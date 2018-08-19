«Спартаку» просто повезло. Новая схема Карреры тяжело приживается

А «Краснодар» приятно удивил.

«Краснодар» — «Спартак»: голы и лучшие моменты

Команда Мурада Мусаева должна была побеждать. Если в первом тайме шла примерно равная борьба, то после перерыва «Спартак» окончательно переиграли. И не арбитр виноват в том, что Ари плохо принял мяч, когда выбегал один на один, что бразилец не смог подстроиться, пусть под непростой, но явно голевой момент после удара Вандерсона и что вместо продолжения эпизода в самом конце матча решил заработать пенальти на находящимся к нему спиной Промесе. Каждое из этих решений было как минимум неидеальным – либо по замыслу, либо по исполнению.

В остальном «Краснодар» приятно удивил. Очевидно, что команда учится играть острее, быстрее и агрессивнее, чем этого требует озвученный ранее стиль.

Краснодарцы по-прежнему много владеют мячом, но делают это более нацелено – во втором тайме каждый пятое владение завершилось ударом. У «Спартака», например, только каждое десятое

«Краснодар» почти в два раза чаще прорывался в штрафную соперника с ударами – 9 против 5

И владея мячом 57% времени, умудрился провести больше быстрых атак – 23 против 14

Передач поперек у «быков» оказалось всего на 70 больше, чем у «Спартака»

Понятно, что сама идея та же – контроль мяча. Но, похоже, к генеральной линии добавляется еще один вектор – и контроль соперника тоже. Это всегда была слабая черта «Краснодара», особенно при Шалимове. Команда с каждым годом становилась все уязвимее к неожиданным ходам оппонента. Опять же, потому что настраивалась в первую очередь на контроль мяча, а не на контроль противника. Это разные вещи.

Второе очень качественно исполнял ЦСКА в прошлом сезоне. Именно за счет высокого прессинга и перекрытия любимых зон соперника армейцы с очень ограниченными ресурсами достойно держались даже в Лиге чемпионов. Теперь и «Краснодар» движется в этом направлении. Это должно дать результат – и в таблице, и в плане развития клуба.

А вот «Спартак» провел, наверное, худшую игру сезона. Об этом игроки сигнализировали не только словами после матча, но и выражениями лиц во время встречи. Вряд ли уходя после замены сразу в раздевалку, Фернандо думал: «Как же чертовски здорово мы играем!» У «Спартака» получалось очень мало. Особенно когда надо было действовать позиционно – только 3,2% таких атак завершились ударами. Это катастрофа. У «Краснодара» этот же показатель равняется 13%.

Ни Глушаков, который в итоге выиграл всего 2 единоборства из 15, ни Фернандо, отдавший лишь 7 передач в финальную треть поля, не знали, как начинать атаки. В теории – да, но на практике все заканчивалось переводами с фланга на фланг. А лучшие моменты были созданы за счет ошибок игроков «Краснодара» или стандартов (в этой части мощнейший прогресс).

Эти трудности объяснимы: в новом сезоне «Спартак» сменил базовую расстановку с 4-2-3-1 на 4-3-3. Сам Каррера вчера объяснил это так:

— Мы перешли на такую схему, потому что в прошлом сезоне пропускали через центр поля очень много контратак. Мы работаем, есть моменты, которые нужно как следует выучить. Это не так легко. Но мы стараемся.

Прогресс действительно есть, особенно в части обороны. 0 пропущенных голов за четыре стартовых турах – сильный показатель. «Спартак» стал реже проваливаться, ошибки остались, да, но качественнее заработала подстраховка. Раньше, если выдергивался кто-то из опорников, в центре оставался всего один полузащитник, теперь – два.

Но «Спартак» явно ослаб при владении мячом:

Это и 3,2% позиционных атак, завершенных ударами

И всего 9 входов в штрафную «Краснодара» за матч. Дико мало

И выпадающие из игры Фернандо с Глушаковым. Теперь мяч доставляет вперед в основном через Мельгарехо (заменившего Комбарова) и Ещенко – сейчас они самые пасующие игроки команды

И, конечно, потеря атакующей химии впереди. Раньше у «Спартака» иногда даже интуитивно создавались комбинационные треугольники. Сейчас же все время не покидает ощущение, что в атаке просто не хватает еще одного человека

С чем связаны эти сложности – с привыканием и плавной адаптацией к новой схеме или же просто с ее нерентабельностью, - понять можно только на дистанции. Пока закрепим: с двумя неплохо организованными и готовыми командами («Краснодаром» и ПАОК) у «Спартака» были серьезные проблемы.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 04

«Краснодар» (Краснодар) – «Спартак» (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Зе Луиш, 88 (ВИДЕО).

Удаление: Ари («Краснодар»), 90.

Фото: ФК «Спартак», РИА Новости/Виталий Тимкив