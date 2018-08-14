Рыжие, канкан и «Спартак»...

«Матч ТВ» начинает серию статистических экскурсов, посвященных стартовавшему первенству РПЛ.
Футбольных статистиков в старом понимании почти не осталось. Не встретишь сейчас милых чокнутых людей, которые в дождь и зной спешили на трибуны, чтобы записывать в потертую тетрадку всякую пургу. ТТД матча теперь отданы на откуп панорамным камерам и микрочипам в бутсах футболистов. А было время…
Патриарх отечественной статистики Константин Есенин (сын поэта) на вопрос, кто победит в сегодняшнем матче, уверенно отвечал: «Спартак».
– Почему, Константин Сергеевич?
– Команда, начинающая финал Кубка в солнечную погоду у западных трибун стадиона «Динамо», непременно выигрывает.
Такая вот железная логика.
Встречались у статистиков и другие аргументы: «Победит тот, у кого больше рыжих в команде». Примета древняя, появлением обязана британским текстильщикам и шпионам, которые завезли в Россию любимую игру. На заре футбола шотландцы были сильнее англичан в связи с другой трактовкой офсайда: им разрешалось пасовать вперед и, соответственно, комбинировать, англичанам – нет. А шотландцы вроде как порыжее.
…И публика прежняя выглядела подстать – собирала цифры не с монитора компьютера. Того же Есенина однажды возмутило письмо доморощенного статистика, который указывал ему на ошибки. «Что там у вас за старикашка, интересующийся футболом?» – позвонил он по указанному в письме номеру. «Шостакович», – ответили ему.
Гениальный композитор, к слову, баловался не только статистикой. Он закончил школу футбольных судей, первый его балет «Золотой век» был поставлен по «футбольному» либретто и изначально назывался «Динамиада». А еще Шостакович написал пролог к культовому советскому фильму «Юность Максима», удостоенному Сталинской премии. Залихватский канкан Шостакович снабдил веселым текстом: «Я футболистка, в футбол играю, свои ворота я защищаю, напрасно я ножки сжала, мяч проскочил… я проиграла». Вождь народов отдельно отметил «хорошую, культурную музыку в прологе».
Вот такие были статистики. Хочется соответствовать…
Портал Матч начинает серию статистических обзоров, посвященных футбольному чемпионату России. Надеюсь, она придется по душе не только знатокам и педантам.
Клубы за все сезоны (1992-...)
|№
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Спартак (Москва)
|806
|446
|194
|166
|1477 – 848
|1469
|2
|ЦСКА (Москва)
|806
|423
|189
|194
|1298 – 756
|1425
|3
|Локомотив (Москва)
|806
|393
|226
|187
|1172 – 740
|1363
|4
|Зенит (Санкт-Петербург)
|715
|351
|203
|161
|1135 – 701
|1246
|5
|Динамо (Москва)
|775
|317
|225
|233
|1084 – 897
|1133
|. . .
|47
|Енисей (Красноярск)
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
* В сезонах с 1992 по 1994 включительно командам за победу начислялось по 2 очка. Далее – по 3.
В стартовавшем турнире ожидать перестановок среди лидеров не приходится. «Спартак» не отстанет от ЦСКА на 45 очков. Зато дебютанту красноярскому «Енисею» по силам начать восхождение к вершинам. В последние три сезона выходцы из низшего дивизиона набирали в среднем по 27 очков.
Фото: Дмитрий Шостакович РИА Новости/Михаил Озерский