Рыжие, канкан и «Спартак»...

«Матч ТВ» начинает серию статистических экскурсов, посвященных стартовавшему первенству РПЛ.

Футбольных статистиков в старом понимании почти не осталось. Не встретишь сейчас милых чокнутых людей, которые в дождь и зной спешили на трибуны, чтобы записывать в потертую тетрадку всякую пургу. ТТД матча теперь отданы на откуп панорамным камерам и микрочипам в бутсах футболистов. А было время…

Патриарх отечественной статистики Константин Есенин (сын поэта) на вопрос, кто победит в сегодняшнем матче, уверенно отвечал: «Спартак».

– Почему, Константин Сергеевич?

– Команда, начинающая финал Кубка в солнечную погоду у западных трибун стадиона «Динамо», непременно выигрывает.

Такая вот железная логика.

Встречались у статистиков и другие аргументы: «Победит тот, у кого больше рыжих в команде». Примета древняя, появлением обязана британским текстильщикам и шпионам, которые завезли в Россию любимую игру. На заре футбола шотландцы были сильнее англичан в связи с другой трактовкой офсайда: им разрешалось пасовать вперед и, соответственно, комбинировать, англичанам – нет. А шотландцы вроде как порыжее.

…И публика прежняя выглядела подстать – собирала цифры не с монитора компьютера. Того же Есенина однажды возмутило письмо доморощенного статистика, который указывал ему на ошибки. «Что там у вас за старикашка, интересующийся футболом?» – позвонил он по указанному в письме номеру. «Шостакович», – ответили ему.

Гениальный композитор, к слову, баловался не только статистикой. Он закончил школу футбольных судей, первый его балет «Золотой век» был поставлен по «футбольному» либретто и изначально назывался «Динамиада». А еще Шостакович написал пролог к культовому советскому фильму «Юность Максима», удостоенному Сталинской премии. Залихватский канкан Шостакович снабдил веселым текстом: «Я футболистка, в футбол играю, свои ворота я защищаю, напрасно я ножки сжала, мяч проскочил… я проиграла». Вождь народов отдельно отметил «хорошую, культурную музыку в прологе».

Вот такие были статистики. Хочется соответствовать…

Портал Матч начинает серию статистических обзоров, посвященных футбольному чемпионату России. Надеюсь, она придется по душе не только знатокам и педантам.

№ Клуб И В Н П М О 1 Спартак (Москва) 806 446 194 166 1477 – 848 1469 2 ЦСКА (Москва) 806 423 189 194 1298 – 756 1425 3 Локомотив (Москва) 806 393 226 187 1172 – 740 1363 4 Зенит (Санкт-Петербург) 715 351 203 161 1135 – 701 1246 5 Динамо (Москва) 775 317 225 233 1084 – 897 1133 . . . 47 Енисей (Красноярск) 3 0 1 2 1 - 4 1

* В сезонах с 1992 по 1994 включительно командам за победу начислялось по 2 очка. Далее – по 3.

В стартовавшем турнире ожидать перестановок среди лидеров не приходится. «Спартак» не отстанет от ЦСКА на 45 очков. Зато дебютанту красноярскому «Енисею» по силам начать восхождение к вершинам. В последние три сезона выходцы из низшего дивизиона набирали в среднем по 27 очков.

Фото: Дмитрий Шостакович РИА Новости/Михаил Озерский