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7 российских топ-игроков, у которых заканчиваются контракты

Артем Терентьев
12:35
7 российских топ-игроков, у которых заканчиваются контракты
Их контракты истекают через год, следовательно этой зимой они уже могут вести переговоры с новыми клубами.

Александр Кокорин, «Зенит», 27 лет

Трансферная стоимость: 11 млн евро*

Останется ли Кокорин в «Зените», зависит от того, сможет ли форвард полноценно восстановиться от травмы колена. Все-таки ключевое качество Кокорина – стартовый рывок. А по этому качеству травма крестообразных связок бьет сильнее всего. Но возраст и нереализованность таланта должны помочь нападающему вернуться на свой уровень - и получить еще один хороший контракт в РПЛ. Игрок пригодился бы любому клубу России.

Алан Дзагоев, ЦСКА, 28 лет

Трансферная стоимость: 15 млн евро

Потенциально лучший футболист России, но из-за травм играет все реже. Последний год получился особенно тяжелым: каждые месяц-два случалось новое повреждение. Очевидно, Дзагоев необходим ЦСКА, если решит проблемы со здоровьем. Иначе есть риск, что клуб с ним расстанется. Как расстался с Натхо и Вернблумом, чтобы снизить зарплатную ведомость.

Виктор Васин, ЦСКА, 29 лет

Трансферная стоимость: 2,8 млн евро

Учитывая проблемы ЦСКА в обороне, Васин необходим клубу. Плюс Гончаренко верит в защитника, выведя его за последние два года на совершенно новый уровень. Осталось дождаться возвращения после травмы - и наверняка будет подписан новый контракт.

Игорь Акинфеев, ЦСКА, 32 года

Трансферная стоимость: 12 млн евро

Лучший вратарь России ни раз говорил, что ЦСКА – это его дом. Поэтому тут все очевидно: Акинфеев скоро подпишет новый контракт.

Игорь Денисов, «Локомотив», 34 года

Трансферная стоимость: 1,5 млн евро

В РПЛ не так много клубов, куда мог бы попасть Денисов. ЦСКА строит молодую команду, у «Краснодара» в опорной зоне есть Каборе, «Спартаку» необходим качественный опорник, но все упирается в возраст и зарплату. С «Зенитом» тоже все сложно. Денисову остается ждать предложения от «Локомотива», которое, думается, будет зависеть от выступления в Лиге чемпионов.

Александр Самедов, «Спартак», 34 года

Трансферная стоимость: 1,2 млн евро

Не исключено, что через год Самедов закончит карьеру. Судя по последним интервью Александра, где он, например, говорит, что уже почти не смотрит футбол, вряд ли полузащитник поедет доигрывать в провинциальные команды. А новое предложение от «Спартака» или другого топ-клуба не факт, что будет.

Юрий Жирков, «Зенит», 35 лет

Трансферная стоимость: 800 тысяч евро

На ЧМ-2018 Жирков показал неплохую «физику», несмотря на травму, выдержав групповой этап и часть матча с испанцами. Таланта у полузащитника хватит на десятерых. Поэтому, вероятно, «Зенит» продлит игрока еще на год.

* - по данным transfermarkt.ru

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, ФК «Зенит», РИА Новости/Владимир Астапкович, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Александр Вильф, ФК «Спартак»

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