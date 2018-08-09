Прощай, «Краснодар»! 10 лучших голов Смолова за «быков»

Включайте лирическую музыку. Сейчас потекут слезы.

Это было просто ши-кар-но.

Великолепный мяч в ворота ЦСКА

И еще один.

Легендарный выстрел по «Томи».

Мяч в ворота «Ахмата». Прекрасная комбинация и удар Смолова под перекладину.

Внезапный штрафной в матче с «Динамо».

Головой – по «Томи».

Как Смолов избивал «Спартак».

А потом – «канониров».

Пенальти, который Акинфеев не сумел отбить ногой.