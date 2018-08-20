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10 самых странных легионеров в истории чемпионата России

Артем Терентьев
14:16
10 самых странных легионеров в истории чемпионата России
Они кусали людей, губили карьеры или рассказывали странные вещи.

Дэвид Бентли, «Ростов», 2012 год

На момент прихода в российский чемпионат англичанину было всего 28 лет. Но его карьера шла на спад. После качественной игры в «Блэкберне», неплохой в «Тоттенхэме» и 7 матчей за сборную Англии поездка в Россию обернулась провалом. Бентли не провел и десяти игр, а «Ростов» удержался в лиге только благодаря стыкам. Самое яркое, чем запомнился первый в истории РПЛ английский футболист, это рассказ о поездке в Грозный: «Мы прилетели в Чечню за 45 минут до стартового свистка. Сразу поехали на стадион, пробежали по тоннелю, отыграли матч и так же быстро уехали назад в аэропорт. На улицах были танки, повсюду снайперы. Наш автобус сопровождал конвой из четырех машин, чтобы убедиться, что все будет в порядке». В 2014-м у Бентли закончился контракт с «Тоттенхэмом», он решил проводить больше времени с семьей и завершил карьеру. Англичанин занялся бизнесом, открыв несколько ресторанов, в том числе в Испании.

Давид Янчик, ЦСКА, 2007 – 2013

Армейцы купили польского нападающего прямо по ходу молодежного чемпионата мира, на котором Янчик котировался как будущая звезда. Им активно интересовались топ-клубы, но ЦСКА сработал оперативнее. 4,2 млн евро за трансфер 20-летнего футболиста – на тот момент это очень большие деньги.

В России Янчик не мог себя проявить, забив всего один мяч в 14 матчах. Но болельщики ЦСКА очень благодарны ему за этот гол – он состоялся в добавленное время в дерби со «Спартаком» при счете 0:1. Армейцы тогда не дали красно-белым прервать многолетнюю серию без побед в матчах против ЦСКА. 

В России у Давида начались проблемы с алкоголем, которые с каждым годом только усугублялись. Когда он уходил в аренду в Польшу, то, бывало, выпивал и в день игры. Закончилось история очень грустно – большой талант скатился до того, что не мог закрепиться даже в любительских клубах. А после 2017-го найти его можно только с помощью близких родственников.

Цой Мин Хо, «Крылья Советов», 2006 – 2008

Первый игрок КНДР в России появился благодаря самарскому журналисту Эпштейну. Делегация «Крыльев Советов» ездила в самую закрытую страну в мире, чтобы продвигать легенду о дружбе народов и провернуть этот необычный трансфер. В 2006-м Мин Хо оказался в Самаре, но играл в основном за дубль. Только в 2008-м он вышел всего на одну минуту в чемпионате России, что примечательно на поле уже находился южнокорейский футболист - О Бом Сок. Так впервые в истории представители КНДР и Южной Кореи сыграли за одну команду. В 2008-м Мин Хо загадочно покинул «Крылья», не вернувшись после отпуска. В 2016-м полузащитник снова уехал заграницу – в чемпионат Камбоджи. За первые 17 матчей он забил 19 голов и получил прозвище «северокорейский Роналду».

Себастьян Пюигренье, «Зенит», 2008 - 2012

В 26 лет защитник, ни разу не вызывавшийся в сборную, провел первый качественный сезон в карьере, когда с «Нанси» забрался на четвертое место и попал в символическую сборную лиги. Удивительно, но этого оказалось достаточно, чтобы вызвать интерес «Зенита» - питерцы заплатили 6 млн евро.

В дебютном матче в России Пюигренье отыграл всего 12 минут, заработав удаление. И в итоге провел только 13 матчей за «Зенит». В 2008-м после нескольких аренд этот странный трансфер завершился возвращением француза в «Нанси» - за 0 евро.

Гарри О’Коннор, «Локомотив», 2006 – 2007

Шотландец неплохо начинал в России – забил семь мячей в первый сезон, помог выиграть команде Кубок России. Но после отъезда О’Коннор полностью испортил о себе впечатление очень странными интервью о России. Форвард рассказывал, что в Москве его часто обманывали таксисты, а сам он давал взятки полицейским. Последняя из его историй еще более странная: Гарри рассказал, что в «Локомотиве» применяли допинг. Вероятно, шотландцу потребовались деньги – и он решил их получить с помощью интервью, выдумав такой бред. В 2012-м О’Коннор вернулся в Россию – в «Томь», забив только один мяч. Спустя полгода стороны расторгли контракт.

Альберто Сапатер, «Локомотив, 2011 – 2016

Главный бизнесмен из иностранцев, игравших в России. Потеряв место в команде из-за травм и болезни почек, Сапатер и не думал уходить. Он продолжал получать приличную зарплату (1,5 млн евро), исправно ездить на тренировки, причем, передвигаясь на метро ради экономии – и делать все, чтобы отработать контракт до конца. Сапатер понимал – таких денег ему больше не заплатят. С 2016 года вернулся в родную «Сарагосу», которая выступает в Сегунде. Испанец – один из лидеров команды.

Эссьен Фло, «Спартак», 2001 - 2003

Один из самых чудных легионеров в истории «Спартака». Начнем с того, как он попал в клуб: вообще-то Фло приезжал на просмотр в «Крылья Советов», но пока клуб разбирался в визой отправился на просмотр к красно-белым. И его взяли.

Фло запомнился партнерам тем, что мог, например, укусить обидчика. Так однажды досталось Александру Шикунову, который помогал Червиченко в управлении клубом. На матче с «Торпедо» его задержали за то, что он, извините, справил нужду прямо рядом с трибуной. 

В итоге за «Спартак» Фло провел всего 17 игр, а последним его местонахождением был Вьетнам.

Жерар Мукунку, «Спартак», 2001

На дебютной игре за «Спартак» - на Кубке Содружества – каждое действие защитника из ДР Конго болельщики сопровождали преувеличенными восторгами. Связано это было, вероятно, с пресс-конференцией, на которой Романцев сказал, что не может выгнать Мукунку, потому что «он - хороший». Защитник так и не провел ни одной игры за клуб, потому что документы из Африки пришли уже после закрытия трансферного окна. Но затем Жерар довольно неплохо выступал пару лет за «Факел», пусть команда и вылетела из высшей лиги. В 2014-м Мукунку завершил карьеру после того, как получил 10-летнюю дисквалификацию за удар судьи в чемпионате Конго.

Жонатан Лежар, «Терек», 2011 - 2013

До приезда в Россию Лежар стабильно играл во всех молодежных и юношеских сборных Бельгии, а также провел два матча за главную команду страны. В России у Лежара откровенно не получилось, хотя клуб заплатил за него 4,5 млн евро. О причинах рассказал президент «Терека» Магомед Даудов: «Здесь нужно играть футбол, работать честно, как твои партнеры по команде, а он, видимо, соскучился по бельгийским кабакам». На родине полузащитник дважды попадал в автомобильные аварии, находясь за рулем пьяным. В итоге игрок вернулся в Бельгию бесплатно, но реанимировать карьеру не смог. «В России я понял, что счастье не купить за деньги. В Бельгии я был известен, а в России упал как личность. Лучше бы я остался в «Андерлехте», - так подытожил карьеру в РПЛ игрок.

Джозеф Ди Кьяра, «Крылья Советов», 2011 – 2012

Самый диковинный легионер в истории чемпионата. Ди Кьяра был хорошим и правильным парнем, но сам факт, что в России играл футболист, воспитанный в Канаде, удивляет. Тем более, «Крылья Советов» стали для него первым профессиональным клубом. 

До 15 лет Джозеф всерьез выбирал между футболом и хоккеем, параллельно занимаясь двум видами спорта. В итоге выбран был футбол, по юниорами Ди Кьяра смотрелся неплохо, но на взрослом уровне выстрелить не получилось. В Россию Джозеф попал странным способом, просто однажды Александру Тарханову позвонил агент и сказал всего три слова: «Он лучший в Канаде». 19-летнему парню дали шанс, но тот сыграл лишь 5 матчей за клуб.

После Ди Кьяра пробовал заиграть в Казахстане и Венгрии, но пришлось вернуться домой – сейчас он выступает в третьем канадском дивизионе.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев, РИА Новости/Сергей Пивоваров, globallookpress.com, ФК «Крылья Советов», ФК «Зенит», РИА Новости/Олег Жданов, EuroFootball / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, ФК «Спартак», РИА Новости/Владимир Федоренко, РИА Новости/Саид Царнаев

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