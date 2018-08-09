Президент, Лопырева, сборная. Главные кадры в карьере нового форварда «Локо»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
16:55 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. "Уфа" (Россия) - "Прогресс" (Люксембург)
16:55
Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция. "Уфа" (Россия) - "Прогресс" (Люксембург)
18:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
20:15
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из Великобритании. [0+]
21:45
Новости.
22:00
Черчесов. Live. [12+]
22:30
Шёлковый путь. Дорожная карта. [12+]
23:00
Все на Матч!.
00:00
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании. [0+]
02:15
Кольцевые гонки. [16+]
04:00
Спортивный детектив. [16+]
05:00
Твои правила. [12+]
06:00
Культ тура. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Лига Европы. "Уфа" (Россия) - "Прогресс" (Люксембург) [0+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:35
Футбольные каникулы. [12+]
12:05
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Т. Джей Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехуд [16+]
14:05
Новости.
14:10
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. Памяти Дениса Тена [12+]
14:40
Все на Матч!.
15:25
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
16:35
Все на Матч!.
16:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
18:00
Все на футбол! Афиша. [12+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Российская Премьер-Лига

Президент, Лопырева, сборная. Главные кадры в карьере нового форварда «Локо»

16:22
Президент, Лопырева, сборная. Главные кадры в карьере нового форварда «Локо»
Вся карьера лучшего российского нападающего последних лет в фотографиях.

Это было девять лет назад. Воздушный пинок от Элвера Рахимича.

В молодежной сборной. Вместе с Щенниковым и Зотовым.

С легендами «Анжи» – Роберто Карлосом и Сердером Сердеровым.

Та самая встреча.

В составе главной команды страны. С главными футболистами.

В «Урале». Против будущего одноклубника Кверквелии.

День, который все поменял. Переход в «Краснодар».

Иногда в Краснодаре был «праздник сластены»…

А иногда – грязь в лицо.

Встреча с Пепе на Кубке конфедераций-2017.

И слезы после поражения от Мексики.

Подготовка к ЧМ-2018.

И незабитый пенальти Хорватии.

Памятная встреча с президентом.

И новый вызов.

Фото: ФК «Локомотив», РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Павел Лисицын, РИА Новости/Сергей Расулов – мл., РИА Новости/Рамиль Ситдиков, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Михаил Киреев, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Сергей Гунеев

Смотрите также

Смолов подписал контракт с «Локомотивом»

Смолов и «Локомотив»: почему у них может получиться?

Прощай, «Краснодар»! 10 лучших голов Смолова за «быков»

Роман Павлюченко: «Смолов перестал расти в «Краснодаре», поэтому выбрал «Локо»

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+