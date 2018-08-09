Прощай, «Краснодар»! 10 лучших голов Смолова за «быков»

Это было просто ши-кар-но.Открыть видео
Великолепный мяч в ворота ЦСКАОткрыть видео
И еще один.Открыть видео
Легендарный выстрел по «Томи».Открыть видео
Мяч в ворота «Ахмата». Прекрасная комбинация и удар Смолова под перекладину.Открыть видео
Внезапный штрафной в матче с «Динамо».Открыть видео
Головой – по «Томи».Открыть видео
Как Смолов избивал «Спартак».Открыть видео
А потом – «канониров».Открыть видео
Пенальти, который Акинфеев не сумел отбить ногой.Открыть видео
Фото: Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Смотрите также
Смолов подписал контракт с «Локомотивом»
Дела по ДТП с участием Смолова переданы в суд