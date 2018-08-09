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Прощай, «Краснодар»! 10 лучших голов Смолова за «быков»

13:44
Прощай, «Краснодар»! 10 лучших голов Смолова за «быков»
Включайте лирическую музыку. Сейчас потекут слезы.

Это было просто ши-кар-но.

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Великолепный мяч в ворота ЦСКА

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И еще один.

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Легендарный выстрел по «Томи».

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Мяч в ворота «Ахмата». Прекрасная комбинация и удар Смолова под перекладину.

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Внезапный штрафной в матче с «Динамо».

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Головой – по «Томи».

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Как Смолов избивал «Спартак».

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А потом – «канониров».

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Пенальти, который Акинфеев не сумел отбить ногой.

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