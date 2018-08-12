Кристиан Нобоа: «Хочу показать, зачем я «Зениту». И забить в Казани»

Этот 33-летний полузащитник много лет отыграл в «Рубине». В понедельник эквадорец наверняка вновь выйдет на поле в столице Татарстана, но в футболке «Зенита». Накануне он дал эксклюзивное интервью «Матч ТВ», в котором сравнил Курбана Бердыева и Сергея Семака, рассказал, что сделал в Казани первым делом и за кого болеют его дети.

«Смотреть на 4:0 со скамейки было очень тяжело»

Однако наш разговор мы начали с недавних событий в Минске, где «Зенит» в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы уступил «Динамо» - 0:4.

– Что, на ваш взгляд, произошло с «Зенитом» в Минске?

– Трудно было ребятам, которые в этом сезоне еще не играли. Это чувствовалось. В итоге в первые 15 минут мало что получалось, да еще и сами пропустили. Потом занервничали. В конце концов впервые так в еврокубках проиграли.

– Вы верите, что в Петербурге можно отыграться после 0:4?

– Иначе даже не стоит на поле выходить. Во всяком случае я уверен: «Зенит» сделает все, чтобы выиграть со счетом 4:0, 5:0 и выйти в следующий раунд. Футболисты и качество игры у нас для этого есть. Надеюсь, 90 минут хватит.

– Со скамейки тяжело было смотреть, как команда проигрывает 0:4?

– При 0:3 после перерыва, потом при 0:4, конечно, очень хотелось выскочить на поле и помочь. Но в то же время понимал – все решает тренер.

«Слова Семака оказались для меня очень важными»

– В чемпионате «Зенит» начал иначе. Как оцените старт на внутренней арене?

– Как очень хороший. Два матча – две победы, не пропускаем. Думаю, с каждой игрой будем чувствовать друг друга на поле все лучше и лучше. Знаете, я такой человек: если мы выигрываем 2:0, то мне хочется чтобы было 3:0, 4:0 и так далее. И вообще хочу показать – зачем я здесь, в «Зените». Тем более если вспомнить, что в прошлом году не играл, а теперь есть такая возможность.

– Как вам Сергей Семак в роли главного тренера?

– Как футболиста и человека знаю его очень давно. Лучше не бывает. Сейчас впервые столкнулся с Семаком-тренером. И своего мнения о нем не изменил. Уже в новом качестве он показал, что у него есть свои задумки, тактические идеи. В общем, мне и сейчас с ним комфортно.

– На тренировках и во время матчей вам приходится забывать о хороших отношениях с Семаком вне поля?

– В жизни мы как были друзьями, так ими и остаемся. С удовольствием общаемся, вспоминаем времена, когда вместе играли за «Рубин». Но как только начинается занятие, то все: Семак – тренер, я – футболист.

– Как Сергей Семак формулирует вашу задачу на поле?

– При первой же встрече мы стали обговаривать этот момент. Тренер сказал: «Твоя задача делать то же, что в свое время в «Рубине». И если станешь на сто процентов выкладываться на тренировках, все будет хорошо». Для меня было очень важно услышать эти слова. Потому что с другим тренером было по-другому. Теперь вдвойне стараюсь на каждой тренировке. Есть большое желание показать – я готов.

– Как вам в центре поля играется с Леандро Паредесом?

– Если честно, не понимаю, почему в прошлом году мы не играли с ним вместе. Это один из главных вопросов для меня. Сейчас, как мне кажется, мы показываем, что это возможно. Оба участвуем в атакующих действиях, оба отрабатываем в обороне, отборе мяча. По-моему, все у нас нормально. Во всяком случае в двух матчах чемпионата было именно так. Как пойдет в дальнейшем – посмотрим.

– У вас одинаковые функции на поле?

– Да. В случае чего мы подстраховываем друг друга.

– Вы знаете практически все языки, на которых говорят в «Зените». Это делает вашу роль в команде особенной?

– Тренеру удобно – на поле могу передавать его подсказки нашим аргентинцам. Но тот же Паредес тоже понемногу начинает понимать по-русски.

– Действительно?

– Вы же сами сказали, что я могу помогать с переводом (улыбается). Ну, а когда, человек что-то слышит несколько раз, то невольно это запоминает. Так и Лео. Бывает, кричу ему на тренировках по-русски «один» или какие-то другие футбольные слова. Сначала он не понимал. Теперь многие уже запомнил.

«Хочу в Казани забить, но праздновать не буду»

– С какими эмоциями подходите к игре с «Рубином»?

– Они одинаковые, что перед «Енисеем», что перед «Рубином» – я хочу выигрывать.

– Неужели поездка в Казань для вас не особенная?

– Ну, конечно, это так. Здесь я чувствую себя как дома, все знакомо, много друзей. Но все это – только до игры. Нам сейчас очень надо взять три очка. После того же Минска важно показать болельщикам, что у нас хорошая команда.

– Если бы в «Зените» не поменялся тренер, вы бы сейчас были в «Рубине»?

– Не знаю. Мой контракт с «Зенитом» рассчитан еще на два года. Почему не играл при Манчини – трудно понять. Мне не объясняли. Но в футболе так часто бывает: сегодня ты здесь, а завтра в другом месте.

– Хотите сказать, любому игроку важно, чтобы ему объясняли ситуацию?

– Конечно, и желательно в лицо. Тогда ты начинаешь чувствовать – это твой тренер. И если остаешься в команде, играешь за него в том числе.

– Традиционный в таких случаях, как перед этой игрой, вопрос: если забиваете в Казани – празднуете гол?

– Меня с «Рубином» связывает большая история. Я приехал в Казань в 2007 году, отыграл здесь пять лет, в прошлом сезоне вернулся… И почувствовал себя, словно в «Эмелеке» – моей первой эквадорской команде. То есть как дома. Поэтому праздновать не смогу. Но это не отбивает у меня желания забить гол, два, три, четыре…

– С Курбаном Бердыевым по-прежнему теплые отношения?

– Да. Он мне как отец. Ведь когда я только приехал в Россию и мы познакомились, мне было всего 22 года.

– Футбол, который сейчас прививает Бердыев «Рубину», отличается от того, что был при вас?

– Сейчас все по-другому. «Рубин» теперь играет по схеме 5-3-2 или 5-2-3. То есть по сравнению с командой 10-летней давности в обороне больше игроков задействовано. Но это понятно – сегодня иной футбол, нужна иная тактика. Это очень важно. С другой стороны, у Курбана Бердыева и сейчас каждый футболист знает свое место. Поэтому игра в Казани будет очень тяжелой.

– Что-то подсказать про «Рубин» «Зениту» можете?

– Думаю, и так понятно, что «Рубин» будет очень мощно прессинговать, много бегать, играть через не могу. Если «Зенит» станет контролировать мяч, они опустятся назад и постараются использовать контратаки. Это школа «Рубина». Его тактика.

– Сергею Семаку, уже как тренеру, может помочь опыт выступления игроком под руководством Бердыева?

– Почему нет? Мы ведь вместе играли тогда в бердыевском «Рубине», и он все помнит. Так что в понедельник реально будет футбольная «война» двух хороших команд.

– Тренер Семак и тренер Бердыев – какие-то параллели можно провести?

– У каждого наставника – свои слова, своя манера, свое мнение. Но Семак и Бердыев схожи тем, что для них очень важна тактика. Они умеют ее ставить. Семак хочет чтобы все разговаривали друг с другом на поле, смотрели друг на друга, каждый держал бы свою позицию. Но чтобы поставить игру, любому специалисту нужно время. Поэтому нашему тренеру сейчас непросто. Хотя, мне кажется, после первых двух матчей чемпионата взаимопонимание на поле уже стало лучше.

«Первым делом попробовал в Казани снег»

– Без Рыжикова и Карадениза – это уже другой «Рубин»?

– Может быть. Но есть Полоз, Бухаров, Азмун. Другие хорошие футболисты.

– В прошлом сезоне вы поучаствовали в проводах Карадениза, когда он заканчивал карьеру. Трогательный был момент?

– Конечно. Он же легенда для «Рубина», а Казань стала его домом. Кстати, он в ней и остался.

– И что теперь делает?

– Если честно, не знаю. Будет сейчас возможность – обязательно спрошу (смеется). Но я в курсе, что он сам, семья, дети – все хотели остаться в Казани.

– Попробовать снег чуть ли не в первый день после приезда из Эквадора – это ваше самое серьезное приключение в Казани?

– Серьезнее не случалось (смеется). Когда улетал из моего родного города в Эквадоре, там было «+33». Как сейчас в Петербурге. То есть очень жарко. Ну, а когда ты впервые прилетаешь в то место, где «-20» и для тебя все новое, конечно, хочется попробовать чего-то необычного. Снег я вообще увидел впервые в жизни. Вот и решил оценить его на вкус. Потом было очень плохо – неделю с высокой температурой пролежал.

– Вас за это наказали?

– Конечно! Тренер очень злой ходил – приехал новичок, а вместо того, чтобы заниматься, он лежит с температурой (улыбается). Но если серьезно, все понимали – это издержки адаптации.

– Ваша жена родом из Казани – так?

– Сейчас мы все вместе с детьми в Петербурге. Каникулы! Но в воскресенье они тоже полетят в Казань. И уже там будут готовиться к школе.

– За кого же дети болеют?

– За «Зенит»! Сто процентов! Кристофер так вообще в последнее время постоянно спортивный костюм нашего клуба носит.

– Ваших три любимых места в Казани?

– Улица Баумана. Один ресторанчик-чайхана рядом с тем местом, где живет семья. И еще мне очень нравится база «Рубина». Там удобно, хорошо, всегда чувствовал себя там как дома.

– А из местной кухни, что больше всего нравится?

– Плов. Очень вкусно!

– Много зенитовских футболок повезете в Казань в качестве сувениров?

– Да. Так всегда бывает, когда еду домой в Эквадор и в Казань.

– Хватит сил на игру с «Рубином», а потом – на ответный матч с минским «Динамо».

– Конечно. Тем более, что у нас 23-25 игроков. А то, что было в Минске – надо забыть. Это был не тот уровень игры ребят, которые вышли там на поле. На самом деле он, естественно, выше. Поэтому надо выигрывать в Казани, а потом делать все, чтобы отыграться в Лиге Европы. Ну, а что в итоге получится – посмотрим.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Максим Богодвид, instagram.com/cristhian_noboa

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