит
59 20.09.2015 Зенит - Амкар - 1:1 Зенит
60 26.09.2015 Спартак - Зенит - 2:2 Зенит
61 03.10.2015 Зенит - Ростов - 3:0 Зенит
62 17.10.2015 Кубань - Зенит - 2:2 Зенит
63 24.10.2015 Зенит - Анжи - 5:1 Зенит
64 24.10.2015 Зенит - Анжи - 5:1 Зенит
65 21.11.2015 Зенит - Урал - 3:0 Зенит
66 13.03.2016 Зенит - Рубин - 4:2 Зенит
67 20.03.2016 Крылья Советов - Зенит - 0:2 Зенит
68 09.04.2016 Амкар - Зенит - 0:2 Зенит
69 16.04.2016 Зенит - Спартак - 5:2 Зенит
70 28.04.2016 Зенит - Кубань - 4:1 Зенит
71 07.05.2016 Анжи - Зенит - 0:1 Зенит
72 21.05.2016 Динамо - Зенит - 0:3 Зенит
73 11.09.2016 Арсенал - Зенит - 0:5 Зенит
74 19.09.2016 Зенит - Рубин - 4:1 Зенит
75 25.09.2016 Анжи - Зенит - 2:2 Зенит
76 25.09.2016 Анжи - Зенит - 2:2 Зенит
77 02.10.2016 Зенит - Спартак - 4:2 Зенит
78 20.11.2016 Зенит - Крылья Советов - 3:1 Зенит
79 20.11.2016 Зенит - Крылья Советов - 3:1 Зенит
80 27.11.2016 Краснодар - Зенит - 2:1 Зенит
81 02.04.2017 Рубин - Зенит - 0:2 Зенит
82 16.04.2017 Спартак - Зенит - 2:1 Зенит
83 13.05.2017 Крылья Советов - Зенит - 1:3 Зенит
84 13.05.2017 Крылья Советов - Зенит - 1:3 Зенит
85 17.05.2017 Зенит - Краснодар - 1:0 Зенит
86 19.11.2017 Зенит - Тосно - 5:0 Зенит
87 09.03.2018 Амкар - Арсенал - 0:2 Арсенал
88 17.03.2018 Арсенал - Ростов - 2:2 Арсенал
89 17.03.2018 Арсенал - Ростов - 2:2 Арсенал
90 31.03.2018 Динамо - Арсенал - 2:1 Арсенал
91 22.04.2018 Арсенал - Зенит - 3:3 Арсенал
92 13.05.2018 Арсенал - Локомотив М - 2:0 Арсенал
93 29.07.2018 Енисей - Зенит - 0:2 Зенит
94 19.08.2018 Зенит - Урал - 4:1 Зенит
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