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Сергей Семак: «Если нужно сказать игроку что-то неприятное - так и делаю. Но в лицо»

Сергей Циммерман
00:39
Сергей Семак: «Если нужно сказать игроку что-то неприятное - так и делаю. Но в лицо»
Главный тренер «Зенита» побывал в гостях «Радио «Зенит», где ответил на вопросы ведущих и слушателей. Приводим его высказывания на наиболее интересные темы.

О двух победах «Зенита» на старте сезона

Думаю, мы начали достаточно уверенно. И первый, и второй матч выиграли заслуженно. Но легких побед не бывает. Особенно в нашем чемпионате – после двух туров осталось всего две команды, которые не потеряли очков – «Зенит» и «Ростов». Однако важно и качество игры. На данный момент я доволен тем, как мы играем, тем, как набираем очки.

О своей работе главным тренером «Зенита»

– Работа главного тренера – это работа главного тренера. А что касается моих ощущений – в первую очередь это прекрасный стадион, прекрасные болельщики, город, который успел стать родным и для меня, и для семьи. Само возвращение в Санкт-Петербург – это здорово. На сборах, конечно, были сложности – начинали с одним составом, потом присоединились ребята из национальных сборных. Но официальные матчи есть официальные матчи, и нервы, и напряжение в них гораздо выше.

О расставании с Лукой Джорджевичем

Конечно, тяжело было расставаться. Он очень хорошо провел предсезонные сборы, забивал, никаких нареканий не было. Есть такая непростая тренерская доля – решать и выбирать, кто остается с нами, а кого на данный момент надо отпускать, исходя из многих причин. К сожалению, Луку пришлось отпустить.

Будут ли еще расставания? Посмотрим. Все зависит от того, насколько у нас получится приобрести того или иного игрока. Если кто-то приходит – значит, кого-то отпускаем. Но это двоякая ситуация. Как можно кого-то продавать, пока никого не купили. Тогда есть вероятность оказаться в еще более непростой ситуации – кого-то отпустили, но никого не приобрели. Сложно, но нужно барражировать по этой грани, чтобы соблюдать некий баланс. Держать в голове те или иные позиции на случай замены, когда придется кого-то продать, а потом кого-то купить.

О ротации

– Ротация нужна не только для того, чтобы менять футболистов, но и чтобы держать в тонусе основную группу игроков. Естественно, мы со своей стороны будем смотреть – кому нужно больше тренироваться, кому больше играть. И как можно тщательнее готовить игроков к предстоящим матчам.

Но еще как главный тренер считаю очень важным, чтобы все, кто находится в команде, чувствовали свою важность и необходимость. Это так и есть вне зависимости от того, кто сколько играет. Нужно осознавать, что мы работаем не для того, чтобы кто-то свои личные амбиции удовлетворил. Прежде всего командные интересы, а через них уже личные. Это нужно понять и принять. Иначе это путь в никуда.

О возможных приобретениях

– На мой взгляд, нужно сбалансировать состав. Естественно, 2-3 позиции, если будет такая возможность, мы бы укрепили. Дальше посмотрим. Команда хорошая, игроки – тоже. Но ни один тренер не откажется от усиления, если мы хотим двигаться и расти дальше. Если появится такая возможность – получить сильного игрока на ту или иную позицию – мы этой возможностью воспользуемся. Также, очень важно, чтобы соотношение цены и качества потенциального новичка оказались соответствующими.

О возвращении Кокорина и Мамманы

– Они восстанавливаются. Думаю, до сентябрьского перерыва вряд ли увидим их в общей группе. А дальше многое будет зависеть от того, как будет проходить реабилитация. Мы очень верим и надеемся на как можно более ранее возвращение Кокорина и Мамманы в общую группу. Не исключаю, что это произойдет после сентябрьской паузы. Ждем, что они будут приносить пользу команде. Они очень важные игроки для нас.

О новом спортивном директоре Хавьере Рибалте

Мы уже познакомились, общаемся ежедневно. Он присутствует на каждой тренировке, и в течение всего дня на связи по тем или иным вопросам. Хавьер только начинает свою работу в «Зените». Знакомится с Академией, со второй командой, «молодежкой». Конечно, сиюминутного результата тут быть не может. Думаю, большая часть его работы связана с тесным взаимодействием с руководством клуба и с главным тренером, дабы оптимизировать тот состав, который у нас есть.

О нынешнем армейце Ильзате Ахметове, который был на просмотре в «Зените»

– До этого он долго не играл, к сожалению, по не футбольным причинам. Приехав к нам на сборы, Ильзат не был в оптимальном функциональном состоянии. Лично мне он понравился, и свое мнение, что парень талантливый, я руководству клуба высказал. Как главный тренер должен это делать. Но на данный момент, исходя из количества игроков, которые у нас есть в обойме, ему будет сложно играть в основной команде. Если есть вариант и руководство видит перспективу в развитии игрока – можно подписать с ним контракт и думать о том, чтобы отдать его в аренду. Чтобы он пригодился впоследствии. Ну, а что было с Ахметовым дальше – вы знаете. Надо пожелать Ильзату удачи. Футболист талантливый, чем больше таких будет играть и раскрываться, тем лучше для нашего футбола.

О роли Александра Анюкова в главной команде

– Когда вернул его в основной состав, руководствовался только игровыми качествами Александра. Не говоря уже о хорошем отношении к нему, как к человеку и профессионалу. К тому же Саша – лидер команды, опытный игрок, он формирует атмосферу и внутри раздевалки, что очень важно. Однако, повторюсь, что для меня первым критерием являются его мастерство, игровые характеристики. Я уверен, что он будет играть и поможет нам в этом сезоне.

Об общении с футболистами

– Надо стараться быть предельно откровенным с игроками. У меня нет от них никаких секретов. Если есть необходимость сказать что-то неприятное – значит нужно говорить. От этого никуда не деться. Но в лицо. Футболисты понимают и чувствуют, когда тренер открыт, говорит правду и не пытается что-то завуалировать. В жизни, в быту мы можем оставаться в приятельских, в дружеских, каких угодно отношениях, но работа есть работа, и все это прекрасно понимают. Хотя, конечно, есть и субординация, которая касается рабочих моментов.

О лимите на легионеров

– Когда мы говорим о новичках, то паспорт, безусловно, имеет значение. У нас есть лимит, и довольно жесткий, на мой взгляд. И при этом – не такой большой выбор футболистов с российским паспортом. Вот все и гоняются за этими игроками. Это снижает уровень конкуренции для клубов, у которых нет позиций, закрытых сильными россиянами.

О пятерке зенитовских аргентинцев

– Как общаемся? Есть переводчик. Пользуемся и услугами Максима Гайдовского, который является шефом нашего аналитического отдела – он же участвует в наших тренировочных занятиях. Есть и Кристиан Нобоа, который может объяснить и перевести. Если это английский – Паредес его понимает. То есть, в принципе, вопросов, связанных с объяснениями на тренировках и во время матчей, не существует. Что касается бытовых разговоров, то здесь нужен переводчик. В зависимости, от того, кто находится рядом, помогает донести какие-то моменты. Проблем пока нет. С точки зрения языка, культуры, аргентинцам проще одной компанией, это нормально. Невозможно заставить 25 человек дружить. Но и никакого разделения у нас нет. Они прекрасные ребята, я доволен ими и в отношении к тренировочному процессу и в плане поведения в команде.

О шататном пенальтисте

Главное, чтобы были пенальти. А информацию о штатных пенальтистах мы придержим до назначения 11-метровых.

О большом количестве матчей в августе в связи со стартом в Лиге Европы

– Скорее это проблема, чем подспорье. Есть проблемы с травмированными футболистами, и, соответственно, на определенную группу игроков выпадет серьезная нагрузка. И это, безусловно, головная боль до тех пор, пока у нас не будет достаточной обоймы, чтобы мы спокойно могли шагать в таком ритме.

О нервах во время матчей

– Пока нормально c этим справляюсь. Посуду не бью, не кричу. Волосы еще не седые на голове – только на бороде. Выпиваю за матч 1-2 маленькие бутылки воды, в зависимости от температуры воздуха. Насколько это сохраняет нервные клетки, не знаю, но водный баланс улучшаю точно.

О любви и нелюбви болельщиков

– Готов ли к тому, что хорошее отношение ко мне может смениться скептическим? Конечно. Такова работа тренера. Не все и не всегда зависит от тебя самого. Но ты должен на сто процентов выполнять свою работу и отдавать ей всего себя. А дальше – кто может знать, что случится? Буду надеяться, что наш зенитовский болельщик терпеливый.

А еще думаю, что он успел соскучиться по футболу, по «Зениту». Перед «Арсеналом» все уже хотели придти на стадион. И тем не менее, огромное спасибо всем, кто в хороший субботний день нас поддерживал. От команды и от меня лично.

О возвращении Игоря Денисова

– Я со своей стороны хотел бы этого. Разговаривал с ним. Знаю, что и он хотел бы. Но вы знаете сколько у нас игроков в центре поля. И тут не так все просто, к сожалению. И не всегда можно сделать то, что мы хотим, – сказал Сергей Семак в эфире Радио Зенит.

О Лаксальте и других трансферных слухах

– Я, конечно, не могу раскрывать всей информации. Но хочу сказать следующее. Процентов 80 того, что пишут о возможных новичках «Зенита» не соответствует действительности. Понятно, что это работа журналистов, агентов, которые вбрасывают информацию для того, чтобы подогреть интерес к какой-либо персоне. Но скажу еще раз: 80 процентов людей, которые упоминаются в новостях, даже не входило в наши интересы. Главного тренера во всяком случае – точно. На мой взгляд, правильно, когда клуб говорит уже о свершившихся сделках. Ведь конкуренты тоже не дремлют. Людей из аэропорта, бывает, перехватывают. Поэтому такие вещи надо держать если не в тайне, то внутри клуба. Невозможно взять всех игроков, но два-три футболиста могут появиться в нашей команде до окончания трансферного окна.

О конкурентах в борьбе за золото

– Вы знаете мою политкорректность. Назову все московские клубы – они очень серьезно укомплектованы, поэтому никакой недооценки быть не может. Но надо посмотреть, кто как усилиться до окончания трансферного окна – тогда будет яснее. Прибавить можно крепкие «Рубин» и «Краснодар». «Ростов». Об амбициях Валерия Георгиевича Карпина быть на первом месте мы уже слышали. В общем, количество команд, которые хотят выиграть чемпионат, достаточно велико. И это хорошо.

О разнице в воспитании детей и футболистов

– Футболисты – это большие дети. Как и все мы взрослые, особенно – мужчины. Большая часть женщин взрослеет быстрее. А у представителей сильного пола всегда свои игрушки – будь то футбол, машины, баня, все что угодно. У женщин таких игрушек меньше. Что касается детей… Каждый ребенок – это личность. К любому нужен подход. Так же как и к футболисту. Необходимо понять человека. Понятно ведь, что все мы не святые и не идеальные. У всех свои проблемы. Поэтому просто так рубить сплеча – ты хороший, а ты плохой – нельзя.

О возвращении семьи в Петербург

Решение о переезде в Петербург, который стал для нас родным, мы приняли в течение одного вечера, хоть оно и не было простым. Семья сыграла в этом очень большую роль. Дети привыкли к городу, у них тут свои друзья. Когда они узнали, что снова едут в Петербург, кто-то бегал, кто-то прыгал, кто-то кричал «ура», жена не могла скрыть улыбку. Она до сих пор еще не насладилась северной столицей после нашего возвращения. Это два месяца восторга. Тогда же единственным, у кого лицо осталось задумчивым, был я. Даже дома иногда сложно отключиться от того, что ты главный тренер. Укладываешь детей спать, а в голове все равно что-то прокручивается. Но когда шум вокруг такой, что ты не можешь понять где сейчас находишься, на стадионе или в квартире – конечно, от детей на футбол переключиться сложно. Если серьезно – естественно, стараюсь проводить со своими ребятами вечера и уделять им хоть частичку времени, которое есть. А вообще мы – обычная семья. Дети и ругаются, бывает, и дерутся и ведут себя не очень. Просто мы по мере возможности стараемся прививать им добро. 

Фото: ФК «Зенит», ФК «Арсенал» Тула, личный архив семьи Семаков

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