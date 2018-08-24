100-й гол Дзюбы

«Матч ТВ» продолжает серию статистических экскурсов, посвященных стартовавшему первенству РПЛ.
К 5-му туру сезона-2018/19 Артем Дзюба подошел с 94-мя голами в чемпионатах России. Учитывая, как он в последнее время приохотился отправлять мяч в сетку, не за горами сотый гол. Имеет смысл кое-что обсудить заранее…
Как известно, Пеле забил за карьеру тысячу и несколько сотен голов. Когда дело шло к тысячному, статистики собрали консилиум, чтобы отсортировать мячи, которые знаменитый бразилец наколошматил в чемпионатах штата Сан-Пауло, товарищеских и благотворительных матчах. Исключительно для торжественности момента, чтобы не праздновать юбилейный гол по разным версиям, размывая тем самым значимость события.
В отличие от короля футбола все голы Дзюбы как под микроскопом. Но и в нашем случае есть повод для дискуссии. Один из самых авторитетных бомбардирских рейтингов – Клуб Григория Федотова – на данный момент засчитывает Артему 95 мячей. Приплюсован гол, забитый в ворота «Локомотива» 19 сентября 2010 года. Дзюба, игравший тогда за «Томь», протолкнул мяч в направлении пустых ворот, а пытавшийся вынести его Ренат Янбаев эффектно добил снаряд в сетку. Что и отражено в протоколе матча как автогол Янбаева.
Но в защиту версии коллег следует сказать, что организаторы турнира ревностно относятся только к дисциплинарной статистике. Поскольку в случае карточек разного цвета речь идет о дисквалификациях, снятии очков и т. д. А вот понятия автогола в «Правилах игры» нет. Равно как и его автора, да и бомбардиров в принципе. Поэтому при определении авторства такой аргумент, как «любовь к Дзюбе», не является нарушением Регламента соревнований.
Статистики «Матч ТВ» уважают Артема не меньше остальных. И готовы в данном случае отойти от ориентации на официальные протоколы РФПЛ/РПЛ. Сама премьер-лига никогда не настаивала на безаппеляционности своей бомбардирской таблицы. Ренат Янбаев наверняка тоже возражать не станет. Осталось узнать мнение читателей… Проголосуйте!
Все голы Артема Дзюбы на 24.08.2018
|№
|Дата
|Матч
|Клуб
|1
|15.04.2007
|Томь – Спартак – 1:1
|Спартак
|2
|23.08.2008
|Спартак - Динамо - 1:1
|Спартак
|3
|11.05.2009
|Спартак - Сатурн - 4:0
|Спартак
|4
|17.05.2009
|Томь - Спартак - 1:1
|Спартак
|5
|03.10.2009
|Томь - Сатурн - 3:1
|Томь
|6
|03.10.2009
|Томь - Сатурн - 3:1
|Томь
|7
|29.11.2009
|Крылья Советов - Томь - 1:3
|Томь
|8
|06.05.2010
|Томь - Терек - 2:1
|Томь
|9
|18.07.2010
|Томь - Анжи - 1:4
|Томь
|10
|02.08.2010
|Томь - Сибирь - 3:2
|Томь
|11
|02.08.2010
|Томь - Сибирь - 3:2
|Томь
|12
|08.08.2010
|Рубин - Томь - 2:1
|Томь
|13
|29.08.2010
|Томь - Динамо - 1:0
|Томь
|???
|19.09.2010
|Томь - Локомотив М - 1:1
|Томь
|14
|16.10.2010
|Томь - Сатурн - 2:2
|Томь
|15
|16.10.2010
|Томь - Сатурн - 2:2
|Томь
|16
|13.11.2010
|Томь - Алания - 1:1
|Томь
|17
|20.11.2010
|Сибирь - Томь - 0:1
|Томь
|18
|24.04.2011
|Спартак - Спартак Нч - 1:0
|Спартак
|19
|21.05.2011
|Спартак - Краснодар - 4:0
|Спартак
|20
|21.05.2011
|Спартак - Краснодар - 4:0
|Спартак
|21
|14.06.2011
|Томь - Спартак - 1:1
|Спартак
|22
|07.08.2011
|Терек - Спартак - 2:4
|Спартак
|23
|21.08.2011
|Спартак Нч - Спартак - 1:1
|Спартак
|24
|25.09.2011
|Краснодар - Спартак - 2:4
|Спартак
|25
|19.03.2012
|Спартак - ЦСКА - 1:2
|Спартак
|26
|31.03.2012
|Спартак - Зенит - 1:2
|Спартак
|27
|28.04.2012
|ЦСКА - Спартак - 2:1
|Спартак
|28
|13.05.2012
|Локомотив М - Спартак - 0:2
|Спартак
|29
|29.09.2012
|Амкар - Спартак - 1:3
|Спартак
|30
|03.11.2012
|Крылья Советов - Спартак - 0:5
|Спартак
|31
|25.11.2012
|Спартак - Динамо - 1:5
|Спартак
|32
|30.11.2012
|Спартак - Зенит - 2:4
|Спартак
|33
|15.07.2013
|Ростов - Терек - 2:1
|Ростов
|34
|15.07.2013
|Ростов - Терек - 2:1
|Ростов
|35
|21.07.2013
|Ростов - Краснодар - 2:2
|Ростов
|36
|27.07.2013
|Ростов - Томь - 3:0
|Ростов
|37
|27.07.2013
|Ростов - Томь - 3:0
|Ростов
|38
|27.07.2013
|Ростов - Томь - 3:0
|Ростов
|39
|19.08.2013
|Ростов - Волга - 4:0
|Ростов
|40
|30.09.2013
|Ростов - Урал - 1:1
|Ростов
|41
|06.10.2013
|Кубань - Ростов - 2:2
|Ростов
|42
|06.10.2013
|Кубань - Ростов - 2:2
|Ростов
|43
|08.11.2013
|Урал - Ростов - 1:4
|Ростов
|44
|08.11.2013
|Урал - Ростов - 1:4
|Ростов
|45
|21.03.2014
|Ростов - Амкар - 3:3
|Ростов
|46
|06.04.2014
|Краснодар - Ростов - 0:2
|Ростов
|47
|21.04.2014
|Волга - Ростов - 2:1
|Ростов
|48
|27.04.2014
|Ростов - Анжи - 1:1
|Ростов
|49
|02.05.2014
|Ростов - Динамо - 2:3
|Ростов
|50
|01.08.2014
|Рубин - Спартак - 0:4
|Спартак
|51
|01.08.2014
|Рубин - Спартак - 0:4
|Спартак
|52
|10.08.2014
|Динамо - Спартак - 1:2
|Спартак
|53
|10.08.2014
|Динамо - Спартак - 1:2
|Спартак
|54
|23.08.2014
|Уфа - Спартак - 1:2
|Спартак
|55
|23.08.2014
|Уфа - Спартак - 1:2
|Спартак
|56
|23.11.2014
|Спартак - Мордовия - 4:2
|Спартак
|57
|05.04.2015
|Урал - Ростов - 0:1
|Ростов
|58
|26.07.2015
|Урал - Зенит - 1:4
|Зенит
|59
|20.09.2015
|Зенит - Амкар - 1:1
|Зенит
|60
|26.09.2015
|Спартак - Зенит - 2:2
|Зенит
|61
|03.10.2015
|Зенит - Ростов - 3:0
|Зенит
|62
|17.10.2015
|Кубань - Зенит - 2:2
|Зенит
|63
|24.10.2015
|Зенит - Анжи - 5:1
|Зенит
|64
|24.10.2015
|Зенит - Анжи - 5:1
|Зенит
|65
|21.11.2015
|Зенит - Урал - 3:0
|Зенит
|66
|13.03.2016
|Зенит - Рубин - 4:2
|Зенит
|67
|20.03.2016
|Крылья Советов - Зенит - 0:2
|Зенит
|68
|09.04.2016
|Амкар - Зенит - 0:2
|Зенит
|69
|16.04.2016
|Зенит - Спартак - 5:2
|Зенит
|70
|28.04.2016
|Зенит - Кубань - 4:1
|Зенит
|71
|07.05.2016
|Анжи - Зенит - 0:1
|Зенит
|72
|21.05.2016
|Динамо - Зенит - 0:3
|Зенит
|73
|11.09.2016
|Арсенал - Зенит - 0:5
|Зенит
|74
|19.09.2016
|Зенит - Рубин - 4:1
|Зенит
|75
|25.09.2016
|Анжи - Зенит - 2:2
|Зенит
|76
|25.09.2016
|Анжи - Зенит - 2:2
|Зенит
|77
|02.10.2016
|Зенит - Спартак - 4:2
|Зенит
|78
|20.11.2016
|Зенит - Крылья Советов - 3:1
|Зенит
|79
|20.11.2016
|Зенит - Крылья Советов - 3:1
|Зенит
|80
|27.11.2016
|Краснодар - Зенит - 2:1
|Зенит
|81
|02.04.2017
|Рубин - Зенит - 0:2
|Зенит
|82
|16.04.2017
|Спартак - Зенит - 2:1
|Зенит
|83
|13.05.2017
|Крылья Советов - Зенит - 1:3
|Зенит
|84
|13.05.2017
|Крылья Советов - Зенит - 1:3
|Зенит
|85
|17.05.2017
|Зенит - Краснодар - 1:0
|Зенит
|86
|19.11.2017
|Зенит - Тосно - 5:0
|Зенит
|87
|09.03.2018
|Амкар - Арсенал - 0:2
|Арсенал
|88
|17.03.2018
|Арсенал - Ростов - 2:2
|Арсенал
|89
|17.03.2018
|Арсенал - Ростов - 2:2
|Арсенал
|90
|31.03.2018
|Динамо - Арсенал - 2:1
|Арсенал
|91
|22.04.2018
|Арсенал - Зенит - 3:3
|Арсенал
|92
|13.05.2018
|Арсенал - Локомотив М - 2:0
|Арсенал
|93
|29.07.2018
|Енисей - Зенит - 0:2
|Зенит
|94
|19.08.2018
|Зенит - Урал - 4:1
|Зенит