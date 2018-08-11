«Судья и третье удаление придумал бы, если потребовалось». Как «Спартак» обыграл «Анжи»

Репортаж «Матч ТВ» из Тушина.

«Спартак» в 2018-м – самая прогрессирующая команда. Судите сами: еще в мае Каррера говорил: «У нас интересная молодежь, но она еще не готова играть в основе. Игрока нужно смотреть в деле. Если он допустит ошибку, вы [журналисты] ведь убьете его, потому что вы же и критикуете. Поэтому я буду ставить молодых, когда они будут готовы. Нельзя их просто кидать в пекло».

Спустя три месяца в списке юных и готовых оказались: Максименко, Ломовицкий, Тимофеев (эти трое побывали в огненных Салониках) и Рассказов, вышедший с первых минут с «Анжи». Что это? Тренерская заслуга, невероятный скачок профессионализма или тот самый вектор «на молодежь»? Об этом всем нам только предстоит узнать. А пока – о Рассказове.

Он полностью освободил Ташаева от оборонительных функций, благодаря чему хозяева впервые намекнули на гол. Один момент принес три вывода:

Ташаев в полном порядке.

Рассказов не задымился в «дагестанском пекле».

Ура! Журналистам никого не надо есть.

Продолжим тему спартаковского прогресса. Он не только игровой, но еще и медицинский. Отматываем на четыре дня назад и вновь обращаемся к словам Карреры. Место действия – пресс-конференция в Греции.

Тренер говорит: «Мельгарехо, Самедов, Джикия и Петкович не прилетели с нами. Это игроки, которые должны достичь 100% кондиций. Я привез с собой тех игроков, которые могут провести на поле 90 минут».

Недели не прошло, а Джикия выходит в старте и доказывает, что готов на 100%. Как лев. Самедов, выйдя на замену, сразу отдает передачу, после которой Глушаков чуть было не возвращается в чемпионский сезон. Вот такая «божественная реабилитация». Впору ставить памятник Михаилу Варапетову.

***

Ну, а теперь о главном. Как сообщалось, Софьян Ханни был обеспокоен тем, что не проходит в состав «Спартака». В четвертом официальном матче сезона алжирец-таки получил шанс. И этот шанс блестяще загубил.

Лучшим действием Ханни можно назвать передачу на Глушакова в офсайд.

Каждые десять минут Каррера подзывал хавбека, что-то говорил ему, повторяя одинаковые движения. Ханни в ответ улыбался и кивал…

После наставлений тренера полузащитник и вовсе исчезал с поля. И в такие моменты, вы не поверите, у «Спартака» все начинало получаться.

После сказанного выше совершенно неудивительно, что красно-белые забили сразу после того, как Ханни покинул поле.

– То, что Ханни так низко опускался, – ваша установка? – спросили Карреру после матча.

– Это один из вариантов, – ответил тренер. – Мы предполагали, что «Анжи» будет играть немного иначе. По ходу встречи изменили установку, тем более на тренировках мы это отрабатывали.

– Как вам в целом игра алжирца и почему так долго его не выпускали?

– Играют те, кто может принести пользу в том или ином матче. Кто-то подходит под одного соперника, а кто-то – под другого. Да, это не совсем позиция Ханни, но я уверен, что он сможет принести на ней пользу.

***

Пользу спартаковцам принесли и два удаления «Анжи». Последние полчаса матча проходили исключительно на половине поля гостей.

– Кадиев [президент «Анжи» Осман Кадиев] сказал, что шансов зацепиться за очки не было – судья и третье удаление придумал бы, если потребовалось бы, – сообщили главному тренеру махачкалинцев Магомеду Адиеву.

– Президент клуба имеет право выражаться так, как считает нужным. Могу лишь повторить, что когда нас осталось девять, шансов спасти матч уже не было. Можно найти массу причин и бросаться любыми фразами. У нас по несколько месяцев люди не получают зарплату, но администратор не перестает носить мячи, а врачи – лечить. Это и есть характер, который в команде определенно имеется. Мы выходим и играем 90 минут, будем так делать и впредь. А матч все расставил по своим местам.

– Уверены, что команда доиграет сезон или хотя бы ближайшие пять матчей?

– Я слишком многое видел за свою жизнь, чтобы заглядывать так далеко в будущее. Если есть тренировка или игра, мы на них выходим. Я ни в чем не уверен – только в сегодняшнем дне.

Пресс-конференцию Адиева дважды прерывали аплодисменты журналистов. Тренер говорил очень искренне об очень сложной ситуации в клубе.

Завтрашний день для «Спартака» начнется с мыслями о Лиге чемпионов.

– Мы думали об «Анжи», а теперь думаем исключительно про ПАОК, – признался в микст-зоне Денис Глушаков. – Нам надо побеждать. Впереди очень важный матч, мы хотим играть в Лиге чемпионов, в прошлом году мы играли в этом турнире и почувствовали, что это такое.

За пять минут до этого по подтрибунке пробежал разгневанный Вадим Евсеев.

– Можно короткий комментарий по игре? – попросили журналисты.

– Что вам даст комментарий? Через три дня все сами узнаете, – парировал Евсеев и удалился.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 03

«Спартак» (Москва) – «Анжи» (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: Зе Луиш, 70 (ВИДЕО).

Удаления: Понсе, 49. Белоруков, 68 (оба - «Анжи»).

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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