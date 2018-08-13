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ЦСКА и «Спартак»: чья молодежь круче?

15:01
ЦСКА и «Спартак»: чья молодежь круче?

Два московских клуба, два призера прошлого сезона задают всей лиге ориентир в очень рискованном предприятии: игровое время регулярно получает молодежь. ЦСКА и «Спартак» ведут себя на этом поприще по-разному как в силу различия в финансовом и кадровом положении, так и по причине того, что молодой молодому рознь: одни до этого бегали только за фарм-клубы, другие уже поиграли за границей или вообще оттуда приехали.

На первый взгляд, сравнивать тут нечего: армейцы задействовали в трех матчах премьер-лиги и встрече за Суперкубок уже девятерых игроков возрастом до 23 лет включительно. Хетаг Хосонов из их числа даже отметился голом, который принес ЦСКА первый трофей новой эпохи. У «Спартака» в этой возрастной категории на поле выходили только трое, а больше одного раза играл лишь Александр Максименко, и вся статистика этих зеленых из числа красно-белых пока существует исключительно в виде погрешности.

Для одних ставка на молодежь – единственно доступная нынче форма существования. Для других, скорее - прихоть. Но поскольку мы всегда приветствуем появление свежих лиц и новых имен, поскольку это происходит сейчас в двух отечественных топ-клубах, попробуем взглянуть на феномен без попытки вынести приговор одной из сторон и выбранной ей модели поведения. Да это пока и невозможно: в конце концов, даже в их прямом столкновении в дерби, которое намечено на конец сентября, вряд ли получится выделить чисто молодежную перестрелку. Спартаковские на такую игру могут и не явиться.

Почему? Пока это следует из той стратегии, которую выбрал Массимо Каррера. 20-летние Ломовицкий и Рассказов выходили на поле в матчах первого и третьего тура соответственно, когда в соперниках «Спартака» были «Оренбург» и «Анжи». Оба клуба с чисто спортивной точки зрения пришли из ФНЛ, пусть махачкалинцы туда и недовылетели. А вот в матче второго тура против «Локомотива», когда ставки по-настоящему высоки и не до риска, никого из молодых на поле не оказалось. Да, тут не без исключений: в воротах играет 20-летний Максименко. А его ровесник Ломовицкий вместе с ним провел полный матч Лиги чемпионов - в перегретой атмосфере стадиона «Тумба». Кстати, и у ЦСКА два соперника в чемпионате из трех – «Крылья Советов» и «Енисей» - новички лиги.

Вот и две причины, по которым к спартаковскому типу использования молодежи в этом сезоне стоит относиться вполне серьезно, сопоставляя его с радикальным омоложением ЦСКА. Первая причина – это непринужденность Карреры, выпускающего молодежь на поле. Ведь мог бы и обойтись без этого, в «Спартаке» есть недешевые легионеры на лавке. Конечно, он может внимать просьбам президента клуба, как в случае с Романом Еременко. Но вряд ли вел бы себя столь отзывчиво, если бы в недрах клуба игроки не созрели для подобных опытов. А вторая причина имеет имя и фамилию. Александр Максименко заиграл позднее, чем в свое время вундеркинд Акинфеев, зато пока провел на поле все минуты и отбил все мячи, летевшие в его ворота в матчах премьер-лиги. А пропустил только в Лиге чемпионов, чем тоже позволяет сравнить себя с эталонным русским молодым вратарем.

Одно дело – доверять молодым, когда нет других вариантов, другое – выбирать для этого время и место. И как упрекать тренера в осторожности, когда у него в воротах постоянно играет 20-летний юноша?

Но все это никак не умаляет происходящего в ЦСКА. Там настоящая школьная революция, которая, если выдержать эту линию без боязни смотреть в турнирную таблицу, может дать армейцам совершенно новую команду на годы вперед.

Молодежная группа ЦСКА слишком велика, чтобы быть однородной по качеству и степени тренерского доверия. Там встречаются очень контрастные типы игроков. Например, 21-летний нападающий Жамалетдинов в играх с «Крыльями» и «Ростовом» не смог выиграть ни одного единоборства. А его цифры в матче с «Енисеем» (13%) – это просто лучше, чем ничего. И есть 22-летние защитники Чернов и Бекао, у которых средняя точность передач – 86% и 83% соответственно (для сравнения: средняя точность паса всех игроков ЦСКА – 81%), а также всего 10 потерь мяча на двоих в трех матчах. В матче против самарцев бразильский защитник ЦСКА один из всей команды не потерял мяч ни разу.

Чернов, Бекао, Бистрович, Чалов, Бийол – уже игроки основного состава без всяких скидок на возраст, со взрослыми суммами игровых минут. Но пока со всей свойственной молодежи нестабильностью, особенно у игроков полузащиты и атаки. Так, игра Чалова на стартовом отрезке идет, скорее, на спад: у него в каждом матче падает процент выигранных единоборств (32%, 26%, 15%) и так же стабильно растет число потерь мяча (14, 16, 18). По общей сумме потерь Чалов – «лидер» премьер-лиги. Но он нападающий, потери – побочный продукт его работы на поле.

Тенденция падающего процента выигранных единоборств куда вреднее для полузащитника Бистровича (76%, 40%, 38%), в то время как у 19-летнего Бийола рядом с ним показатель борьбы за мяч стабильно хорош (64%, 52%, 63%) – выше среднего по ЦСКА показателя в 52%. Хотя оба молодых балканских легионера с каждым матчем теряют все больше мячей (6, 6 и 10 Бистрович, 8, 8 и 9 Бийол).

И пока никто из них не сотворил гол. Кроме Хосонова, который в чемпионате вышел только однажды. Гол или голевой пас обязательно сделают картинку ярче, подвинут в тень хромающие цифры потерь, ломающуюся, как голос, линию точности передач и способности бороться за мяч на равных с мужиками. Чтобы увидеть гол в исполнении молодежи, требуется только время и терпение. И это тот случай, когда болельщики терпеть готовы: к своей молодежи они всегда снисходительны, вне зависимости от результатов.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Александр Ступников, РИА Новости/Владимир Федоренко

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