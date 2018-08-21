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Стиль Аленичева пока вредит «Енисею». И другие мысли по 4-му туру РПЛ

Артем Терентьев
13:57
Стиль Аленичева пока вредит «Енисею». И другие мысли по 4-му туру РПЛ
Итоги тура.

«Енисей» не так плох, как кажется

Главное, почему команда Аленичева проиграла «Ростову» так крупно, – это удобный для соперника стиль и приличная разница в исполнителях. Второе особенно заметно по голам хозяев – каждый был исполнен на топ-уровне. А «Енисей», напротив, имея не менее явные шансы, все растранжирил. 

У «Ростова» действительно подобрался мощный состав: крепкие исландцы в защите, прогрессирующий Гулиев, опытный Гацкан и качественное нападение - Ионов и Сигурдарсон. Что касается стиля, то «Енисей» явно пока не готов играть на уровне РПЛ так, как это видит Аленичев.

  • Красноярцы больше всех в туре владели мячом – 60%
  • Вместе с ЦСКА провели больше всех атак – 106
  • Стали третьими по острым передачам (16) – после ЦСКА (31) и «Зенита» (20)
  • Четвертыми по передачам в штрафную, но по навесам - лишь 13-ми. Тоже важная черта, если говорить о стиле
  • Также «Енисей» стал вторым по подборам – 86

Но все эти качественные цифры (особенно для выездного матча) перечеркнули, по сути, три показателя:

  • 72 потери – больше только у «Рубина»
  • 30 отборов и 55 перехватов «Ростова» - второе место в туре. Что больше говорит именно об игре «Енисея»
  • И слабая реализация команды Аленичева: 5 явных моментов, 3 штанги, 0 голов

Чтобы играть в контроль, нужны более качественные исполнители. Либо – время. Уже сейчас «Енисей» далеко не так плох, как кажется из таблицы, где команда идет последней. Это поправимо. Другое дело, что еще нужно решать проблемы с обороной. Иначе стиль очень часто будет оборачиваться против «Енисея». 

Эволюция «Краснодара»

В матче со «Спартаком» «быки» показали новое и важное свое качество – они контролировали не только мяч, но и соперника. Стиль не был главенствующим в этой игре: «Краснодар» грамотно прессинговал, разорвав опорную зону «Спартака» во втором тайме, и главное – не контролировал мяч ради ради контроля, а оперативно доставляли его вперед - в свободные зоны. Несколько важных цифр:

  • «Краснодар» стал лишь седьмым по количеству времени владения мячом – 27 минут
  • Опять же, седьмым по количеству передач. Зато по острым передачам «быки» четвертые – 9
  • А по передачам в штрафную вторые – 18 точных
  • «Краснодар» навязал «Спартак» приличную интенсивность – 11,7 единоборств и перехватов в минуту владения соперника. Лучше показатели только у ЦСКА

Кажется, при Мусаеве «Краснодар» перестает быть командой, которая может изящно держать мяч с коллективами из нижней восьмерки, но против конкурентов оборачивать это против себя. Почти по всем важным показателям «Спартак» занял не выше 9-10-го мест в туре: по передачам 16-е, по передачам в штрафную 9-е,по количеству атак 11-е, по владению мячом 15-е, по единоборствам в обороне 16-е и в атаке 10-е.

«Краснодар» максимально (насколько это возможно, учитывая классный по исполнителям состав «Спартака») контролировал соперника. Это сюрприз.

ЦСКА будет только набирать

Еще перед матчем с «Арсеналом» мы писали, что армейцы не провалят этот сезон. Ключевые тезисы: почти все показатели прошлого сезона у ЦСКА, если и упали у ЦСКА, то ненамного, а основная проблема – в слабой полузащите (с крайним защитником Набабкиным в опорной зоне). С появлением Влашича уже стал заметен большой прогресс:

  • ЦСКА создал больше всех моментов в туре – 12
  • Нанес больше всех ударов – 23 (10 - в створ)
  • Заметно подкорректировал количество потерь – 63 (8-е место). По итогам трех туров ЦСКА был худшей командой в лиге по этому показателю
  • Армейцы вместе с «Енисеем» провели больше всех атак – 106. Но завершали их гораздо большим количеством ударов
  • ЦСКА отдал 31 острую передачу! Второе место у «Зенита» - 20

Понятно, что «Арсенал» Кононова очень подходил под агрессивный стиль ЦСКА, но ни «Зенит», ни «Динамо» с «Ахматом» не создавали с туляками такое количество моментов. 

Да и качество игры армейцев в первые 15-20 минут – это топ независимо от действий соперника. Мощнейшее движение и четкие акценты при прессинге, поэтому игроки «Арсенала» так много либо безадресно выносили вперед, либо ошибались и привозили моменты.

А теперь представьте, что будет, когда вернется Дзагоев.

Фото: РИА Новости/Сергей Расулов, premierliga.ru, РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Владимир Песня

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