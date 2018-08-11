«Судья и третье удаление придумал бы, если потребовалось». Как «Спартак» обыграл «Анжи»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
00:00 Все на Матч!.
00:00
Все на Матч!.
00:30
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Команды. Мужчины. Финал. Трансляция из Великобритании. [0+]
02:30
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании. [0+]
04:30
Хулиган. [16+]
06:00
Культ тура. [16+]
06:30
Все на Матч! События недели. [12+]
07:00
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Испании. "Атлетико" (Испания) - "Интер" (Италия) [0+]
09:00
Новости.
09:05
Футбол. Товарищеский матч. Трансляция из Германии. "Шальке" (Германия) - "Фиорентина" (Италия) [0+]
11:05
Новости.
11:15
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Moscow Raceway". Туринг. Прямая трансляция.
12:30
Новости.
12:35
Английская Премьер-лига: Новый сезон. [12+]
13:05
Большая вода. [12+]
14:05
Все на Матч!.
14:25
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
15:25
Новости.
15:35
Все на Матч!.
16:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Арсенал" (Тула) - "Ахмат" (Грозный)
18:25
Футбол. Товарищеский матч. Прямая трансляция из Германии. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Лацио" (Италия)
20:25
"После футбола" с Георгием Черданцевым.
21:25
Футбол. Суперкубок Германии. Прямая трансляция. "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Бавария"
23:25
Футбол. Суперкубок Испании. Прямая трансляция. "Барселона" - "Севилья"
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Российская Премьер-Лига

«Судья и третье удаление придумал бы, если потребовалось». Как «Спартак» обыграл «Анжи»

Алексей Ковалев
11 августа 23:46
«Судья и третье удаление придумал бы, если потребовалось». Как «Спартак» обыграл «Анжи»
Репортаж «Матч ТВ» из Тушина.

«Спартак» в 2018-м – самая прогрессирующая команда. Судите сами: еще в мае Каррера говорил: «У нас интересная молодежь, но она еще не готова играть в основе. Игрока нужно смотреть в деле. Если он допустит ошибку, вы [журналисты] ведь убьете его, потому что вы же и критикуете. Поэтому я буду ставить молодых, когда они будут готовы. Нельзя их просто кидать в пекло».

Спустя три месяца в списке юных и готовых оказались: Максименко, Ломовицкий, Тимофеев (эти трое побывали в огненных Салониках) и Рассказов, вышедший с первых минут с «Анжи». Что это? Тренерская заслуга, невероятный скачок профессионализма или тот самый вектор «на молодежь»? Об этом всем нам только предстоит узнать. А пока – о Рассказове.

Он полностью освободил Ташаева от оборонительных функций, благодаря чему хозяева впервые намекнули на гол. Один момент принес три вывода:

  • Ташаев в полном порядке.
  • Рассказов не задымился в «дагестанском пекле».
  • Ура! Журналистам никого не надо есть.
Открыть видео

Продолжим тему спартаковского прогресса. Он не только игровой, но еще и медицинский. Отматываем на четыре дня назад и вновь обращаемся к словам Карреры. Место действия – пресс-конференция в Греции.

Тренер говорит: «Мельгарехо, Самедов, Джикия и Петкович не прилетели с нами. Это игроки, которые должны достичь 100% кондиций. Я привез с собой тех игроков, которые могут провести на поле 90 минут».

Недели не прошло, а Джикия выходит в старте и доказывает, что готов на 100%. Как лев. Самедов, выйдя на замену, сразу отдает передачу, после которой Глушаков чуть было не возвращается в чемпионский сезон. Вот такая «божественная реабилитация». Впору ставить памятник Михаилу Варапетову.

Открыть видео

***

Ну, а теперь о главном. Как сообщалось, Софьян Ханни был обеспокоен тем, что не проходит в состав «Спартака». В четвертом официальном матче сезона алжирец-таки получил шанс. И этот шанс блестяще загубил.

Лучшим действием Ханни можно назвать передачу на Глушакова в офсайд.

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1028336135116926976

Каждые десять минут Каррера подзывал хавбека, что-то говорил ему, повторяя одинаковые движения. Ханни в ответ улыбался и кивал…

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1028318795520204800

После наставлений тренера полузащитник и вовсе исчезал с поля. И в такие моменты, вы не поверите, у «Спартака» все начинало получаться. 

Открыть видео

После сказанного выше совершенно неудивительно, что красно-белые забили сразу после того, как Ханни покинул поле.

Открыть видео

– То, что Ханни так низко опускался, – ваша установка? – спросили Карреру после матча.

– Это один из вариантов, – ответил тренер. – Мы предполагали, что «Анжи» будет играть немного иначе. По ходу встречи изменили установку, тем более на тренировках мы это отрабатывали.

– Как вам в целом игра алжирца и почему так долго его не выпускали?

– Играют те, кто может принести пользу в том или ином матче. Кто-то подходит под одного соперника, а кто-то – под другого. Да, это не совсем позиция Ханни, но я уверен, что он сможет принести на ней пользу.

***

Пользу спартаковцам принесли и два удаления «Анжи». Последние полчаса матча проходили исключительно на половине поля гостей.

– Кадиев [президент «Анжи» Осман Кадиев] сказал, что шансов зацепиться за очки не было – судья и третье удаление придумал бы, если потребовалось бы, – сообщили главному тренеру махачкалинцев Магомеду Адиеву.

– Президент клуба имеет право выражаться так, как считает нужным. Могу лишь повторить, что когда нас осталось девять, шансов спасти матч уже не было. Можно найти массу причин и бросаться любыми фразами. У нас по несколько месяцев люди не получают зарплату, но администратор не перестает носить мячи, а врачи – лечить. Это и есть характер, который в команде определенно имеется. Мы выходим и играем 90 минут, будем так делать и впредь. А матч все расставил по своим местам.

– Уверены, что команда доиграет сезон или хотя бы ближайшие пять матчей?

– Я слишком многое видел за свою жизнь, чтобы заглядывать так далеко в будущее. Если есть тренировка или игра, мы на них выходим. Я ни в чем не уверен – только в сегодняшнем дне.

Пресс-конференцию Адиева дважды прерывали аплодисменты журналистов. Тренер говорил очень искренне об очень сложной ситуации в клубе.

Завтрашний день для «Спартака» начнется с мыслями о Лиге чемпионов. 

– Мы думали об «Анжи», а теперь думаем исключительно про ПАОК, – признался в микст-зоне Денис Глушаков. – Нам надо побеждать. Впереди очень важный матч, мы хотим играть в Лиге чемпионов, в прошлом году мы играли в этом турнире и почувствовали, что это такое.

За пять минут до этого по подтрибунке пробежал разгневанный Вадим Евсеев.

– Можно короткий комментарий по игре? – попросили журналисты.

– Что вам даст комментарий? Через три дня все сами узнаете, – парировал Евсеев и удалился. 

Чемпионат России. 2018-19. Тур 03

«Спартак» (Москва) – «Анжи» (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: Зе Луиш, 70 (ВИДЕО).

Удаления: Понсе, 49. Белоруков, 68 (оба - «Анжи»). 

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

Читайте также:

Денис Глушаков: «Игроки «Анжи» весь матч оборонялись, хотели быстро мяч отобрать, но не успевали»

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+