«Краснодар» спасся в Уфе на 86-й минуте: гол и лучшие моменты

- «Краснодар» победил «Уфу» в гостевом матче 3-го тура премьер-лиги – 1:0.
- Единственный мяч на 86-й минуте забил Вандерсон.
- В добавленное время защитник гостей Кристиан Рамирес получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.
- Для «Уфы» это первое поражение в сезоне. У нее остается 4 очка, у «Краснодара» стало 6.
- Текстовая трансляция и статистика
Реальные моменты у «Краснодара» появились не сразу.Открыть видео
Иногда даже приходилось защищаться, и не всегда чисто. Это первая из двух желтых карточек Рамиреса.Открыть видео
А вот и вратарю гостей Крицюку приходится поработать.Открыть видео
Классон бьет – вроде бы опасно, но мимо.Открыть видео
Ари тоже не попадает.Открыть видео
0:1. Вандерсон забивает на 86-й минуте, и это красиво.Открыть видео
Вторая желтая Рамиресу – за затяжку времени.Открыть видео
Гол и лучшие моменты – в одном видео.Открыть видео
Какой момент у Ерохина!Открыть видео
Фото: ФК «Уфа»