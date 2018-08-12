«Галимов должен был наказать Фернандеса за симуляцию». Егоров – о спорных моментах тура

Коротко о главном:
- Набабкина удалили справедливо.
- Марио Фернандесу нужно было показывать желтую за симуляцию.
- Белоруков заслуживал красную.
- «Анжи» мог закончить матч ввосьмером.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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