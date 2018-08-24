100-й гол Дзюбы

«Матч ТВ» продолжает серию статистических экскурсов, посвященных стартовавшему первенству РПЛ.

К 5-му туру сезона-2018/19 Артем Дзюба подошел с 94-мя голами в чемпионатах России. Учитывая, как он в последнее время приохотился отправлять мяч в сетку, не за горами сотый гол. Имеет смысл кое-что обсудить заранее…

Как известно, Пеле забил за карьеру тысячу и несколько сотен голов. Когда дело шло к тысячному, статистики собрали консилиум, чтобы отсортировать мячи, которые знаменитый бразилец наколошматил в чемпионатах штата Сан-Пауло, товарищеских и благотворительных матчах. Исключительно для торжественности момента, чтобы не праздновать юбилейный гол по разным версиям, размывая тем самым значимость события.

В отличие от короля футбола все голы Дзюбы как под микроскопом. Но и в нашем случае есть повод для дискуссии. Один из самых авторитетных бомбардирских рейтингов – Клуб Григория Федотова – на данный момент засчитывает Артему 95 мячей. Приплюсован гол, забитый в ворота «Локомотива» 19 сентября 2010 года. Дзюба, игравший тогда за «Томь», протолкнул мяч в направлении пустых ворот, а пытавшийся вынести его Ренат Янбаев эффектно добил снаряд в сетку. Что и отражено в протоколе матча как автогол Янбаева.

Но в защиту версии коллег следует сказать, что организаторы турнира ревностно относятся только к дисциплинарной статистике. Поскольку в случае карточек разного цвета речь идет о дисквалификациях, снятии очков и т. д. А вот понятия автогола в «Правилах игры» нет. Равно как и его автора, да и бомбардиров в принципе. Поэтому при определении авторства такой аргумент, как «любовь к Дзюбе», не является нарушением Регламента соревнований.

Статистики «Матч ТВ» уважают Артема не меньше остальных. И готовы в данном случае отойти от ориентации на официальные протоколы РФПЛ/РПЛ. Сама премьер-лига никогда не настаивала на безаппеляционности своей бомбардирской таблицы. Ренат Янбаев наверняка тоже возражать не станет. Осталось узнать мнение читателей… Проголосуйте!

Все голы Артема Дзюбы на 24.08.2018