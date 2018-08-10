«Спартак» объявил о переходе Еременко. Что нужно об этом знать

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
16:55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
16:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
18:00
Все на футбол! Афиша. [12+]
18:45
Новости.
18:50
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Бразилии. А. Нуньес - Р. Пеннингтон. А. Олейник - Дж. Альбини [16+]
21:25
Все на Матч!.
21:55
Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер"
23:55
Все на Матч!.
00:30
Невидимая сторона. [16+]
03:00
Уличный боец: Кулак убийцы. [16+]
05:00
Твои правила. [12+]
06:00
Культ тура. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Все на Матч! События недели. [12+]
07:30
Король воздуха. [6+]
09:20
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" [0+]
11:20
Новости.
11:25
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Moscow Raceway". Туринг. Прямая трансляция.
12:30
Все на футбол! Афиша. [12+]
13:15
Новости.
13:20
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Т. Джей Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехуд [16+]
15:20
Английская Премьер-лига: Новый сезон. [12+]
15:50
Новости.
15:55
Все на Матч!.
16:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Енисей" (Красноярск) - ЦСКА
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Российская Премьер-Лига

«Спартак» объявил о переходе Еременко. Что нужно об этом знать

16:43
«Спартак» объявил о переходе Еременко. Что нужно об этом знать
Роман стал третьим красно-белым в семье.

Теперь официально. Роман Еременко – в «Спартаке». Об этом объявлено на сайте клуба.

https://twitter.com/fcsm_official/status/1027906937126612992

До Романа за «Спартак» играл его отец Алексей, а недавно в систему московского клуба влился и его младший брат Сергей. Так что Роман – только третий спартаковец в семье. Но первый, кто пришел с такой историей.

Кто-то уже мог забыть, что последним профессиональным клубом Романа был ЦСКА. Но многие помнят и не готовы принять этот переход. Евгений Дзичковский с ними не согласен.

Фото: ФК «Спартак Москва»

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+