Владислав Радимов: «Вижу, чувствую и понимаю, что хочет сделать Семак в «Зените»

Экс-капитан сине-бело-голубых о победе 8:1 над минским "Динамо", Дзюбе и главном тренере команды.

«Такой Заболотный нам нужен»

– Сразу после поражения 0:4 в Минске вы разместили в соцестях пост, где сказали, что готовы быть осмеянным и побитым камнями, но «Зенит» выйдет в следующий раунд. Верили в команду, хотели поддержать Семака, основывались на расчете?

– Как только закончился первый матч с «Динамо», мне стало ясно – сейчас разразится скандал в прессе, и многие начнут уничтожать «Зенит». Но он мне слишком дорог. А главным тренером в нем работает мой близкий товарищ. Конечно, его надо было поддержать. Тот матч команда проиграла сама, причем по всем статьям. В первую очередь потому, что была не готова психологически. Это по глазам было видно. Хотели шапками закидать – так это называется? Во всяком случае так это выглядело. Потом один гол получили, второй. Попытались собраться, но это оказалось невозможно. В итоге – 0:4. И тем не менее по игре-то было видно, что мастерство зенитовцев выше, чем у динамовцев Минска. На этом мое высказывание и основывалось – класс «Зенита» явно позволял отыграться. Тем более дома.

– О главном тренере «Динамо» Сергее Гуренко и вы, и белорусские коллеги отзываются как об очень грамотном специалисте. Значит, именно разница в классе сыграла решающую роль на «Петровском»?

– Да. Плюс тот факт, что во втором тайме Сергей Семак выпустил Заболотного, перестроил игру, после чего «Зенит» стал действовать более вертикально. А Заболотный, на мой взгляд, и вовсе провел лучшую игру за сине-бело-голубых. Гол года, забитый Хабаровску, который можно, как все знают, взять в кавычки, я в расчет не беру. По крайней мере придерживаюсь мнения, что были и более красивые мячи (улыбается). Однако вот такой Заболотный, как на «Петровском», нам нужен!

– Поясните какой?

– Который привносит разнообразие в атакующие действия «Зенита». И додавливает соперника.

– Семак в свою очередь сказал, что Заболотного вполне можно использовать не только на позиции центрфорварда. Выходит, нынешний и предыдущий тренеры «Зенита» смотрят на игроков по-разному?

– Если вспомнить других футболистов – Дзюбу, Шатова, Нобоа, которые не использовались Манчини или были в аренде, – то вы и сами ответили на свой вопрос.

«Ребята, давайте больше не доводить до 0:4»

– Составом и заменами по ходу матча в Петербурге Семак в очередной раз показал, что доверяет всем?

– И это правильно. Но в то же время те футболисты, что вышли в Минске и оказались психологически не готовы, – им теперь надо доказывать тренеру свою состоятельность. И в первую очередь на тренировках. К тому же тем, кто чаще выходит в старте, место на поле тоже уступать не хочется. Но самое главное, чего, на мой взгляд, добился Семак: и те, и другие чувствуют нужность команде. И ту же самую конкуренцию. Скажем, условный Краневиттер меньше чем полгода назад выходил в основе сборной Аргентины в товарищеском матче с Россией. В стартовом составе! Рядом с Агуэрой, Месси, Ди Марией, Маскерано и т. д. А теперь он оказывается на скамейке запасных в «Зените». То есть сейчас тому же Краневиттеру, чтобы вернутся в сборную, надо сначала вернуться в основу «Зенита». И если у тебя появится шанс – его надо выйти и оправдать. С другой стороны, даже Дзюбе, мне кажется, нельзя жить спокойно. Выйдет Кокорин – и пожалуйста. Хотя, положа руку на сердце и глядя на то, в какой форме находится Дзюба, он в настоящее время незаменим.

– Дзюба в соцсетях поблагодарил всех, кто верил в «Зенит», и слегка подколол тех, кто не верит.

– Не совсем с Артемом согласен. Ребята, конечно, в вас верят. Но взять того же меня, которому сейчас пишут: «Радимов, молодец, ты верил после 0:4». Да, так оно и было. Но в том числе потому, что 0:4 мы минскому «Динамо» проиграли, а не условному «Лейпцигу». А если попадем так же где-нибудь в Германии? Или в Лиге чемпионов? Тогда и я не поверю, что мы отыграемся на «Петровском», Крестовском, в «Лужниках» – где угодно. В этом только сумасшедшие могут быть убеждены. Поэтому хочу сказать Дзюбе и всем нашим игрокам: ребята, давайте лучше не доводить до 0:4, чтобы потом не говорить – в нас не верят. Хотя то, что мы всегда, в любом случае переживаем, это и так понятно.

– У «Зенита» есть состав на два-три турнира?

– Вполне! Сейчас еще Маммана с Кокориным поправятся. Так что два состава точно есть. И Семак может использовать абсолютно всех. Но будем объективными: Лига Европы – это не Лига чемпионов. Помните, как Роберто Манчини говорил в прошлом сезоне, что мы прошли серьезную группу. При всем уважении «Русенборг» и «Вардар» – не «Бенфика» с «Ливерпулем». В общем, «Зенит» конкурентоспособен и в чемпионате, и в Лиге Европы.

«Гуренко, видимо, не знал о примете с Радимовым»

– С какими эмоциями вы смотрели ответный матч с «Динамо»?

– Я уже давно футбол смотрю спокойно. Прыгать и скакать – это не для меня. Но есть совершенно другая история. С утра в день матча я заехал к Гуренко. Однако, как говорит Константин Зырянов, если Радимов пообщался с кем-то из команды-соперницы «Зенита», она на игру может уже не выходить. Такое бывало неоднократно. Кстати, по пятницам мы с Толей Тимощуком, Сашей Низеликом, Сергеем Семаком обычно в футбол играем. Позвал их и на этот раз. Но в итоге творцов 8:1 не дождался (смеется).

– Гуренко о примете, видимо, не предупредили?

– Наверное, да. Но если серьезно, мы ведь с ним в одной команде в Испании играли. А когда за границей с тобой рядом русскоязычный партнер – это дружба на всю жизнь. Сейчас у Гуренко сын в запасе «Динамо» сидел. А мы с ним, когда он был совсем маленьким мальчишкой, мяч на лужайке в Испании гоняли. Так что теперь, можно сказать, что дал ему дорогу в большой футбол (смеется).

– С точки зрения формирования характера для команды Семака 8:1 после 0:4 – лучше не придумаешь?

– Они как сначала «вляпались в историю», так потом в историю благополучно вошли. Ведь так? С другой стороны, это, конечно, отличная проверка коллектива. И здорово, что именно так все произошло. Эмоционально это огромный всплеск. Однако, если честно, поначалу в прошлом году мне «Зенит» тоже нравился. А сейчас нравится еще и потому, что я вижу, чего добивается Семак. Знаю, с какими тренерами он работал и у кого что взял. Вижу, чувствую и понимаю, что он хочет сделать в «Зените». И мне нравится, как будет играть команда. Очень хорошие проблески этого уже видны. Именно в атакующих действиях. Поэтому уверяю болельщиков – дальше будет только лучше. Кстати, открою секрет: немалую роль в судьбе Семака сыграл Спаллетти. Мы все работали с Лучано, и это лучший тренер в новейшей истории «Зенита». Как с человеческой, так и с профессиональной стороны. Это вам скажет любой. Так вот, Семак от него многое взял, и это замечательно. Но и от других тоже. Потому уверяю вас: через несколько туров «Зенит» будет играть еще сильнее. Это уже не команда Манчини. Это команда Семака. Он начал с психологии, и у него получилось. Конечно, есть опаска, что в прошлом году тоже хорошо стартовали, а чем закончили, все помнят. Но я надеюсь, все будет хорошо.

Фото: ФК «Зенит»