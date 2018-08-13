РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
22:20 Черчесов. Live. [12+]
22:20
Черчесов. Live. [12+]
22:50
Новости.
23:00
Все на Матч!.
23:35
Тренер. [16+]
00:45
Захват. [16+]
02:30
Новицки: Идеальный бросок. [16+]
04:30
Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная дружба. [16+]
05:30
Жестокий спорт. [16+]
06:00
Культ тура. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Российская Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург) [0+]
11:00
Тотальный футбол. [12+]
12:00
Место силы. [12+]
12:30
Новости.
12:35
Все на Матч!.
13:05
Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США. Ф. Емельяненко - Ф. Мир [16+]
14:15
Утомлённые славой. [12+]
14:45
КХЛ. Разогрев. [12+]
15:05
Новости.
15:10
Все на Матч!.
15:40
Смешанные единоборства. UFC. Реванш. Трансляция из США. Р. Уиттакер - Й. Ромеро [16+]
17:40
Новости.
17:50
Все на Матч!.
18:20
Спортивный детектив. [16+]
19:20
Новости.
19:25
Все на футбол!.
20:25
Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. "Спартак" (Россия) - ПАОК (Греция)
22:25
"UFC Top-10". Противостояния. [16+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Российская Премьер-Лига

«Краснодар» спасся в Уфе на 86-й минуте: гол и лучшие моменты

19:56
«Краснодар» спасся в Уфе на 86-й минуте: гол и лучшие моменты
Самое главное, что нужно знать о второй победе кубанского клуба.
  • «Краснодар» победил «Уфу» в гостевом матче 3-го тура премьер-лиги – 1:0.
  • Единственный мяч на 86-й минуте забил Вандерсон.
  • В добавленное время защитник гостей Кристиан Рамирес получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.
  • Для «Уфы» это первое поражение в сезоне. У нее остается 4 очка, у «Краснодара» стало 6.
  • Текстовая трансляция и статистика

Реальные моменты у «Краснодара» появились не сразу.

Открыть видео

Иногда даже приходилось защищаться, и не всегда чисто. Это первая из двух желтых карточек Рамиреса.

Открыть видео

А вот и вратарю гостей Крицюку приходится поработать.

Открыть видео

Классон бьет – вроде бы опасно, но мимо.

Открыть видео

Ари тоже не попадает.

Открыть видео

0:1. Вандерсон забивает на 86-й минуте, и это красиво.

Открыть видео

Вторая желтая Рамиресу – за затяжку времени.

Открыть видео

Гол и лучшие моменты – в одном видео.

Открыть видео

Какой момент у Ерохина!

Открыть видео

Фото: ФК «Уфа»

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+