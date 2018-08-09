Президент, Лопырева, сборная. Главные кадры в карьере нового форварда «Локо»

Это было девять лет назад. Воздушный пинок от Элвера Рахимича.
В молодежной сборной. Вместе с Щенниковым и Зотовым.
С легендами «Анжи» – Роберто Карлосом и Сердером Сердеровым.
Та самая встреча.
В составе главной команды страны. С главными футболистами.
В «Урале». Против будущего одноклубника Кверквелии.
День, который все поменял. Переход в «Краснодар».
Иногда в Краснодаре был «праздник сластены»…
А иногда – грязь в лицо.
Встреча с Пепе на Кубке конфедераций-2017.
И слезы после поражения от Мексики.
Подготовка к ЧМ-2018.
И незабитый пенальти Хорватии.
Памятная встреча с президентом.
И новый вызов.
Фото: ФК «Локомотив», РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Павел Лисицын, РИА Новости/Сергей Расулов – мл., РИА Новости/Рамиль Ситдиков, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Михаил Киреев, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Сергей Гунеев
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