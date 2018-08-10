Еременко – в «Спартаке», а Глушаков не играет. Есть ли тут связь?

Разбираемся вместе с экспертом «Матч ТВ» Александром Григоряном.

– СМИ сообщали о «джентльменском соглашении» Еременко и ЦСКА, по которому клуб имел первоочередное право подписания контракта с игроком. Но оно почему-то не сработало. Футболист перешел в «Спартак».

– Мы много чего не знаем. Например, вам известно, почему Глушаков не играл в Салониках?

– Официальная версия – болела шея.

– Официальная версия ясна, а какова реальная? Почему капитан «Спартака», который, как показали первые два тура, находится в великолепной форме, не появляется в стартовом составе и даже не выходит на замену?

– Действительно вопрос.

– Вот и подумайте над ответом. Основной тормоз для развития нашего футбола – не квалификация тренеров или отсутствие материальной базы, а подковерные игры внутри клубов.

– То есть между приобретением Еременко и отсутствием Глушакова есть какая-то связь?

– Вообще-то нет, не думал об этом. Но сейчас она вполне себе проглядывается.

– У «Спартака» проглядывается перебор с полузащитниками. Каррера на днях говорил: «Мне не нужны 35 человек», – а сегодня тепло встречал хавбека Еременко. Как все это понимать?

– Ну, вот отправят Карреру в отставку – тогда мы узнаем, какой тренер скрывался за его красным галстуком и белой рубашкой. Что касается Глушакова, ситуация не подразумевает вопроса: «Нужен он Каррере или нет?» Коллектив выбрал его капитаном, и разумный тренер не станет играть в кошки-мышки с лидером. Глушаков доказал в первых турах, что он один из лучших в стране на своей позиции. И вдруг пропускает ответственный матч. Совершенно очевидно, здесь присутствует какая-то интрига. И она не пойдет на пользу «Спартаку».

– Дополнительная интрига – агентский след в трансфере Еременко.

– Все зависит от личных характеристик. Знаю влиятельных агентов, на которых можно положиться – они очень порядочные люди. Но есть и отменные мошенники. Под «мошенничеством» подразумеваю прежде всего склонность к интригам. И можно наблюдать, как клубы,подпадая под влияние таких агентов, а вместе с ними и их бюджеты, просто исчезают.

– Не исчезают ли ключевые навыки у футболиста за два года дисквалификации?

– Мои команды играли против Еременко. Одно дело наблюдать за игроком по телевизору, другое – на поле, в 15 метрах от себя. По меркам нашего чемпионата Роман очень одаренный футболист. Но свой потенциал он, кажется, на 100% еще не реализовал. Поэтому будет действительно интересно смотреть за его возвращением.

– Тем более в контракте Романа, как сообщают СМИ, прописана возможность уйти без компенсации зимой. Возможно, для Еременко «Спартак» – только трамплин для взлета.

– Здесь важно понимать, это только «как сообщают СМИ». А сам Еременко с руководителями и агентом о «трамплине» позаботились заранее.

– Хорошо, какие вспоминаются случаи возвращения после длительного отсутствия?

– Яркий пример – Стрельцов. Он даже после многих лет отлучения вернулся на высокий уровень, однако сам себя уже не превзошел. Стрельцов был выдающимся футболистом, а Еременко лишь близок к игрокам топ-уровня.

– Как болельщики воспримут переход из одного топ-клуба в другой?

– Думаю, нюансы перехода наложат еще больший психологический оттенок и добавят сложности возвращению Романа. Ему стоит подготовиться к серьезному давлению.

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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