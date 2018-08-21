«Ковер на трибунах - это юмор, но как его пропустили?» Егоров и Мейтин - об итогах тура

А «Ростов» уже запустил в продажу футболки с ковром-мемом.

Александр Егоров: «Ситуация с Лапочкиным – мое упущение»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров попросил оставить в покое тему судейства в Краснодаре.

– Безумного уважаю Галицкого и все, что он сделал для клуба, – сказал главный российский арбитр. – Но больше обсуждать тему матча «Краснодар» – «Спартак» не стоит. Уже было достаточно много комментариев на эту тему. Не хочется топтаться на месте.

– Напрашивается вопрос по вашим словам касательно запрета на критику судей.

– У нас работа такая. И критика должна быть обоснованной, но когда нас критикуют в другом направлении – это непонятно. Прошел тур, мы собрались и разобрали все спорные моменты. И помимо того, что мы расставили оценки арбитрам, мы сделали рассылки арбитрам, чтобы они все понимали. Но хотелось бы, чтобы критика была конструктивной.

– Но запрет на критику – не выход.

– В Англии даже самых великих, Моуринью и Фергюсона – штрафовали. Мне Галицкий задал конкретный вопрос, я на него ответил, но когда начинают об этом высказываться псевдоспециалисты… Я не собираюсь никого отмазывать. Если мы совершаем ошибки – мы это признаем. Мы хотим делать так, чтобы наша работа была незаметной и максимально полезной для всех. Мы никуда не прячемся и всегда готовы отвечать на ваши вопросы.

– Вы сказали, что единственное ваше упущение – Лапочкин судил уже третий матч «Спартака» с «Краснодаром». И теперь его называют спартаковским судьей. А может сам рефери влиять на свое назначение?

– Честно скажу, ситуация с Лапочкиным – мое упущение. Просто замылилось в памяти. Для меня Лапочкин – один из лучших наших судей. Что касается статистики – была у Кирилла Левникова ситуация с «Анжи». Я ему позвонил потом, спросил: «Ты готов судить следующий матч»? Он ответил: «Да». Но если бы я знал, что у арбитра есть неприятная ситуация с клубом, или арбитр попросит паузу – мы бы ее дали. Мы все люди и всё понимаем.

– Как оценивать то, что «Краснодар» с помощью VAR нарезал ролик со спорными моментами?

– Это из право, у них есть такие возможности. Они сделали эту нарезку, мы посмотрели. Есть моменты, с которыми можно согласиться, есть и такие, с которыми мы не согласны. С большим уважением отношусь к «Краснодару» и президенту клуба и, поверьте, никаких реваншистских настроений не будет. Мы все профессионалы и правильно относимся к делу. А эмоции одни всегда присутствуют. Это футбол. Порой они перехлестывают, но сейчас все нормально.

– По поводу заявления Ари планируете обращаться в комитет по этике?

– Нет, конечно. Мы готовимся к следующему туру и уже все обсудили. Остались только эмоции, но им нельзя поддаваться, потому что они мешают думать.

Александр Мейтин: «Ковер на трибунах – это юмор. Другой вопрос – почему пропустили»

Директор лиги по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что случаи с проносом ковра на матч четвертого тура РПЛ «Ростов» – «Енисей» (4:0) и оскорбительных баннеров в адрес полузащитника Романа Еременко будут рассмотрены в соответствующих инстанциях.

– В Краснодаре был неприятный эпизод с закидыванием штрафной площадки «Спартака» посторонними предметами.

– Был на этом матче и сам все видел своими глазами. Такое поведение вообще-то нехарактерно для краснодарских болельщиков. Клуб уже решил ситуацию, вычислил людей, было подано заявление в полицию, теперь ждем решения суда.

– Будет ли какой-то штраф за пронос ковра на трибуны в Ростове-на-Дону?

– КДК даст этому оценку. Ничего оскорбительного в том нет. Есть даже небольшой юмор, принесли ковер, и это такой сувенир. Другой вопрос – почему с ним пустили. Он явно превышает допущенные габариты. Такие вопросы надо согласовывать заранее, но ничего страшного в этом не видим.

«Ростов» представил «ковровый» комплект формы

– Возможно, стоит изменить регламент, чтобы такие предметы, веселые, как этот самый ковер, можно было проносить?

– Мы об этом подумаем.

– Баннеры в адрес Романа Еременко на матче ЦСКА – «Арсенал» были явно оскорбительными.

– Сейчас проводим проверку по этому поводу. Отправили письмо в клуб – пусть разберутся. Нужно установить, как полотна проникли на стадион. Такие баннеры – негативная болельщицкая сторона. Но так случалось уже много раз: когда Дзюба переходил из «Спартака» в «Зенит», когда Торрес переходи в «Челси», можно вспомнить абстракцию фанатов «Вест Хэма» в адрес Пайета. Это как мат. Мы все понимаем, что это плохо, обсуждаем, но это все равно есть.

Фото: ФК «Ростов»