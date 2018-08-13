«Краснодар» спасся в Уфе на 86-й минуте: гол и лучшие моменты

Самое главное, что нужно знать о второй победе кубанского клуба.

«Краснодар» победил «Уфу» в гостевом матче 3-го тура премьер-лиги – 1:0.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Вандерсон.

В добавленное время защитник гостей Кристиан Рамирес получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.

Для «Уфы» это первое поражение в сезоне. У нее остается 4 очка, у «Краснодара» стало 6.

Текстовая трансляция и статистика

Реальные моменты у «Краснодара» появились не сразу.

Иногда даже приходилось защищаться, и не всегда чисто. Это первая из двух желтых карточек Рамиреса.

А вот и вратарю гостей Крицюку приходится поработать.

Классон бьет – вроде бы опасно, но мимо.

Ари тоже не попадает.

0:1. Вандерсон забивает на 86-й минуте, и это красиво.

Вторая желтая Рамиресу – за затяжку времени.

Гол и лучшие моменты – в одном видео.

Какой момент у Ерохина!

Фото: ФК «Уфа»