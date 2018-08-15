После удаления «Спартак» заиграл лучше. И для Карреры это плохой знак

Команда показала характер, но с игрой серьезные проблемы.

«Спартак» проиграл не из-за судейства. Это так же очевидно, как и движение локтем в исполнении Адриано на 33-й минуте. Попал акцентированно бразилец или не попал – это уже второй вопрос, который больше интересен судьям в боксе, например. В футболе достаточно замысла.

Думается, бразилец и сам понимает, что ошибся. По крайней мере перед командой он извинился. Только кому это сейчас интересно. «Спартак» проиграл четвертое подряд двухраундовое противостояние в еврокубках, причем почти каждый раз в качестве явного фаворита – «Санкт-Галлену» в 2013-м, АЕК – в 2016-м, «Атлетику» и ПАОК – в 2018-м. А важнее то, что клуб лишился очень-очень больших денег – в виде бонуса за попадание в групповой этап ЛЧ.

Болельщики поражение восприняли стоически. Той истерики, что случилась после АЕК, когда на поле полетели клубные шарфы, не было. Команда в полном составе подошла к трибунам, кто-то отдал свои футболки, кто-то просто поаплодировал – и все. Разошлись, будто проиграна не решающая игра, а очередная предрешающая – «Уралу» или «Динамо».

Еще одна, как кажется, важная послематчевая деталь: первая акцентированная кричалка, которая прозвучала перед игрой, была посвящена Массимо Каррере. После игры в адрес итальянца болельщики ничего не скандировали, как это было, например, после 0:1 от «Динамо» в 30-м туре. Тогда фанаты поддержали тренера, теперь – нет.

Он и сам вряд ли чувствовал себя достаточно комфортно в тренерской зоне. В самой концовке помощник итальянца Рианчо, который пришел только этим летом, так активно гнал команду вперед, что порой именно он казался главным тренером.

Строить на этом какие-то теории не хочется. Просто факт.

Еще более очевидный момент: ПАОК был банально организованнее. При равных составах из комбинаций у «Спартака» выделялись только три момента:

Прорыв Зобнина или Ташаева. Работало, но редко

Заброс Комбарова на Промеса. Вообще не оправдало себя

И дальние удары. Тоже все мимо

Такого арсенала оказалось мало даже для ПАОК.

Конечно, владелец греческого клуб Иван Саввиди не прав, когда говорит об унижении «Спартака». На удаление российская команда отреагировала максимально правильно. И характерно. Поэтому никакого унижения не было.

Именно после удаления «Спартак», оказавшись припертым к стенке, создал свои лучшие моменты. Именно вдесятером, и уже теряя силы, красно-белые организовали даже небольшую осаду.

Но до того как команда вошла в режим подвига, она мало понимала, что делать. Те же бессмысленные переводы с фланга на фланг и несогласованные действия от Фернандо и защитников. Лучшая иллюстрация: заброс Глушакова в свободную зону после перехвата. Никто даже не дернулся, а капитан простоял с разведенными руками еще секунд пять.

И вот эта главная претензия к Каррере в начале сезона: команда не знает, что делать с мячом.

После игры итальянец был привычно тактичен и максимально грамотен в выборе слов. Что сказать, Европа.

- Хочу сказать, что горжусь своей командой. Тем, что она показала на поле. В этих двух матчах у нас было двадцать минут блэк-аута [провала], которые привели к поражению. Мне нечего предъявить команде, 70 минут мы играли в меньшинстве, сделали все ради победы. Ни на что не могу жаловаться.

- Есть ли вам что предъявить Луису Адриано?

- Нет, по ходу игры я не разглядел этого момента. Не знаю, что там было. Адриано всегда отдавался команде на сто процентов. Не могу ругать его.

Все отдавались, все молодцы, но проиграна третья решающая игра за полгода. Причем и симптоматика та же - трудности с реализацией и созиданием, слабая концентрация команды и перманентные проблемы с обрезами и глупыми ошибками в обороне. А лучший отрезок «Спартак» выдал в меньшинстве. Плохой знак для Карреры.

Лига чемпионов. Квалификация. 3-й квалификационный раунд

«Спартак» (Москва) — ПАОК (Салоники) — 0:0

Удаление: Адриано, 33.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru