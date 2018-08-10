«Спартак» объявил о переходе Еременко. Что нужно об этом знать

Роман стал третьим красно-белым в семье.

Теперь официально. Роман Еременко – в «Спартаке». Об этом объявлено на сайте клуба.

До Романа за «Спартак» играл его отец Алексей, а недавно в систему московского клуба влился и его младший брат Сергей. Так что Роман – только третий спартаковец в семье. Но первый, кто пришел с такой историей.

Кто-то уже мог забыть, что последним профессиональным клубом Романа был ЦСКА. Но многие помнят и не готовы принять этот переход. Евгений Дзичковский с ними не согласен.

Фото: ФК «Спартак Москва»