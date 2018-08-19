«Крылья Советов» – «Локомотив». Онлайн и лучшие моменты

ТрансляцияФутбол. Крылья Советов - Локомотив. Российская Премьер-лига. 4 тур
Состав «Крыльев Советов»: Евгений Конюхов, Владимир Полуяхтов, Тарас Бурлак, Никита Чичерин, Георгий Зотов, Мирал Самарджич, Евгений Башкиров, Алан Чочиев, Олег Ланин, Павел Яковлев, Александр Соболев.
Состав «Локомотива»: Гильерме, Соломон Кверквелия, Ведран Чорлука, Михаил Лысов, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш, Гжегош Крыховяк, Федор Смолов, Джефферсон Фарфан.
- Команды играют на стадионе «Самара Арена»
- Судья – Турбин Евгений (Дмитров). Судья на линии 1: Назаров Владислав (Невинномысск). Судья на линии 2: Богданов Александр (Верея). Резервный судья: Сухой Алексей (Люберцы)
Фото: ФК «Локомотив»